La crisis ucraniana demuestra que "EEUU está lejos de ser un hegemónico global"

La crisis ucraniana demuestra que "EEUU está lejos de ser un hegemónico global"

A pesar de contar con el mayor presupuesto militar del mundo y de ser el mayor operador de bases militares en el extranjero, EEUU está lejos de ser el país... 25.06.2023, Sputnik Mundo

A lo largo de las últimas décadas, Washington ha demostrado su capacidad de destrucción masiva —en Corea, Vietnam, Afganistán, Irak, Libia y otros lugares—, pero "no ha obtenido más que victorias pírricas" que condujeron a la erosión de la confianza en la Pax Americana, tanto dentro como fuera del país, según los estudiosos de Responsible Statecraft.El gasto militar estadounidense alcanzó los 876.900 millones de dólares en 2022, mientras que la nación también opera la friolera de 750 bases militares extranjeras. Aun así, Washington es incapaz de persuadir al sur global para que se una a las sanciones contra Moscú por la operación militar especial rusa en Ucrania, señala el think tank. A juzgar por la filtración de los documentos del Pentágono, incluso algunos aliados de Washington se mostraron reticentes y poco dispuestos a proporcionar a Kiev proyectiles, aviones y vehículos blindados. Mientras tanto, la mayoría de las naciones del sur global ignoró los llamamientos de EEUU a imponer sanciones a Rusia por considerar que contradecían sus intereses nacionales.Los observadores políticos estadounidenses subrayan que seis naciones del sur global —la India, Brasil, Turquía, Indonesia, Arabia Saudita y Sudáfrica— están llamadas a decidir el futuro de la geopolítica e insisten en que la Administración Biden necesita 'ganarse sus corazones y mentes'. Al mismo tiempo, los comentaristas europeos sostienen que las naciones en desarrollo tienen derecho a permanecer neutrales y no alineadas.Por ejemplo, en junio de 2022, el ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, desmintió la afirmación de Occidente de que Nueva Deli estaba "sentada en la valla". Según el alto funcionario, la India tiene derecho a opinar por sí misma sobre el conflicto en torno a Ucrania.Del mismo modo, la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN) optó por colaborar tanto con EEUU como con China, en lugar de tomar partido. Además, las naciones del organismo participan activamente en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Pekín, a pesar de los intentos de Washington por mantener su dominio en la región y frenar la influencia de China en la región Asia-Pacífico.Según el grupo, la tendencia emergente fue articulada por Fiona Hill, investigadora de la Institución Brookings y ex asistente adjunta del presidente de EEUU, en mayo de 2023."La guerra ucraniana es quizás el acontecimiento que hace evidente a todo el mundo el paso de la Pax Americana. (...) [Otros países] quieren decidir, no que se les diga cuáles son sus intereses. En resumen, en 2023 oiremos un 'no' rotundo a la dominación estadounidense y veremos un marcado apetito por un mundo sin hegemonía", declaró en una conferencia en Tallin (Estonia).En palabras de Hill, la resistencia del sur global a las exigencias de EEUU y la UE de imponer sanciones a Moscú no es sino "una rebelión abierta"."Se trata de un motín contra lo que consideran el Occidente colectivo que domina el discurso internacional y endilga sus problemas a todos los demás, mientras deja de lado sus prioridades en materia de compensación por el cambio climático, desarrollo económico y alivio de la deuda", apuntó.Los observadores occidentales también reconocen que el centro de gravedad del mundo se está desplazando constantemente hacia el este y añaden que la Administración Biden ha intentado hasta ahora evitar esta tendencia tratando de establecer "una ventaja tecnológica duradera sobre China" y reforzando el Ejército estadounidense en el Pacífico Occidental.Sin embargo, "la mayoría de los países en desarrollo, incluidas las potencias emergentes del Sur Global, ya no están dispuestos a hacer elecciones de suma cero" entre Washington y sus rivales geopolíticos, subrayan los académicos de DC, instando a los responsables políticos estadounidenses a aceptar la realidad de que EEUU ya no es "la nación indispensable".

