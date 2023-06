https://sputniknews.lat/20230609/venezuela-quien-y-con-que-fines-promueve-en-idea-de-privatizar-la-pdvsa-1140401867.html

Venezuela: ¿quién y con qué fines promueve en idea de privatizar la PDVSA?

Venezuela: ¿quién y con qué fines promueve en idea de privatizar la PDVSA?

La idea fue lanzada desde la oposición. EEUU: ¿se apoya en el nazismo para salvar su mundo unipolar? Último intento de una nueva Constitución en Chile... 09.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-09T19:08+0000

2023-06-09T19:08+0000

2023-06-09T19:08+0000

octavo mandamiento

eeuu

mark milley

petróleos de venezuela (pdvsa)

chile

reforma constitucional

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/09/1140401711_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_c02acc057e26054106d572c4fb6ac572.png

Venezuela: ¿quién y con qué fines promueve en idea de privatizar la PDVSA? Venezuela: ¿quién y con qué fines promueve en idea de privatizar la PDVSA?

EEUU: ¿se apoya en el nazismo para salvar su mundo unipolar 'basado en reglas'?El jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano, Mark Milley, dijo durante un discurso el pasado miércoles 7 de junio que el nuevo mundo multipolar está compuesto por tres potencias: Estados Unidos, China y Rusia, al indicar que cuanto más multipolar se vuelve el mundo, más desafíos representarán Rusia y China para EEUU.En este escenario, el Pentágono está por anunciar un nuevo paquete de ayuda militar para mejorar la defensa aérea de Ucrania, valorado en más de 2.000 millones de dólares, informó 'Bloomberg' citando a funcionarios del Gobierno de Joe Biden. En este contexto, esta semana el New York Times publicó un artículo en el que resalta el uso de parches con emblemas nazis por parte de las tropas del régimen de Ucrania.¿Quién y con qué fines promueve en Venezuela idea de privatizar la PDVSA?Privatizar la compañía estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, la principal fuente de ingresos al presupuesto de la República Bolivariana, es una polémica iniciativa promovida por un sector de la oposición del país caribeño. La coordinadora del movimiento Vente Venezuela y precandidata presidencial para las elecciones primarias opositoras de octubre próximo, María Corina Machado, insiste en la necesidad de desnacionalizar PDVSA.Machado opina que mediante la privatización de la petrolera, así como de otras empresas de diversos rubros, habría mayor transparencia, aumentaría la competencia y se reducirían los costos.Último intento de una nueva Constitución en ChileEn Santiago de Chile comenzó a sesionar el Consejo Constitucional encargado de redactar el nuevo proyecto de Constitución. A diferencia de la Convención Constituyente del año pasado, este Consejo está dominado por la derecha chilena y basa su trabajo en un borrador elaborado por expertos.El presidente, Gabriel Boric, anunció que si el proyecto constitucional resultante de este proceso no es aprobado, no intentará una nueva modificación. El destino de Chile puede debatirse entre la vieja Constitución –heredada de Pinochet–, o una elaborada por la nueva derecha pinochetista.Diplomático ruso: "Rusia dispuesta a ayudar a pueblos latinoamericanos a fortalecer su soberanía"Latinoamérica se está desmarcando de ser el patio trasero de EEUU. Lo afirma el diplomático Yan Burliay, quien desde hace más de 50 años está vinculado con esa región, donde ejerció como embajador de la URSS y Rusia en Argentina, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Asimismo, explica cómo Rusia ha aportado a la soberanía de los pueblos de ese continente.En este escenario, Burliay explicó en qué radica el secreto de América Latina en captar la atención de las inversiones extranjeras: "Se debe a sus riquezas naturales". En este sentido, señaló que Moscú tiene un gran interés en ayudar a los sectores de la industria tecnológica y al desarrollo de las economías de las naciones latinoamericanas.Emprendimiento colombiano crea una agenda ecológica que fusiona lo tradicional con lo digitalLa búsqueda cada vez mayor para encontrar alternativas ecológicas a artículos que utilizamos en nuestra vida diaria, genera emprendimientos interesantes en todo el mundo. Ese es el caso de una madre colombiana que junto a su hija ecuatoriana que han creado una agenda tradicional, mezclando la ecología y lo digital.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

eeuu

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, mark milley, petróleos de venezuela (pdvsa), chile, reforma constitucional, аудио