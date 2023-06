https://sputniknews.lat/20230618/el-ejercito-de-eeuu-incrementa-su-capacidad-de-vigilancia-para-monitorear-las-redes-sociales-1140699808.html

El Ejército de EEUU incrementa su capacidad de vigilancia para monitorear las redes sociales

Un formulario de licitación revela que el organismo utiliza sofisticadas herramientas de vigilancia para detectar amenazas en línea, localizar personas y recopilar información de dominio público. Esta ampliación de las competencias de la unidad pone de relieve la creciente atención que prestan las agencias de seguridad nacional a las redes sociales para contrarrestar la desinformación.Aunque puede haber razones válidas para inmiscuirse en la intimidad de alguien con el fin de recopilar información relacionada con delitos graves o amenazas terroristas, los defensores de la privacidad argumentan que expresar opiniones o formar juicios de valor, especialmente sobre los funcionarios públicos, es un aspecto fundamental de la sociedad democrática y no debe ser motivo de operaciones de vigilancia. La capacidad de criticar y expresar sentimientos, ya sean positivos o negativos, no debe ser coartada por las agencias gubernamentales.No obstante, subraya que "expresar opiniones positivas o negativas hacia una persona de alto riesgo" no puede considerarse motivo suficiente para que las agencias gubernamentales lleven a cabo operaciones de vigilancia, llegando incluso a 'identificar la ubicación exacta' de las personas."La capacidad de expresar opiniones, criticar, hacer suposiciones o formarse juicios de valor —especialmente en relación con funcionarios públicos— es una parte esencial de la sociedad democrática", agregó Siatitsa.Los detalles de protección, como los proporcionados a la secretaria de Educación Betsy DeVos y al exadministrador de la Agencia de Protección Ambiental Scott Pruitt, han recibido críticas en el pasado debido a sus elevados costes y a las dudas sobre su necesidad.El documento de licitación sugiere que el batallón pretende adquirir herramientas que no solo puedan detectar amenazas en línea, sino también localizar la ubicación exacta de una persona utilizando diversas técnicas de vigilancia y fuentes de datos.El documento menciona el acceso a plataformas de medios sociales como 4Chan, Reddit, YouTube y VKontakte, así como a plataformas de chat en internet como Discord y Telegram, para identificar a terroristas, extremistas y a los radicales.El batallón pretende combinar los datos de las redes sociales con la información disponible al público y la que no lo está, como las grabaciones de cámaras de seguridad, emisoras de radio, medios de comunicación, registros personales, información pirateada, cámaras web e incluso datos de localización de teléfonos móviles. También se hace hincapié en el uso de datos geocercados y técnicas de atribución errónea.El conjunto de medidas descrito en el informe va más allá de lo que ofrecen los contratistas privados, ya que pretende combinar una amplia gama de capacidades de vigilancia y ocultar la presencia del Ejército en internet.Mediante el uso de "la atribución errónea", el Ejército pretende engañar a otros sobre su verdadera identidad mientras vigila la red, lo que incluye falsificar la información de los navegadores web y retransmitir el tráfico de internet a través de servidores extranjeros.El expediente revela además que el Ejército adjudicó el contrato a SEWP Solutions, un proveedor federal de software que ya había vendido anteriormente herramientas de vigilancia al Departamento de Defensa.Aún no está claro si las técnicas proporcionadas por SEWP forman parte del conjunto de herramientas Berber Hunter, que incluye programas de Babel Street, Echosec y Zignal Labs, entre otros. Al parecer, Flashpoint Intel, la empresa matriz de Echosec, participó en labores de inteligencia relacionadas con protestas y con la infiltración en salas de chat privadas.Los defensores de la privacidad advierten de que el uso no regulado de la inteligencia de fuentes abiertas y la amplia recopilación de datos podrían dar lugar a abusos e interferir en el derecho a la privacidad de las personas.A medida que las agencias de seguridad nacional recurren cada vez más a la vigilancia de las redes sociales, aumenta la preocupación por su impacto en los valores democráticos y las libertades civiles.

