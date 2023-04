https://sputniknews.lat/20230420/que-se-puede-esperar-de-la-visita-de-petro-a-eeuu-y-su-reunion-con-biden-1138380520.html

Qué se puede esperar de la visita de Petro a EEUU y su reunión con Biden

Qué se puede esperar de la visita de Petro a EEUU y su reunión con Biden

El 20 de abril, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se reunirá con su par estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca.

La reunión con Joe Biden durante su visita a EEUU ha sido señalada por Petro previamente como una oportunidad clave para "reforzar la relación y cooperación mutua entre ambos países".En conversación con Sputnik, el politólogo y académico colombiano Carlos Medina sostiene que la visita de Petro a Washington constituye "un hecho relevante por los espacios en los cuales se está haciendo presente y por el tipo de discurso que está divulgando", en referencia al rol de liderazgo del presidente de Colombia en temas de interés general no solo para su país.Los tres puntos de la agenda común entre Petro y Biden "tienen que ser: drogas, cambio climático o política ambiental y en alguna medida la construcción de la paz", afirmó Medina.No obstante dada la apertura de canales de diálogo entre oficialismo y oposición en Venezuela, proceso en el cual el presidente Petro ha interpretado un rol mediador, parece un tema ineludible.La reunión con Biden servirá "para abrir un espacio para que la oposición y el presidente Maduro se puedan encontrar".Lucha contra el narcotráficoEl 17 de abril el expresidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) envió una carta abierta al presidente Joe Biden, en la que plantea que en el Gobierno de Petro ha habido retrocesos en la lucha contra el narcotráfico."La Colombia de Petro es un caos de orden público y criminalidad en el que las imperantes organizaciones del narcotráfico negocian de tú a tú con el Gobierno", señaló Pastrana en el documento.Carlos Medina consideró "desafortunada" la carta de Pastrana, "quien ha sido sucio en el ejercicio de la política"."El actual Gobierno está buscando, por todos los medios, implementar los elementos constitutivos del acuerdo de paz, sobre drogas ilícitas y producción de hoja de coca", subrayó el analista.El politólogo sostiene que la actividad cocalera se ha reducido en Colombia porque "no existe un mercado y una ruta por la cual esa producción pueda salir, porque esa ruta la marcaba y la definía el viejo Gobierno"."Como han dejado de gobernar los empresarios de la coca que estuvieron representados por [el expresidente] Iván Duque, esa coca se está quedando en los territorios", expresó Medina."La situación fundamental será sin duda el tema del narcotráfico, destacando esa carta desafortunada, pero la necesidad también de encontrar los apoyos para impulsar una renovación de la política antidrogas es esencial", indicó el analista, y agregó que "es fundamental el apoyo de EEUU a esas políticas".El especialista indicó que la sustitución de cultivos como vía de erradicación de la coca, debe ser "concertada con las comunidades, en el marco de un modelo de desarrollo económico que garantice" la articulación de esos territorios "a las economías internas, regionales e internacionales", redondeó el analista.Paz en la regiónLa propuesta de Petro para terminar con el conflicto armado interno "está articulada al proceso de la Paz Total, que no es fácil, que es necesario poderlo manejar con cuidado e ir encontrando rutas de ejecución que den logros que sean medibles y que sean positivos", examinó.Sobre la necesidad de concertar apoyo internacional para que el proyecto de Paz Total de Petro se concrete, Medina ve con escepticismo que EEUU que pueda ser respetuoso de las soberanías y autodeterminaciones de "nuestros pueblos".Medio ambiente y transición energéticaEl cambio climático seguramente será uno de los temas que convoque a Petro y Biden, luego de la importante intervención del presidente colombiano ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en septiembre de 2022, sobre lo que implican recursos como el petróleo, el carbón y el gas en el calentamiento global."Ese llamado a cambiar deuda por cuentas ambientales para el bienestar de la humanidad, me parece, en primera instancia, una postura supremamente importante, porque eso está unido a otros elementos como la pobreza, el hambre, el paro forzado, entre otros aspectos", concluyó el analista.

