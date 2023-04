https://sputniknews.lat/20230413/biden-se-hace-tiktoker-para-atornillarse-a-la-casa-blanca-1138109836.html

Biden: ¿se hace 'tiktoker' para atornillarse a la Casa Blanca?

Biden: ¿se hace 'tiktoker' para atornillarse a la Casa Blanca?

El presidente de EEUU, Joe Biden, se postulará a la reelección en las elecciones de 2024, según lo confirmó la cadena 'NBC News'. La Casa Blanca se convertirá... 13.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-13T23:18+0000

2023-04-13T23:18+0000

2023-04-13T23:18+0000

qué pasa

sociedad

joe biden

donald trump

china

eeuu

tiktok

casa blanca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0d/1138110661_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_92b8a8b3ad47d5cd50dd56f62e2f9230.jpg

Biden: ¿se hace tiktoker para atornillarse a la Casa Blanca? Biden: ¿se hace tiktoker para atornillarse a la Casa Blanca?

Votar al 'soldado Biden'Parece que el hotel Casa Blanca le ha sentado muy bien al actual presidente de EEUU, Joe Biden. O las caminatas por la campestre Camp David. Tan bien le han sentado estos y otros lugares, que como si fuera un spa, le han dado ganas de quedarse cuatro años más. Y ya hay radio pasillo que dice que Biden ya decidió postularse a las presidenciales de 2024, pero que no se apresurará a anunciarlo en público.Para el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente, "aquí hay un problema, el de su deterioro físico incuestionable. Su senectud física y psicológica y sus desvaríos mentales están creando un debate en el sentido de que hasta qué punto un presidente en las facultades mentales, en momentos de agotamiento, puede cargarse de tan tremenda responsabilidad".La cuestión es que, con tal de lograrlo, como dice la frase, a Biden "cualquier bus lo deja en la puerta". Tanto es así que es capaz, no sabemos muy bien si de hacerse tiktoker, pero sí al menos de contratar a un ejército de ellos y utilizar como granja a la propia Casa Blanca. ¡Sí! A tiktokers, es decir, usuarios de TikTok, red social que el propio Gobierno de Biden intenta prohibir en EEUU. Esquizofrenia nivel Dios, y si no, que baje Dios y lo vea. Por supuesto, que aparte de TikTok, utilizarán otras redes sociales.Biden busca el apoyo de un ejército de influencers de las redes sociales para aumentar su credibilidad entre los jóvenes estadounidenses y, posteriormente, hacer caja con sus votos en las elecciones del 2024, según el portal Axios, que informó que aunque Biden aún no ha presentado su candidatura a la reelección, su equipo de estrategia digital negocia con influencers de todo el país para granjearse el interés de quienes no siguen a la Casa Blanca o al Partido Demócrata en redes sociales, y de los que ignoran a los principales medios estadounidenses. De hecho, ya hay tiktokers al servicio del Gobierno de EEUU.Lo que hay de fondoLa cuestión no es menor, porque la administración de Biden está inquieta por la popularidad en varias plataformas de Donald Trump, quien, por ejemplo, tiene unos 2,71 millones de seguidores en YouTube, mientras que el actual mandatario solo cuenta con unos 698.000. El número de seguidores de Biden en Instagram y Facebook —propiedad de Meta, organización calificada en Rusia como extremista—, también es notablemente inferior al de Trump. Por otra parte, los números también dicen que en las elecciones de 2020 los votantes jóvenes de entre 18 y 29 años prefirieron a Biden frente a Trump y en las de medio mandato de 2022, a los demócratas frente a los republicanos.Además, los influencers bajo las órdenes de la Administración Biden pronto podrían tener su tinglado montado en la propia sala de prensa en la Casa Blanca, a modo de granja, lo que les daría acceso más permanente al presidente, a quien también podrán acceder durante sus viajes oficiales.Pero cuidado tiktoker Biden, que permanecer en la Casa Blanca no será tan fácil como subir un TikTok. Y fundamentalmente por dos razones. Primero, porque de acuerdo a una reciente encuesta realizada por la cadena CNN, solo un tercio de los estadounidenses afirma que Biden merece la reelección, mientras que la mayoría de su partido afirma que le gustaría ver a otra persona como candidato demócrata a la presidencia el próximo año.La segunda cuestión por la cual subir videos de TikTok no le asegurará una victoria de presentarse a las próximas presidenciales, es que la campaña de Donald Trump da signos de haber recibido un impulso considerable tras su reciente imputación.El hecho de que Biden se sirva de una plataforma a la que quiere prohibir, como TikTok, es que "en la política norteamericana domina sobre todo una filosofía pragmática desarrollada a finales del siglo XIX en EEUU, eso quiere decir que todo vale para obtener unos objetivos. […] Eso indica que están en un panorama bastante perplejos y bastante confusos en estos momentos, incluso cuestiones de fondo como pueden ser el TikTok, porque eso atañe a la cuestión militar y a la pugna de la multipolaridad, y con China, etc. Luego que lo utilicen, ya verán si suprimen, o no, TikTok", concluye Iñaki Gil de San Vicente.

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, joe biden, donald trump, china, eeuu, tiktok, casa blanca, аудио