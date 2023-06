https://sputniknews.lat/20230611/del-departamento-de-injusticia-a-funcionarios-corruptos-las-claves-del-discurso-de-trump-1140441205.html

Del "Departamento de Injusticia" a funcionarios "corruptos": las claves del discurso de Trump

Del "Departamento de Injusticia" a funcionarios "corruptos": las claves del discurso de Trump

El 45º presidente de EEUU, Donald Trump, dio su primer discurso desde que un tribunal federal desvelara la acusación contra él, en la que se le imputan 37... 11.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-11T16:19+0000

2023-06-11T16:19+0000

2023-06-11T16:19+0000

internacional

eeuu

florida

georgia

donald trump

partido republicano (eeuu)

joe biden

política

mar-a-lago

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/0b/1140443657_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f8033acf025100b407ec79b0711bb09.jpg

"Caza de brujas"En un discurso en una convención estatal republicana en Georgia el 10 de junio, Trump calificó su acusación por parte del Departamento de Justicia como un intento de socavar sus posibilidades de regresar a la Casa Blanca mientras realiza campaña para un segundo mandato."Han lanzado una caza de brujas tras otra para intentar detener nuestro movimiento. Quieren hacer todo lo posible para frustrar la voluntad del pueblo estadounidense. Se llama interferencia electoral. Eso es lo que están haciendo ahora. Y nunca lo hemos visto a una escala como esta. La otra parte es totalmente corrupta", declaró Trump en un aparente guiño a los demócratas y a la Administración de Biden."Departamento de Injusticia""La ridícula e infundada acusación contra mí por parte del armificado Departamento de Injusticia de la Administración Biden pasará a la historia como uno de los más horribles abusos de poder en la historia de nuestro país", afirmó Trump.Insistió en que "esta despiadada persecución es una parodia de la Justicia". De acuerdo con él, "lo único bueno es que [la acusación] ha hecho subir mucho mis números en las encuestas"."Nunca me detendrán"El 45º presidente prometió que nunca se rendiría a las tácticas del presidente estadounidense, Joe Biden, y añadió: "Intentaron inculparme por traición y ahora lo intentan de nuevo.""Me lo he jugado todo por ustedes y nunca cederé. Nunca me detendrán", subrayó el expresidente estadounidense."Cajas" con documentos secretos"Me impresionó. Parecía tan ordenado y bonito", señaló Trump, refiriéndose a las pilas de cajas encontradas por toda su finca durante un registro realizado por el Buró Federal de Investigaciones en su residencia de Mar-a-Lago a principios de este año."De alguna manera alguien volcó una de las cajas. ¿Han visto eso? Me pregunto quién lo hizo, ¿lo hizo el FBI? Porque también hicieron algo: pusieron documentos por todo el suelo y sacaron fotos. Y trataron de fingir que yo lo había hecho", afirmó el exmandatario."Un golpe político"Trump se refirió al Departamento de Justicia de EEUU como un "nido enfermo de gente que necesita ser limpiado inmediatamente"."Tomaron una acusación y la convirtieron en 37. Es un golpe político", argumentó.Trump se enfrenta a una acusación de 37 cargos por siete delitos federales diferentes por su presunto mal manejo de documentos clasificados, que fueron encontrados en "un salón de baile, un baño y una ducha, un espacio de oficina, su dormitorio y un trastero" en Mar-a-Lago.Funcionarios federales "corruptos"Trump afirmó que "la izquierda vuelve a utilizar al mismo corrupto Departamento de Justicia, y al mismo corrupto FBI, y al fiscal general, y a los fiscales de distrito locales para interferir".El Consejo Especial de EEUUDurante el discurso, Trump arremetió contra el abogado especial estadounidense Jack Smith, el principal fiscal en la investigación de los documentos clasificados de Mar-a-Lago."Saben que estoy hablando de Jack Smith. ¿Cómo creen que se llamaba antes? No lo sé (...). Parece tan inocente. Está trastornado", recordó el expresidente de EEUU, tildando al abogado especial de "gran" y "malvado odiador de Trump".Sobre Pence y DeSantisTrump también lanzó algunas pullas a sus dos oponentes del Partido Republicano en la carrera presidencial, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.El exlíder del país los trató de "enfermos" y "gente siniestra", antes de decir: "No es de extrañar que el pantano se esté volviendo verdaderamente desesperado"."Pence ha bajado [en las encuestas], (...) tristemente, porque es una buena persona, está tratando de ponerse desagradable, sin embargo, así que puede que tengamos que luchar de una manera diferente. De repente se ha vuelto un poco desagradable, Mike", lanzó Trump.

https://sputniknews.lat/20230611/nunca-me-ire-trump-promete-permanecer-en-la-carrera-presidencial-de-eeuu-incluso-si-es-condenado-1140433312.html

https://sputniknews.lat/20230611/hillary-clinton-trolea-a-donald-trump-tras-su-imputacion-federal-1140440565.html

https://sputniknews.lat/20230609/los-democratas-le-temen-a-trump-asi-es-como-biden-usa-la-justicia-contra-su-rival-politico-1140402888.html

eeuu

florida

georgia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, florida, georgia, donald trump, partido republicano (eeuu), joe biden, política, mar-a-lago