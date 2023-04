https://sputniknews.lat/20230421/mexico-podria-ser-uno-de-los-mas-afectados-por-la-baja-confianza-del-consumidor-en-eeuu-1138424148.html

México podría ser uno de los más afectados por la baja confianza del consumidor en EEUU

La poca confianza del consumidor estadounidense podría generar un efecto en cadena que afectaría, principalmente, a México, aunque el problema podría... 21.04.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con la encuesta económica All-America realizada por la cadena CNBC, el 69% de los consumidores de Estados Unidos tiene opiniones negativas sobre las perspectivas económicas actuales y futuras del país, una cifra que no se había visto en los últimos 17 años.Como consecuencia de esta percepción negativa, el 81% de los entrevistados indicó que gasta menos en entretenimiento, viajes y comidas en restaurantes e incluso ha tenido que usar sus ahorros para comprar artículos de primera necesidad.Estas cifras deben levantar alertas en Estados Unidos, dado que el consumo interno representa cerca del 63% del Producto Interno Bruto (PIB), observa en entrevista el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), Ignacio Martínez Cortés. No obstante, el también economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que ya se esperaban este tipo de indicadores desde que se anunció la reducción de la actividad manufacturera en Estados Unidos, precisamente debido a una reducción en el consumo y la producción a causa de la elevada inflación, que desde hace más de un año afecta al país norteamericano.El Índice de Gestores de Compras (PMI) —un indicador económico que incluye informes y encuestas mensuales de empresas manufactureras del sector privado— del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM, por sus siglas en inglés), pasó de 47,7 en febrero a 46,3 puntos en marzo, siendo su nivel más bajo desde mayo de 2020 y por debajo de los 50 puntos que separan al país del crecimiento y la contracción.Ignacio Martínez advierte que el sector manufacturero automotor podría ser el más afectado con la baja en la confianza del consumidor, pues si bien "tiene un ligero crecimiento, no tiene el mismo comportamiento que tuvo en enero".Efecto cadena contra MéxicoEl especialista considera que "la situación [económica] de Estados Unidos no va nada bien" y esto podría repercutir directamente en uno de sus principales socios comerciales en América: México.Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi), en abril la confianza del consumidor mexicano promedio es de 44,3; no obstante, al preguntar cómo se evalúa la situación económica para adquirir electrodomésticos en comparación a la de hace un año, la cifra baja hasta 26,7, el índice más bajo con los que se calcula la confianza promedio.El coordinador explica que estas cifras indican que, al menos en los próximos 12 meses, las personas no gastarán en electrodomésticos, lo que podría incidir, a su vez, en la producción local.Martínez Cortés agrega que la baja en el consumo estadounidense repercutirá directamente en la producción, pues, aunque ha tenido "un comportamiento positivo", no está a la altura de la expectativa de los empresarios. Ante un escenario de baja producción, los empresarios apuestan por no contratar nuevos empleados e incluso reducir las horas laborales de los puestos ya existentes.Esto tendría un "efecto colateral" en las remesas que se envían hacía México, uno de los principales canales que han abonado a la estabilidad económica mexicana, según el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.El Banco de México reportó en febrero pasado un ingreso de remesas de 4.348 millones de dólares, por debajo de los 4.406 recibidos en enero y con una diferencia negativa de casi 1.000 millones en comparación con los 5.353 millones de dólares recibidos en diciembre.Ignacio Martínez señala que, si bien "las remesas siguen creciendo mucho", no lo hacen "en proporción a lo que teníamos, por ejemplo, en abril de 2020".Por ello, el experto estima que en los próximos tres meses se podrá apreciar una reducción considerable en el envío de remesas, pues tan solo entre marzo y febrero estas se redujeron en cerca de 300 millones de dólares. Además, espera variaciones negativas del tipo de cambio que mermarían la racha del llamado superpeso mexicano.América Latina, en viloLos distintos países latinoamericanos también podrían verse afectados por la situación económica estadounidense, pero esto dependerá directamente de la economía interna de cada nación.De acuerdo con datos de la consultora Ipsos, la confianza del consumidor promedio en América Latina es de 46,5, lo que representa un ligero descenso (cerca de tres puntos porcentuales) en comparación con los datos de noviembre de 2022.Según la misma fuente, Brasil tiene el índice de confianza más alto, con 57,6, seguido de México con 55,9. En este ranking, Estados Unidos tiene un índice de 51,6.Al respecto, Ignacio Martínez precisa que el caso de Brasil tiene similitudes con lo que pasó en México en 2019, cuando apenas iniciaba el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: con apenas tres meses en el poder, Luiz Inácio Lula da Silva mantiene altas las expectativas sobre los resultados que tendrá su Gobierno.Lo anterior, principalmente, por su acercamiento a potencias como China, con quien busca consolidar su relación comercial, posiblemente la más importante de la región, y que podría derivar en un "auge del sector primario y, principalmente, en la parte referente a los minerales y el intercambio tecnológico que podría generarse a través de empresas chinas afincadas en Brasil".En este sentido, el experto considera que ciertos países latinoamericanos podrían resentir menos la situación económica de Estados Unidos, entre ellos El Salvador, donde "se ha incrementado la confianza del consumidor porque ha disminuido la inseguridad" debido a las recientes políticas impulsadas por el presidente Nayib Bukele en contra de las pandillas."No es la misma situación que se tiene, por ejemplo, en Argentina, que tiene una enorme inflación de tres dígitos o la expectativa de cualquier consumidor en Venezuela. Entonces, aquí mucho tiene que ver la cuestión de la política económica del país y la certidumbre que manifiesta el presidente en turno", concluye Ignacio Martínez.

