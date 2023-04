https://sputniknews.lat/20230427/chernobil-20-es-posible-que-suceda-otra-tragedia-por-culpa-de-zelenski-1138685307.html

Chernóbil 2.0: ¿es posible que suceda otra tragedia por culpa de Zelenski?

La planta nuclear de Chernóbil sufrió un accidente catastrófico el 26 de abril de 1986. La explosión y los incendios subsecuentes liberaron grandes cantidades...

El doctor Chris Busby, físico-químico y científico de la Comisión Europea de Riesgo de Radiación, que ha trabajado para el Comité de uranio del Gobierno británico, ha expresado su opinión acerca del incidente en Chernóbil y sobre algunas lecciones para el caso de la planta nuclear de Zaporozhie.El desastre nuclear de Chernóbil en abril de 1986 fue el primer accidente serio con un reactor nuclear en el planeta (dejo aparte el incendio de Windscale en el Reino Unido). El segundo fue Fukushima en 2011. Ambos involucraron explosiones (no de vapor) nucleares que contaminaron la biósfera con el contenido de los reactores, cientos de toneladas de combustible de uranio contaminado con productos de fusión como Cesio-137, Estronio-90, y de activación, como Plutonio-239. Centrándonos en Chernóbil, el desastre probablemente destruyó la Unión Soviética, causó más de un millón de muertes por cáncer en Europa, además de un incremento significativo en enfermedades genéticas y envejecimiento prematuro en las poblaciones más expuestas como las de Bielorrusia y Ucrania.Lo que el incidente reveló fue el fracaso del modelo de riesgo de radiación basado en el estudio de esperanza de vida y cáncer de Hiroshima, hecho para predecir o explicar los efectos en la salud de la radiación. Desde entonces, en Occidente al menos, los límites legales basados en este modelo de riesgo (de la Comisión Internacional de Protección a la Radiación, ICRP) fueron confrontados por lo que claramente estaba emergiendo de los territorios contaminados como un colapso sanitario. Yo estuve en Kiev en 2001, en una conferencia en la Organización Mundial de la Salud (OMS), presentando una investigación sobre leucemia infantil, cuando vi a los científicos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) controlando la información.Desde la audiencia, doctores e investigadores rusos, ucranianos y bielorrusos estaban tratando de mostrar qué es lo que estaba pasando, mientras que los controladores del OIEA y de la OMS estaban tratando de callarlos. Era un teatro que fue grabado por Wladimir Tchertkoff para su documental Controversias Nucleares. Tchertkoff murió la semana pasada; otro que muerde el polvo. En 2001, estaban Alexéi Yablokov, Wassily Nesterenko, Elena Burlakova y otros valientes científicos que mostraron consistentemente que la falla desde Chernóbil y otras contaminaciones radiactivas estaban destruyendo la vida en la Tierra.Todos están muertos ahora y yo soy el último de los mohicanos. Antes de morir, Yablokov escribió dos libros sobre las consecuencias en la salud de Chernóbil, uno de ellos conmigo, y los dos lo completamos con datos de la muerte, la tristeza, la enfermedad, los bebés, el cáncer, la leucemia, el envejecimiento prematuro que siguieron a la radiactividad del aire, de la comida, del agua.En Occidente, las vidas de las víctimas fueron proyectadas como consecuencia de la "radiofobia", ya que el modelo de Hiroshima falló al predecir cualquier cosa. La "dosis era demasiado baja".El fracaso más fuerte en la historia de la humanidadEl profesor Yablokov y yo, junto con otros científicos independientes, abordamos el fracaso del modelo al fundar el Comité Europeo para el Riesgo de la Radiación en 1998. En ese momento teníamos todavía a la profesora Alice Stewart y a la doctora Rosalie Bertell. Del grupo original solo quedamos el profesor Inge Schmitz Feuerhake y yo. Pero gracias a la ayuda del Joseph Rowntree Charitable Trust y de otras organizaciones benéficas, como la Fundación Goldsmith, y también a las contribuciones de mi amigo abogado estadounidense Stuart Smith (fallecido el año pasado), conseguimos desarrollar un modelo alternativo que sí predice y explica las consecuencias de la contaminación de Chernóbil y también de las explosiones de Fukushima. También explica el origen de la epidemia mundial de cáncer que comenzó en 1980: las pruebas nucleares atmosféricas, los efectos genéticos posteriores de la exposición a las armas de uranio empobrecido (DU).Desde Fukushima, más y más evidencias han aparecido en torno a que la exposición a la radiación es el fracaso más importante de la ciencia y la política en la historia de la humanidad. Es fácil de mostrar, utilizando los números, la epidemiología, que más de 300 millones de personas han desarrollado cáncer atribuible al uso de armas en la atmósfera en los años 60. El modelo de riesgo ICRP tiene un error de más de 10.000 casos. Sin embargo, no se hace nada y se suprime la evidencia.Mucha de esta evidencia se deriva de estudios sobre Chernóbil. Pero los intentos por publicar esta evidencia en literatura científica son consistentemente bloqueados por revisores y, cuando los casos son llevados a las cortes, la defensa siempre logra un acuerdo de un pago antes de llegar a juicio. ¿Por qué? Porque el mundo necesita energía nuclear y los militares necesitan bombas nucleares, submarinos nucleares y armas de uranio empobrecido.Pero, desde mi perspectiva, como un científico que ha trabajado en este campo por 30 años, Chernóbil es el pivote sobre el cual descansa la verdad sobre la radiación y la salud. En 1996, la Comisión Europea creó la directiva de Estándares de Seguridad Básica para la Radiación BSS 96/29. Los Verdes me pidieron consejo. Yo anticipé efectos en la salud del desastre de Chernóbil (de hecho, yo había sido advertido de datos horrorosos sobre Chernóbil por parte de Petra Kelly, de los Verdes, en 1992) y sugerí que se introdujera una cláusula de suicidio. Así lo hicieron y apareció así en el instrumento legal final. Se ha mantenido en distintas versiones de la BSS desde ese entonces y así está en el Reino Unido después del Brexit. Establece que, si aparece información nueva e importante que hace que la base científica de la ley BSS (el modelo ICRP) sea insegura, todos los procesos que involucren exposición deben ser reevaluados y justificados. Pero los gobiernos no hacen nada; se ignora la ley.Desde 2016 ha surgido evidencia (y se ha publicado en literatura científica) de que el estudio sobre esperanza de vida de las víctimas de Hiroshima fue manipulado de una manera deshonesta al descartar al grupo de control que no estaba en la ciudad en el momento de la bomba. Además, ha surgido evidencia de que la causa principal del cáncer de los japoneses en Hiroshima no fue la radiación gamma inmediata externa, sino la exposición a la lluvia negra, micropartículas radiactivas de uranio-234 de los restos no fisionados de la bomba. El Gobierno japonés reconoció esto en 2021 cuando perdió el caso llevado por los hibakushas Black Rain que desarrollaron cáncer, pero habían estado demasiado lejos de la detonación como para recibir una dosis externa.A pesar de todo esto, y de otra evidencia, nueva e importante, las agencias gubernamentales de Europa y del Reino Unido no han hecho nada mientras la gente muere.Los riesgos en Ucrania Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cuál es su relevancia ante lo que está sucediendo en Ucrania? Hay tres puntos. Todos se derivan de los enormes errores en el modelo de riesgo de radiación. El primero es que una guerra nuclear es imposible de ganar y destruirá lo que queda de la integridad genética de la vida en la Tierra. Pero esperemos que eso no suceda. Lo que puede pasar es bastante malo.Comencemos con el uranio empobrecido. Estudié los efectos del uranio empobrecido en Irak y en Kosovo. Los niveles de cáncer y defectos genéticos de nacimiento fueron astronómicos, más altos que los observados en Hiroshima. He escrito en otro sitio sobre esto. Entonces, si Occidente (o cualquiera) usa uranio empobrecido, los mismos efectos aparecerán localmente y también de forma remota dondequiera que sople el viento. Hemos visto los efectos de Chernóbil en la leucemia infantil en Gales y Escocia, donde las partículas caían bajo la lluvia. Tengo un artículo epidemiológico sobre esto enviado a una revista en este momento. Y otro documento donde muestro que alguien ya ha estado usando armas de uranio en Ucrania, con aumentos en las partículas de uranio en los filtros de aire desplegados cerca del Establecimiento de Armas Atómicas en Reading, Reino Unido.Luego está Zaporozhie. Esta es una pesadilla muy real y potencial. El sitio de energía nuclear en la orilla este del lago Kajovka involucra seis reactores de agua a presión VVER 1000MW junto con sus piscinas de combustible gastado y sistemas de almacenamiento en seco de combustible gastado. Todos los reactores están actualmente en frío, pero eso no los hace seguros y, en particular, no hace que las piscinas de combustible gastado y los conjuntos de almacenamiento en seco de combustible gastado sean seguros. Cuando se extrae el combustible gastado de uno de estos reactores, estamos hablando de 312 conjuntos de varillas que suman un total de 66 toneladas de uranio enriquecido gastado, que contiene una lista de productos de fisión muy radiactivos y emisores alfa de activación de neutrones como el plutonio. Estos van a un estanque de agua para enfriarse y, cuando están un poco más fríos, van al almacenamiento en seco donde se enfrían a unos 350 grados. No sé cuánto tiempo permanecen en el agua y cuánto tiempo están en el almacenamiento seco. Pero dado que no tienen otro lugar a donde ir, presumiblemente hasta que se desarrolle alguna solución, quedan atrapados en el suelo. La vida media del elemento más largo, el U-238, es de unos 4.700 millones de años. Bien, ¿cuál es el problema? Si falla el enfriamiento, entonces los ensamblajes se derriten y, cuando esto sucede, se acumulan en el fondo del recipiente de contención, el flujo de neutrones se vuelve vertical y se produce una explosión atómica. Tal explosión ciertamente haría imposible enfriar los otros ensamblajes y también se derretirían y explotarían. En los seis reactores, que han funcionado durante unos 30 años, hay teóricamente 6 x 30 x 66 x 2 toneladas suponiendo dos recargas de combustible al año. ¿Dónde está mi calculadora? Ah, eso es 23.760 toneladas de uranio, más los remanentes. Bueno, puede que tenga esto un poco mal, pero te haces una idea.Esto ciertamente acabaría con Ucrania, y muy posiblemente con Europa, y quizás con más.Una versión temprana de un solo tanque de combustible gastado que explotó fue la explosión de Chelyabinsk (Kyshtym) en 1957, que causó la contaminación de 52.000 kilómetros cuadrados con partículas calientes y donde 10.000 personas fueron evacuadas. Aquellos que hayan visto Stalker, de Tarkovsky, verán el paisaje.Todo esto es posible. La pérdida de refrigerante es el problema. Entonces, ¿cómo podría suceder eso?Es poco probable que se produzca un impacto directo en una piscina de combustible de agua: se encuentran dentro de la contención del reactor principal. ¿Un golpe directo a los sistemas de almacenamiento en seco? Bueno, no sé qué tan bien protegidos están estos.Una eliminación de toda la electricidad de respaldo para las bombas: tienen generadores diésel de respaldo. Pero, ¿y si esos también caen, como sucedió en Fukushima? Bueno, también muy improbable, pero recuerda la Ley de Murphy: Todo lo que puede salir mal, saldrá mal.No. Hay una posibilidad muy desagradable. Si la presa que retiene el lago se rompe, entonces no hay agua refrescante. Y esto es algo que es totalmente factible. Entonces, por lo que puedo ver, nos vamos, adiós Europa.¿Qué se puede hacer para evitar esto?Bueno, puedo ver que el OIEA se está volviendo loco. Quieren tomar el control de la central nuclear. Pero no veo que eso evite la posibilidad de la pérdida del lago. Veo al OIEA como un proyecto destinado a apoyar el plan de la OTAN en Ucrania con algunas hojas de parra ante la radiación. He tratado con el OIEA y no confío en ellos ni una pulgada: son una emanación de los Estados Unidos y no creen que el uranio empobrecido sea peligroso.Lo que hay que hacer es que la posibilidad de que Ucrania destruya la presa sea igual a cero. Y rápido.

