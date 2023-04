https://sputniknews.lat/20230425/eeuu-se-queda-atras-en-opciones-politicas-no-les-alcanza-para-construir-nuevos-lideres-1138624729.html

EEUU se queda atrás en opciones políticas: "No les alcanza para construir nuevos líderes"

EEUU se queda atrás en opciones políticas: "No les alcanza para construir nuevos líderes"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contenderá en 2024 para tratar de permanecer en la Casa Blanca. Sin embargo, su edad es una de las mayores... 25.04.2023, Sputnik Mundo

Este 25 de abril, el mandatario estadounidense —quien cumplirá 81 años en noviembre próximo— anunció que será el abanderado del Partido Demócrata en las próximas elecciones presidenciales y volverá a presentarse con Kamala Harris como candidata a vicepresidenta.En un video, Biden afirmó haber luchado por la democracia a lo largo de su Gobierno y advirtió que los partidarios del expresidente de Estados Unidos Donald Trump —"extremistas de MAGA", según el mandatario, por el eslogan de campaña Make America Great Again— "se están alineando para combatir esas libertades fundamentales".Sin embargo, esta postura está lejos de reflejar un buen estado de salud en la política estadounidense, observa en entrevista con Sputnik la coordinadora de Asuntos Globales en la Universidad Iberoamericana, Aribel Contreras.Contreras afirma que uno de los problemas en los círculos políticos del país latinoamericano es la continuación de las mismas familias que, durante décadas, han ostentado el poder en diferentes niveles. Por ello, a la población no le queda mayor opción que seguir votando por los mismos apellidos de siempre, dice la experta. Esa permanencia en el poder de determinadas esferas, advierte, dificulta la creación de nuevos cuadros políticos para que exista un contrapeso real."Del lado de los republicanos, varios son mucho más jóvenes que Donald Trump, pero aún no queda claro si se irán por él [Trump] u otro de los personajes fuertes, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Sin embargo, cuando vemos del lado de los demócratas, no hay alguien más que él [Biden] o Robert F. Kennedy Jr, que tampoco es joven", puntualiza.¿Tiene Biden posibilidad de ganar?Para la experta en temas internacionales, además de la edad de Biden, hay otros factores que dificultarían que él ganara las elecciones de 2024, como la agenda nacional —donde se incluye el tema del aborto y anticoncepción— y la regulación de armas de fuego."No estoy segura que pueda obtener suficiente apoyo electoral para poder repetir en la Casa Blanca", apunta Contreras.Otro tema en contra del actual mandatario estadounidense es su nivel de aprobación entre la población.Morning Consult informó en días recientes que, en la mayoría de los estados del país, el mandatario cuenta con un bajo nivel de popularidad. El ejercicio se llevó a cabo entre muestras representativas de, al menos, 1.354 votantes registrados en cada estado, con márgenes de error de uno a tres puntos porcentuales."El índice neto de aprobación de Biden —la proporción de votantes que lo aprueban menos la proporción de los que lo desaprueban— es bajo en 40 estados, según el seguimiento trimestral de Morning Consult", dice un comunicado de la firma. No obstante, en localidades como California, Hawái, Maryland y Vermont, el apoyo al político estadounidense se mantiene fuerte. Estas son entidades tradicionalmente cercanas al Partido Demócrata. Según Contreras, otros aspectos a considerar son la situación económica actual del país —que toma en cuenta la inflación y el financiamiento a Ucrania—, el tráfico y adicción al fentanilo y la migración.EEUU necesita diversificarse y actualizarseMás allá de quiénes sean los contendientes demócratas y republicanos para las elecciones presidenciales en 2024, la coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana hace énfasis en un hecho: Estados Unidos se está rezagando en la agenda global.En este sentido, menciona que los políticos conservadores se enfocan en preservar modelos que no siempre concuerdan con la diversidad étnica, lingüística y migratoria de la sociedad estadounidense, compuesta por más de 320 millones de personas. Si esta situación continúa, señala la especialista, en un mediano o largo plazo, la nación norteamericana, considerada durante décadas como una de las grandes potencias del mundo, podría perder su rasgo de potencia global.

