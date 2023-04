https://sputniknews.lat/20230420/seul-ya-decidio-ayudar-a-kiev-y-rusia-respondera-1138352267.html

"Seúl ya decidió ayudar a Kiev y Rusia responderá"

20.04.2023

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, admitió la posibilidad de suministrar ayuda militar a Ucrania, informó la agencia Reuters. Es la primera vez que Seúl manifiesta su disposición a proporcionar armas a Ucrania a más de un año después de haber descartado la posibilidad de enviar suministros.Tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, Seúl se negó a enviar armas a Kiev y prohibió su reexportación, pero más tarde aprobó la entrega de obuses AHS Krab con piezas surcoreanas procedentes de Polonia.Sputnik conversó con dos expertos coreanos para entender la actual posición de Corea del Sur. "El presidente hace estas declaraciones para la opinión pública"La política del Gobierno surcoreano en relación con la falta de entrega de armas letales a Ucrania cambió, solo que aún no se ha hecho pública, señaló el director del Instituto Surcoreano de Estudios Estratégicos Euroasiáticos, exministro consejero de la Embajada de la República de Corea en Moscú, Park Byong Hwan. El experto mencionó que los documentos secretos estadounidenses filtrados recientemente también dan fe de ello. Allí se afirmó que Corea del Sur estaba "dividida" entre la reticencia a enviar armas y la presión de Washington. "El presidente Yoon hace estas declaraciones ahora para que no supongan un shock para la opinión pública surcoreana y para crear el ambiente adecuado de antemano, especialmente antes de su visita a EEUU", manifestó Park Byong Hwan.El político explicó que las condiciones previas expresadas, ataques masivos contra civiles, crímenes de guerra y otras situaciones inaceptables, son simplemente un pretexto necesario para justificar un cambio en la política surcoreana.El experto concluyó que existe la posibilidad de que durante la próxima visita del presidente surcoreano a EEUU o poco después de su regreso se anuncie un cambio algo más detallado y avanzado. Así que poco a poco, bajo la presión estadounidense, este giro se normalizará cada vez más para el público nacional. "Moscú no puede seguir fingiendo desconocimiento"A su vez, el profesor de la Universidad Hanshin de Corea del Sur Lee Hae-young advirtió que Rusia no podrá seguir ignorando las acciones de Seúl si el país asiático sigue adelante con la ayuda militar a Ucrania y es probable que imponga ciertas sanciones en respuesta.Lee Hae-yong supuso que la región de Jersón sería la más adecuada para un nuevo ataque de falsa bandera."Creo que sería difícil para Ucrania y la OTAN preparar un simulacro de segunda Bucha en regiones distintas de Jersón. Esta vez no funcionaría utilizar a los militares desaparecidos. Ya lo intentaron en Járkov, pero fracasaron, así que ahora no hay un lugar tan adecuado como Jersón para escenificarlo", argumentó el experto.Hasta ahora, Corea del Sur le ha suministrado a Estados Unidos 500.000 proyectiles de artillería de 155 mm. Esto es cinco veces más que los 100.000 proyectiles que ellos vendieron a EEUU el año pasado, y la mitad de todos los proyectiles suministrados por Estados Unidos a Ucrania.

