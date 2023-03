Brasil: el regreso de Bolsonaro dispara las expectativas sobre su rol en la política nacional

https://sputniknews.lat/20230330/brasil-el-regreso-de-bolsonaro-dispara-las-expectativas-sobre-su-rol-en-la-politica-nacional-1137536068.html

Jair Bolsonaro ya se encuentra en su país, luego de tres meses de ausencia y residencia en Orlando, Florida (EEUU). Arribó en la capital Brasilia este jueves 30 bajo un fuerte operativo de seguridad.Viajó al país norteamericano en diciembre, previo a terminar su mandato con el fin de evitar participar en la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, el 1 de enero, quien lo venciera en los comicios de octubre por 1,8 puntos porcentuales.“Le mostraremos que estará en el poder por poco tiempo. No hará lo que quiera con el futuro de la nación”, declaró sobre su sucesor el jefe de Estado de 2019 a 2023.Regresar a Brasil sin protección legal implica que Bolsonaro deberá responder a varios frentes judiciales.El expresidente de 68 años es investigado por la Justicia local por la invasión de sus seguidores radicales de las sedes de los tres poderes en la capital Brasilia, el domingo 8 de enero.El entrevistado se refirió al reciente caso de las joyas que la familia real de Arabia Saudí le regaló durante una visita de Estado, y que el político conservó después de dejar el poder, algo no permitido por la Justicia.Sobre este asunto, el exmandatario deberá prestar declaración en la próxima semana.Cunha Filho también se refirió a otras causas que apuntan al político del Partido Liberal (PL), como su polémica gestión durante la pandemia y frente a la Amazonía y pueblos originarios."Hoy no es probable que en un futuro cercano Bolsonaro vaya a la cárcel. Pero sí se especula con que pueda perder sus derechos políticos y así no poder volver a postularse como presidente", manifestó el experto.El entrevistado opinó sobre la interesante base social y política con la que cuenta el referente opositor en su retorno al país."El PL tiene la mayor bancada en Diputados. Si bien no todos estos son bolsonaristas, al menos un tercio sí lo es. Esta fuerza política no es nada menor en su posición, a lo que se suma el apoyo ciudadano, de sectores cercanos a la Policía y hasta las Fuerzas Armadas", señaló el entrevistado.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— las investigaciones en Colombia sobre el atentado a una base militar que dejó nueve militares muertos y otros nueve heridos.De acuerdo con la información oficial, el ataque es responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este grupo guerrillero ha mantenido negociaciones con el Ejecutivo de Gustavo Petro en relación con la paz total para terminar con el largo conflicto armado en el país.Conversamos con el periodista colombiano Ernesto Che Mercado Jones.En otro orden, la Unión Europea se expresó acerca de la posición de China como "posible mediador" con respecto a la crisis en Ucrania.La semana próxima viajarán a la potencia asiática la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente francés Emmanuel Macron.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

