https://sputniknews.lat/20230611/hurtos-solapados-asi-es-el-poder-politico-y-economico-detras-del-robo-de-piezas-arqueologicas-1140314024.html

¿Hurtos solapados? Así es el poder político y económico detrás del robo de piezas arqueológicas

¿Hurtos solapados? Así es el poder político y económico detrás del robo de piezas arqueológicas

Para que el Gobierno de México pudiera regresar la pieza olmeca conocida como 'El monstruo de la tierra' necesitó del uso de un avión C-130 Hércules, aeronave... 11.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-11T19:30+0000

2023-06-11T19:30+0000

2023-06-11T19:30+0000

américa latina

méxico

🎭 arte y cultura

historia

arqueología

instituto nacional de antropología e historia de méxico (inah)

campeche

américa

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/0e/1130445176_43:27:1280:723_1920x0_80_0_0_03b1d5b6478f32d41476920aa25d6074.jpg

Así de fuerte, por lo tanto, es la infraestructura, el poder económico y político del que dispuso la red de traficantes de piezas arqueológicas que sustrajo esta pieza de territorio mexicano hace varias décadas.La Pieza 9, también conocida Portal del Inframundo, es clave para conocer aún más sobre la civilización de la cultura olmeca, considerada la cultura madre del México antiguo. La forma en la que se robó esta pieza de 1,8 metros de altura y casi una tonelada de peso, en la década de 1960, sin que aparentemente ninguna autoridad mexicana o estadounidense se diera cuenta, aún es un misterio, así como los responsables.Lo que podría parecer una situación insólita, en realidad se ha repetido a lo largo de la historia. El saqueo de piezas monumentales, así como de obras como vasijas o figuras de barro que caben en cualquier maleta, ha sido una constante.Sólo como ejemplo, en 1968 —el mismo año en el que el investigador David Grove dio la pista de que la Pieza 9 había llegado a territorio estadounidense— un grupo de saqueadores logró llevarse la fachada de un edificio maya ubicado en el sur de Campeche, lo cual fue posible con la construcción de una pista de aterrizaje clandestina. El costo de la operación se valúa en 80.000 dólares y la pieza, recuperada años después, se vendió en más de 400.000 dólares.La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por su sigla inglesa) coloca al robo de piezas arqueológicas como uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo.Y, de acuerdo con un informe suyo, en 2020 el mercado ilegal de bienes culturales sumó un total de 10.000 millones de dólares, cifra que podría ser tan sólo un pequeño porcentaje de las ganancias reales, dado que no existen bases de datos o mecanismos con los que se pueda vigilar el tráfico de estas piezas."Es una idea de que todo es mercancía. Entonces, es una lucha cultural también", declara también en entrevista para Sputnik la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto. La funcionaria federal, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha impulsado la recuperación de piezas arqueológicas con la campaña Mi Patrimonio No se Vende.El coleccionismo como factorEspecialistas consultados por Sputnik coinciden en que el tráfico ilegal de bienes culturales va de la mano con el coleccionismo privado e institucionalizado (reflejado en museos y galerías nacionales), sectores que llevan siglos lucrando con el saqueo de pueblos a través del ejercicio del poder político y económico.El arqueólogo y divulgador cultural Omar Espinosa refiere que al menos desde el siglo XVII la burguesía europea sustrajo piezas arqueológicas de "lugares exóticos", principalmente de África y América, como una forma de ganar prestigio entre las altas esferas de la sociedad. Incluso, se tienen casos bien documentados que datan desde 1530, como el del español Andrés de Figueroa, quien saqueó diversas tumbas mexicanas ubicadas en Oaxaca.Con el paso del tiempo, esta sustracción se volvió la base para generar las colecciones de prestigiosos museos europeos, hasta que en el siglo XIX se comienza a introducir el concepto de patrimonio cultural, lo que, si bien no detuvo la extracción, sí planteó dilemas éticos e inició, indirectamente, el mercado negro de bienes culturales.De acuerdo con el investigador argentino Daniel Schávelzon, Europa y EEUU poseen el 70% de las piezas robadas alrededor del mundo, siendo África y América Latina las regiones más afectadas. Según el académico, tan sólo en Latinoamérica el 80% de sus museos y sitios ha sufrido un "expolio severo" de su patrimonio cultural.Sobre este punto, el arqueólogo Alejandro Martínez Muriel aseguró en un artículo publicado en la revista Arqueología mexicana que "el coleccionismo es el promotor principal del saqueo de sitios arqueológicos", el cual se agrava en un contexto en el que estas redes de traficantes tienen más recursos económicos que los arqueólogos, por lo que "el robo y el saqueo de sitios arqueológicos avanzan con mayor rapidez que la investigación arqueológica".En este problema no sólo participan comerciantes, sino también académicos que, so pretexto del estudio de piezas, estafan a comunidades enteras para hacerse de bienes culturales. De hecho, una de las hipótesis de cómo fue robado el Monstruo de la Tierra se mueve precisamente en esta línea.Un caso icónico es el del arqueólogo y diplomático estadounidense Edward Herbert Thompson, al que se le adjudica el saqueo de miles de piezas de Chichen Itzá, en el estado de Yucatán, que terminaron en el Museo Peabody de la Universidad de Harvard, a principios del siglo XX.El académico recuerda que, prácticamente desde que inició la república, México ha emprendido una lucha por la recuperación del patrimonio cultural, pero sería con la fundación del INAH cuando la lucha se intensificó con figuras icónicas, como el intelectual, poeta y funcionario educativo Jaime Torres Bodet.Pese a que México está suscrito a los convenios internacionales para la recuperación del patrimonio, como el UNIDROIT (ratificado apenas en 2020), el derecho internacional no garantiza la devolución automática y, al contrario, prioriza la negociación con privados y Estados, lo que dificulta la labor de recuperación.Los especialistas consultados coinciden en que el proceso de recuperación es complicado porque se necesita comprobar el acto de sustracción (algunos ocurridos hace décadas) y que la pieza pertenece a México; en este caso, algo difícil de lograr dado que no existe una base de datos de todas las piezas arqueológicas, pues van desde simples vasijas hasta efigies enteras, como el Monstruo de la Tierra.El mercado paralelo: el de las falsificacionesCasi tan redituable como el mercado ilegal de piezas arqueológicas resulta el tráfico de piezas falsas, sobre todo ante la creciente demanda de bienes culturales. De hecho, autores como Daniel Schávelzon plantean en obras como Arte y falsificación en América Latina que hasta museos participan en este mercado, dada la necesidad de contar con colecciones completas. Incluso Schávelzon sugiere que el 50% del acervo cultural de los museos latinoamericanos es falso.Tan sólo en México se han reportado casos de grupos de ventas en internet que ofrecen supuestas piezas arqueológicas auténticas, a pesar de caer en absurdos como tratar de vender, por ejemplo, figuras de arcilla de platillos voladores. Muchas veces, arqueólogos "validan" la autenticidad de estas piezas y en otras omiten avisar a las autoridades cuando se tratan de piezas auténticas.El investigador Bolffy Cottom considera que, sin demeritar el logro de la recuperación de piezas arqueológicas, existe una paradoja en las políticas gubernamentales. Por un lado, promueve la recuperación, pero por otro sigue abriendo espacios arqueológicos con fines turísticos, sin destinar recursos a personal especializado que vigile y cuide el patrimonio."El tráfico clandestino desgraciadamente es un fenómeno que va a acompañar el devenir de las políticas culturales, es prácticamente imposible detenerlo […]. Son miles y miles de sitios y lugares que existen en todo el territorio nacional, es imposible tener [esa cantidad de] recursos y personal, y no sólo en el caso mexicano", lamenta Cottom.

https://sputniknews.lat/20230401/mexico-recupera-una-de-sus-piezas-olmecas-mas-preciadas-1137616819.html

https://sputniknews.lat/20221105/mexico-reprocha-subasta-de-64-piezas-arqueologicas-en-espana-y-paises-bajos-1132178409.html

https://sputniknews.lat/20230517/mexico-recupera-mas-de-60-piezas-arqueologicas-que-estaban-en-posesion-de-eeuu--1139548663.html

https://sputniknews.lat/20220301/xokonoschtletl-gomora-austria-miente-al-decir-que-el-penacho-de-moctezuma-no-puede-volver-a-mexico-1122485068.html

https://sputniknews.lat/20230511/casa-de-subastas-neerlandesa-vende-articulos-precolombinos-denunciados-por-mexico-1139310384.html

méxico

campeche

américa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Mariano Yberry https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

méxico, 🎭 arte y cultura, historia, arqueología, instituto nacional de antropología e historia de méxico (inah), campeche, américa, 💬 opinión y análisis