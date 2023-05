https://sputniknews.lat/20230517/argentina-cristina-fernandez-descarto-candidatura-y-el-oficialismo-estudia-los-pasos-a-seguir-1139577046.html

Argentina: Cristina Fernández descartó candidatura y el oficialismo estudia los pasos a seguir

Argentina: Cristina Fernández descartó candidatura y el oficialismo estudia los pasos a seguir

Tras la definición de la líder, la coalición del Frente de Todos maneja nombres de sus aspirantes de cara a las internas de agosto. En otro orden, continúan las repercusiones en Ecuador luego de que el presidente Lasso disolviera el Parlamento y llamara a elecciones anticipadas. Estas y más noticias en 'En órbita'.

La vicemandataria —y jefa de Estado de 2007 a 2015— Cristina Fernández ratificó su intención de no candidatearse para la Casa Rosada, de cara a las presidenciales de octubre.La líder de la coalición oficialista Frente de Todos afirmó que su decisión responde a que no quiere ser "mascota del poder".Asimismo, recordó su situación judicial, al advertir que no entraría en un "juego perverso" con "fachada democrática" para que los jueces de la Corte Suprema dicten un fallo inhabilitándola."El actual Gobierno ha sido fallido en varios aspectos, como los acuerdos por la deuda con el FMI, ese legado odioso que dejó el expresidente Mauricio Macri", apuntó el periodista.En abril, el actual mandatario Alberto Fernández había confirmado que no iría por la reelección.Con el anuncio de la vice, en el Frente De Todos se perfilan nombres de candidatos para competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.Entre estos se destacan los del embajador en Brasil, Daniel Scioli, el ministro del Interior, Wado de Pedro, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.En este contexto, el kirchnerismo ratificó el acto previsto para el 25 de mayo, que en un principio estaba pensado para apoyar la candidatura de Fernández.Varios dirigentes, impulsores del llamado "operativo clamor", reclamaron que ante el nuevo panorama la expresidenta proponga un "plan B" a la militancia. "Será un acto del peronismo más que del kirchnerismo", apuntó Caballero."Hay una mitad de Argentina enfocada en combatir la desigualdad, como hay otra que considera que este puede ser un país rico con gente pobre. El kirchnerismo puso en cuestión estos asuntos y Cristina es inspiración para otros", señaló el entrevistado.Por otro lado, el periodista se refirió a los efectos del anuncio de la líder en filas de la oposición.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— las repercusiones en Ecuador luego de que el presidente, Guillermo Lasso, disolviera el Parlamento y llamara a elecciones anticipadas, a raíz del inicio de un juicio político en su contra.Conversamos con Alejandra Santillana Ortiz, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos.En otro orden, la Organización Meteorológica Mundial indicó que el periodo de 2023 a 2027 se perfila a ser "el más caluroso jamás registrado".En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

