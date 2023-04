https://sputniknews.lat/20230417/lavrov-en-america-latina-por-fortalecer-los-lazos-de-rusia-en-la-region-1138262476.html

Lavrov en América Latina, por fortalecer los lazos de Rusia en la región

Lavrov en América Latina, por fortalecer los lazos de Rusia en la región

El canciller ruso inició en Brasil su gira que incluye visitas a Venezuela, Cuba y Nicaragua. En otro orden, se recrudece el conflicto en Sudán entre el Ejército y un grupo paramilitar. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, fue recibido en Brasilia por el canciller anfitrión Mauro Vieira. Lavrov también se reunió con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.La gira regional del Ministro de Exteriores ruso será hasta el viernes 21. También visitará Venezuela, Cuba y Nicaragua.En Brasilia, Lavrov se refirió a la crisis en Ucrania. "Rusia quiere una solución duradera al conflicto, pero los países de la OTAN no ayudan", declaró.El entrevistado resaltó que Bolsonaro "alineó al país totalmente" con el Gobierno estadounidense de Donald Trump (2017-2021). Esto ha cambiado con Lula, quien en enero inició su tercer mandato, luego de sus gestiones de 2003 a 2011.Recientemente Lula criticó que Washington entregue armas a Kiev y sugirió que la Casa Blanca debe dejar de estimular el conflicto, del que a su vez responsabilizó a Ucrania, y no solo a Rusia."Las declaraciones de Lula sobre la crisis han sido equilibradas. Estos dichos no cayeron bien a EEUU y otros países de la OTAN y Occidente, parciales en el conflicto. Brasil se interesa en fortalecerse como un actor estratégico en el mundo", declaró Simoes Reis.En este contexto, Lula propuso crear un "club de la paz" formado por países no alineados, con el posible liderazgo de China, en busca de una negociación. El presidente del país sudamericano y el del asiático, Xi Jinping, se reunieron el viernes 14 en Pekín."Esta me parece una solución fuerte y posible", apuntó el entrevistado.Lavrov asimismo reconoció la buena comprensión del Gobierno de Lula en la "génesis de la situación" en Ucrania.Otro punto destacado por el experto es el fortalecimiento de la posición de Brasil con respecto al Consejo de Seguridad de la ONU.Durante el encuentro, los cancilleres Lavrov y Vieira también expresaron su interés en cooperar en materia de la energía y espacio.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas—el conflicto en Sudán entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Desde el sábado 15, ha habido más de 100 civiles muertos y más de 1.000 heridos.En otro orden, el presidente colombiano Gustavo Petro se encuentra de gira en EEUU. El jueves 20 se reunirá en Washington con su par Joe Biden.Los mandatarios debatirán, entre varios temas, el cambio climático, la transición energética, los esfuerzos de paz, la migración, la política de drogas y las oportunidades de comercio e inversión.Conversamos con Erich Saumeth, analista e investigador colombiano en temas de Defensa, Seguridad, Convivencia y Orden Público.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

