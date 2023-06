https://sputniknews.lat/20230608/gran-tabu-para-china-eeuu-integrara-con-japon-y-taiwan-los-datos-de-sus-drones-en-tiempo-real-1140347184.html

"Gran tabú" para China: EEUU integrará con Japón y Taiwán los datos de sus drones en tiempo real

08.06.2023

Según The Financial Times, Washington está decidido a impulsar la coordinación militar entre sus aliados bajo el pretexto de que si China atacara a Taiwán, tal escenario exigiría la formación de una "imagen operativa común" utilizando la capacidad de los drones de reconocimiento.El contratista de defensa estadounidense General Atomics Aeronautical Systems entregará a Taipéi cuatro aviones no tripulados MQ-9B SeaGuardian —una versión naval del dron estadounidense Reaper— en 2025, informaron al medio unas fuentes. Se señala que las máquinas, que pueden configurarse con capacidades multidominio para una amplia gama de vigilancia marítima, mostraron una buena capacidad de localizar, rastrear y apuntar a buques y radares enemigos.Una vez que lleguen a Taiwán, los vehículos aéreos podrían integrarse en el sistema desplegado por el Ejército estadounidense y las Fuerzas de Autodefensa japonesas en la región. De este modo, la información de reconocimiento recogida simultáneamente por los drones estaría disponible en el sistema para todos los socios.A continuación, se enseñaría a los militares taiwaneses a manejar el nuevo sistema de drones, junto con sus homólogos estadounidenses y japoneses. "Adoptaremos un enfoque práctico para garantizar que la integración se realice lo antes posible", declaró una fuente."El MQ-9 es un sistema relativamente nuevo en este teatro de operaciones, y nos esforzamos mucho por empezar a desarrollar una red de órbitas de los MQ-9 con nuestros socios de aquí, al igual que tenemos en Oriente Medio, África y otros lugares de Europa", explicó el teniente general Steven Rudder, exjefe de las fuerzas del Cuerpo de Marines de EEUU en el Indo-Pacífico.Washington parece estar adoptando esta medida a pesar de que los chinos la considerarán una provocación que aumentará aún más las tensiones."El intercambio de datos entre Japón y Taiwán, entre Taiwán y Filipinas, entre EEUU y los tres, es crucial, pero también es uno de los grandes tabúes porque China lo considerará una escalada", admitió un alto cargo militar estadounidense.La situación se desarrolla mientras los aliados de la OTAN están aumentando su presencia en el Indo-Pacífico, ya que el bloque militar liderado por el país norteamericano calificó a China de desafío para la seguridad en 2022. Japón, EEUU, Australia y Canadá realizaron este mes maniobras navales conjuntas durante tres días en el mar de la China Oriental, con el objetivo de reforzar la interoperabilidad.Con el pretexto de la 'amenaza china', Washington recurrió a tácticas de intimidación, como el envío de buques de guerra y aviones militares, el reconocimiento cercano y, en general, el despliegue de sus músculos militares cerca del mar territorial y el espacio aéreo de China. Como parte de esta política, en el primer trimestre de 2023, Washington propuso 9.100 millones de dólares para inversiones militares en Asia-Pacífico en el marco de su Iniciativa de Disuasión del Pacífico.Además de formar parte en la actualidad de varias alianzas y asociaciones en toda la región —como AUKUS que le agrupa con Australia y el Reino Unido, y el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral con Australia, la India y Japón—, Washington también abrió cuatro nuevas bases militares en Filipinas. A principios de 2023, EEUU también firmó un pacto de defensa y vigilancia marítima con Papúa Nueva Guinea.En respuesta, China advirtió de que impulsar "este tipo de alianzas en la región" es "una forma de secuestrar a los países de la región y alimentar la confrontación, que no hará sino sumir a Asia-Pacífico en un torbellino de disputas y conflictos". El ministro chino de Defensa Nacional, el general Li Shangfu, expuso los peligros de que estallara un grave enfrentamiento entre Pekín y Washington.El ministro señaló también que los chinos decidirán cómo resolver las tensiones en torno a Taiwán. "Esta cuestión no tolera la intervención de fuerzas extranjeras", resumió.

