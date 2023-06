https://sputniknews.lat/20230623/la-prolongacion-del-conflicto-en-ucrania-desfavorece-a-europa-y-a-eeuu-1140852986.html

"La prolongación del conflicto en Ucrania desfavorece a Europa y a EEUU"

"La prolongación del conflicto en Ucrania desfavorece a Europa y a EEUU"

El gran mito occidental de la contraofensiva ucraniana comienza a desvanecerse, aseguró a Sputnik el analista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein, para... 23.06.2023, Sputnik Mundo

Entrevistado en el programa Cara o Ceca de Sputnik, Rodríguez Gelfenstein presentó su último libro Del atlantismo al polo euroasiático. El conflicto en Ucrania como evidencia de una nueva configuración global, un trabajo que realizó junto al analista argentino Jorge Elbaum. La obra complementa otras dos anteriores en que los mismos autores desgranan el nacimiento de lo que consideran un nuevo orden mundial: Imperialismo pandémico. América Latina en la nueva configuración geopolítica (2020) y La OTAN contra el mundo. El conflicto en Ucrania como expresión del cambio de época (2022).Para Rodríguez Gelfenstein, a partir del conflicto en Ucrania "se han desatado una serie de tendencias que tienen una influencia bastante grande en la configuración de un nuevo sistema internacional" y que ya se están manifestando "en Europa, Asia, África y de alguna manera también en América Latina".En contrapartida, señaló que "la economía rusa ha resistido en gran medida el impacto de las sanciones y el impacto del conflicto bélico en sí mismo".Rodríguez Gelfenstein recordó, además, que "no hay industria militar en Ucrania", por lo que ese país "depende de lo que le envíen de Occidente". A su vez, comentó que, según confesó su propio secretario general Jens Stoltenberg, "los arsenales de los países de la OTAN están vacíos". "No hay capacidad por parte de la OTAN de reponer y eso augura un desenlace no contemplado en los planes de la OTAN", observo el especialista. El analista también señaló los problemas internos que Washington tiene a la hora de afrontar este nueva configuración global y que, según él, se vio incluso en la actitud del presidente estadounidense, Joe Biden, que sorprendió a sus propios funcionarios al llamar "dictador" al presidente chino Xi Jinping, tan solo un día después de que su secretario de Estado, Antony Blinken, visitara Pekín para reunirse con el mandatario del gigante asiático o el hecho de que su hijo, Hunter Biden, se declarara culpable por tres delitos.Enseguida, el experto señaló que Estados Unidos "ya no se puede ver como un actor homogéneo como hace 20 o 30 años", dado que ahora "hay una heterogeneidad interna muy fuerte"."Las agencias del Gobierno estadounidense y los líderes dentro del país parecieran tener vida propia más allá de que la política exterior es bipartidista, que se decide conjunto", comentó.Rodríguez Gelfenstein mencionó a la relación entre Washington y América Latina como un ejemplo de ese desorden interno: "Estamos observando una cosa insólita: el principal actor de la política exterior de Estados Unidos en América Latina es la general Laura Richardson [comandante del Comando Sur]. ¿Dónde está el Departamento de Estado, dónde está el Consejo de Seguridad Nacional, dónde están los entes tradicionales de política exterior cuando es el Pentágono el que está tomando la batuta?".Por eso, el analista concluyó que "se están produciendo una serie de distorsiones en el manejo de la política exterior de Estados Unidos"."Hoy tenemos que aprender a manejar a Estados Unidos como un actor heterogéneo donde no hay una posición única, tenemos que aprender a captar lo que cada grupo manifiesta y tratar de entender cuánto peso tiene ese grupo dentro de la dinámica global del país, porque en el propio senado, la cámara de representantes, hay grupos de diferentes, incluso en un propio partido te encuentras posiciones a veces antagónicas", sintetizó.

