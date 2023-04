https://sputniknews.lat/20230419/paraguay-entre-el-cambio-y-el-continuismo-1138373959.html

Paraguay: entre el cambio y el continuismo

Paraguay: entre el cambio y el continuismo

El candidato opositor Efraín Alegre se enfrenta a la maquinaria clientelar del Partido Colorado y puede hacer historia. 19.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-19T22:05+0000

2023-04-19T22:05+0000

2023-04-19T22:05+0000

telescopio

paraguay

efraín alegre

santiago peña

fernando lugo

montevideo

partido colorado (paraguay)

acción nacional revolucionaria (anr)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/13/1138373488_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_1355860c060e2f89d96c6c2a11aa4fb8.jpg

Paraguay: entre el cambio y el continuismo Paraguay: entre el cambio y el continuismo

Paraguay se polariza de cara a las elecciones presidenciales del 30 de abril. La ciudadanía elige dos opciones de país: una, del continuismo que plantea el candidato del Partido Colorado, Santiago Peña; y la otra liderada por el opositor Efraín Alegre, de la Concertación para un Nuevo Paraguay.Si bien el país sudamericano cuenta con 13 candidaturas que se disputan el sillón presidencial del Palacio de López, tanto Peña como Efraín son los dos candidatos favoritos en las encuestas, en un país que no tiene segunda vuelta electoral."Quitando la excepción de lo que ocurrió con el expresidente Fernando Lugo (2008-2012), esta vez puede ser la primera en que un candidato venza en las urnas a un Partido Colorado unido, con una sola candidatura, más allá de las fricciones internas", dijo a Telescopio Sergio Pascual, ingeniero de telecomunicaciones y antropólogo español.A criterio del entrevistado, esto "puede lograrse porque Alegre ha conseguido conformar una gran concertación, una suerte de 'frente amplio', de gran plataforma en la que no solo está el Partido Liberal, al que pertenece, sino que se han unido otros partidos y personalidades como Lugo, quien le apoya", agregó.Santiago Peña integra el Partido Colorado, en representación de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Es visto como el aspirante del "cartismo" por su relación con el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), de quien fuera ministro de Hacienda durante su gestión. La fórmula presidencial de Peña la completa Pedro Alliana.Efraín Alegre, apoyado por el expresidente Lugo, representa a la Concertación para un Nuevo Paraguay, una alianza de 14 partidos y organizaciones opositoras cuyo elemento aglutinante es poner fin al monopolio político de la ANR en el país. La fórmula presidencial de Peña la completa Soledad Núñez."Hay mucho en jugo en estas elecciones. Hay una maquinaria clientelar muy importante que puede movilizar el Partido Colorado, engrasada con todo el poder económico que le da tener las instituciones en buena parte del territorio, alcaldías, gobernaciones. Y ese es el principal adversario contra el que disputa Efraín Alegre: la maquinaria clientelar", agregó.Los comicios serán reñidos y pueden revertir la tendencia histórica ante la posible victoria de Alegre.El país sudamericano no elige a un representante del Partido Liberal Radical Auténtico como mandatario desde el año 1939.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

paraguay

montevideo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

paraguay, efraín alegre, santiago peña, fernando lugo, montevideo, partido colorado (paraguay), acción nacional revolucionaria (anr), аудио