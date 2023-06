https://sputniknews.lat/20230630/lavrov-celebra-una-rueda-de-prensa-sobre-ucrania-y-la-situacion-internacional-1141098834.html

Lavrov celebra una rueda de prensa sobre Ucrania y la situación internacional

Lavrov celebra una rueda de prensa sobre Ucrania y la situación internacional

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, celebra una reunión informativa sobre los temas internacionales en Moscú. Se espera que hable de la... 30.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-30T08:12+0000

2023-06-30T08:12+0000

2023-06-30T08:49+0000

internacional

rusia

serguéi lavrov

🌍 europa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🟠 video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/12/1139600835_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_17958948d1da6adeff436fa9925f5326.jpg

Occidente quiere impedir que tanto Rusia como China refuercen las filas de las naciones afines y pretende obstaculizar la expansión de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), declaró Serguéi Lavrov."El objetivo [de Occidente] es no permitir que Rusia, China o cualquier otro fortalezcan las filas de sus partidarios, impedir la expansión de los BRICS, el crecimiento de su autoridad en el mundo, socavar los procesos unificadores en Eurasia dentro de la Unión Económica Euroasiática, la Comunidad de Estados Independientes, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Organización de Cooperación de Shanghái y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental", precisó.Rusia siempre sale fortalecida de las peripeciasEl ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al comentar el frustrado motín del grupo Wagner, afirmó que Rusia siempre sale fortalecida de las peripecias."De cualquier peripecia, y difícilmente podríamos usar un nombre más fuerte, Rusia siempre sale fortalecida", afirmó Lavrov en una rueda de prensa.El canciller ruso respondió así a un periodista extranjero que le preguntó por la estabilidad de Rusia tras la reciente revuelta armada."No debemos explicaciones a nadie (...) Si en Occidente hay personas que tienen algunas dudas al respecto, es su problema", aseguró Lavrov.En la noche del 23 al 24 de junio, las fuerzas del grupo Wagner capturaron el cuartel general del Distrito Militar del Sur de Rusia, en la ciudad de Rostov del Don. Esto sucedió luego de las declaraciones de Evgueni Prigozhin de que las FFAA rusas supuestamente lanzaron ataques con misiles contra los campamentos de Wagner, algo que tanto el Ministerio de Defensa como el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso negaron. El motín armado se detuvo gracias a las intensas negociaciones que, en coordinación con el presidente ruso, Vladímir Putin, fueron mediadas por el mandatario bielorruso, Alexandr Lukashenko, durante todo el sábado 24 de junio. Como resultado, Prigozhin accedió trasladarse a Bielorrusia, mientras que a los combatientes que no participaron en la rebelión se les ofreció firmar un contrato con el Ministerio de Defensa ruso y el resto de los militantes del Grupo Wagner serán absueltos.El tema del pacto alimentario está en el foco tras el anuncio de Rusia de que puede retirarse del acuerdo el 18 de julio, si los países occidentales no dejan de obstaculizar la parte rusa del tratado. Así lo confirmó el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Vershinin.La crisis ucraniana también será objeto de especial interés. El 24 de junio se celebró en Copenhague una reunión internacional sobre Ucrania sin Rusia, en la que Kiev y los miembros del Grupo de los Siete (G7), según el canciller ruso, "intentaron procesar" a los países del Sur global en apoyo de la "fórmula Zelenski". Moscú subrayó en repetidas ocasiones que el presidente ucraniano había presentado una "iniciativa disparatada" que no tenía nada que ver con la paz y era un conjunto de exigencias de ultimátum a Rusia.Al mismo tiempo, Lavrov reiteró que la parte rusa siempre está dispuesta a negociar y considerar cualquier propuesta sobre Ucrania que sea seria. Sin embargo, Occidente se apresura a ofrecer posibles opciones sobre la resolución del conflicto. Esta vez el ministro podría precisar qué propuestas de salida del conflicto son actualmente aceptables para Rusia.

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, serguéi lavrov, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🟠 video