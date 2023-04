https://sputniknews.lat/20230403/esta-en-su-recta-final-la-demanda-por-abuso-de-poder-contra-bolsonaro-1137657862.html

Está en su recta final la demanda por abuso de poder contra Bolsonaro

Está en su recta final la demanda por abuso de poder contra Bolsonaro

La demanda por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro entra en la línea de meta... 03.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-03T19:35+0000

2023-04-03T19:35+0000

2023-04-03T19:35+0000

américa latina

brasil

jair bolsonaro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/03/1137662341_0:354:3009:2047_1920x0_80_0_0_0bcea6039d3ed448275175971b489d8c.jpg

Es la última parte del proceso antes de que el relator, el ministro Benedito Goncalves, remita el caso a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), según CNN Brasil. El juicio ante el tribunal podría dar lugar a que el expresidente derechista sea declarado inelegible. El medio agregó que habrá capítulos importantes en el proceso cuando el fiscal electoral y la defensa hagan sus alegatos finales.Se trata de una demanda presentada por el Partido Democrático Laborista en agosto de 2022 acusando a Bolsonaro tras la reunión con embajadores en el Palacio de la Alvorada, donde cuestionó la fiabilidad de las máquinas electorales. La demanda alega que el exmilitar cometió irregularidades administrativas, propaganda electoral anticipada, abuso de poder político y económico, y crimen contra un Estado democrático.También se le investiga como presunto instigador del intento de golpe de Estado y de los actos vandálicos cometidos por partidarios radicales en la capital el 8 de enero."Estoy sin cargo, pero no jubilado"Mientras tanto, el exmandatario brasileño volvió desde EEUU y declaró: "estoy sin cargo, pero no jubilado".Bolsonaro voló a EEUU a finales de 2022 y no participó en la transferencia del poder al nuevo presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva. Se informó que el expresidente de Brasil solicitó una visa de visitante de seis meses para extender su estadía en territorio estadounidense.El pasado febrero, Bolsonaro declaró en una entrevista al periódico Wall Street Journal que planea regresar al país en marzo y liderar la oposición contra Lula da Silva. Sin embargo, antes de salir de EEUU, el político afirmó a CNN Brasil que a su regreso no pretendía encabezar la oposición al Gobierno del actual presidente brasileño.En protesta contra los resultados de los comicios, el pasado 8 de enero los partidarios de Bolsonaro tomaron el edificio del Congreso en la capital brasileña, irrumpieron en el territorio del Palacio de Planalto y también en el edificio de la Corte Suprema. La Policía logró despejar los edificios gubernamentales de los manifestantes solo por la noche, los locales fueron saqueados y unas 2.000 personas fueron detenidas durante y después de los disturbios.

https://sputniknews.lat/20230330/brasil-el-regreso-de-bolsonaro-dispara-las-expectativas-sobre-su-rol-en-la-politica-nacional-1137536068.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, jair bolsonaro