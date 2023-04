Microbiota intestinal: ¿por qué su deterioro y enfermedades pueden relacionarse con la vejez?

https://sputniknews.lat/20230405/microbiota-intestinal-por-que-su-deterioro-y-enfermedades-pueden-relacionarse-con-la-vejez-1137708946.html

"Todos estos microorganismos, establecen relaciones de simbiosis, es decir, vínculos en los que nosotros les aportamos beneficios y viceversa. De esta forma, gracias a su presencia podemos realizar algunas funciones que no podríamos llevar a cabo [sin ellos]", explica la investigadora de la Universidad del País Vasco Laura Arellano en una entrevista para Sputnik.Arellano, quien es integrante del Grupo de Nutrición y Obesidad de la institución vasca, estudia la evolución de la microbiota junto con María Puy Portillo, que encabeza el equipo, e Iñaki Milton Laskibar, docente e investigador. Durante marzo, publicaron un estudio en The Conversation al respecto.¿Por qué es tan relevante la microbiota intestinal?De acuerdo con Arellano, la microbiota intestinal tiene cuatro categorías y cada una de ella cumple con diversas funciones:Esto pasa cuando la microbiota sufre alteracionesLa también integrante del Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición de España (CIBERobn) precisa que las alteraciones a la microbiota, mejor conocidas como disbiosis, pueden afectar nuestra salud considerablemente.La mayor parte de los padecimientos que una persona puede tener por esta causa se relacionan con procesos inflamatorios."Es decir, al tener disbiosis intestinal, la inflamación [en esta parte del cuerpo] aumenta, provocando disfunciones en el propio intestino que, a su vez, afectan a la composición de la microbiota. En este contexto, la inflamación alimenta la disbiosis y viceversa. La disbiosis se ha relacionado con el desarrollo de enfermedades hepáticas, con la diabetes, e incluso con [afecciones] cardiovasculares", expone.¿Esto va de la mano con el envejecimiento?El envejecimiento es solo una de las causas por las que nuestra microbiota intestinal puede estar más susceptible a cambios y enfermedades.La científica señala que si bien no hay una edad precisa en la que empieza a degradarse, hay algunos indicadores que van de la mano con ser cada vez mayores.Algunas acciones pueden acelerar este proceso, debido a que la microbiota se adapta a nuestros hábitos y el "entorno" que generemos para ella.Hay factores que "son controlables como, por ejemplo, el patrón de alimentación, el ejercicio físico, el consumo de antibióticos y otros [relacionados] con el estilo de vida, como el tabaquismo o el consumo de alcohol. Existen varios que no son controlables, como la genética del huésped [ser humano] o la edad", puntualiza la científica.Recomendaciones para cuidar la microbiota intestinalLa doctoranda de la Universidad del país vasco comenta que no todo está perdido para nuestra microbiota intestinal cuando envejecemos, esto por los avances científicos que existen en la materia. Uno de los más relevantes es el uso de probióticos y prebióticos."Los probióticos, por definición, son microorganismos que, administrados en ciertas cantidades, confieren beneficios al huésped. La mayor parte de los probióticos son de los géneros Lactobacillus, Bifidobacterium y Streptococcus. Otro de los tratamientos más comunes es el uso de prebióticos, que son compuestos que estimulan el crecimiento o la actividad de algunas bacterias beneficiosas. Algunos de los ejemplos de prebióticos son la inulina (presente en cebolla, espárragos, puerro), los fructooligosacáridos (abundantes en el plátano o en el jitomate) o los galactooligosacáridos (presentes en la naranja, las fresas o el mango)", puntualiza Arellano.Pero hay otras recomendaciones de la científica que, a nivel personal y sin importar nuestra cuántos años tengamos, podemos seguir para contar con un estado físico y mental óptimos."Estos consejos van dirigidos no solo a las personas mayores, sino a todos los grupos de edad, ya que la prevención es una de las mejores estrategias para evitar problemas de salud en el futuro", concluye Arellano.

