Canciller uruguayo: el Mercosur solo puede aspirar a ser una zona de libre comercio

PUERTO IGUAZÚ, ARGENTINA (Sputnik) — El ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, afirmó en declaraciones exclusivas a Sputnik que las... 03.07.2023

"Lo único que estamos en ciernes y con posibilidades ciertas de crear es una zona de libre comercio, de ahí que hablé del Zocosur", declaró el funcionario uruguayo a esta agencia tras intervenir en la 62ª Reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) del bloque comercial, que tiene lugar en el Hotel Gran Meliá, dentro del Parque Nacional Iguazú, en la provincia argentina de Misiones (noreste). El ministro, que intervino ante sus pares de Argentina, Brasil y Paraguay con críticas al proceso de integración regional, puntualizó a este medio que el término "Zocosur" parece tener más vigencia que el del propio Mercosur (Mercado Común del Sur). Pero "ese período de cuatro años ya lleva 32 y lejos estamos de crear un mercado común", insistió. "Ya no solo no somos, ni perseguimos, la utopía de la zona común, así que mucho menos somos una unión aduanera", lamentó. Tras posar para una foto protocolar con sus pares del Mercosur que mostraba al fondo las Cataratas de Iguazú, Bustillo comentó que su país propuso "hace más de seis meses" la posibilidad de "llevar adelante una serie de modificaciones, a través de un proyecto de resolución, para terminar con todas las restricciones y conformar el primer estadio de integración, que es la zona de libre comercio". Estado parte o asociado En declaraciones previas a la prensa, el canciller uruguayo había señalado que "sin ninguna duda", Uruguay debería plantearse en algún momento el estatus de pertenencia al bloque regional, "ya sea para cambiar el tratado fundacional o la posibilidad de dejar el Mercosur como condición de estado fundacional y ser un estado asociado". Bustillo reconoció que era un tema que había planteado en su última comparecencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado de su país, el 7 de junio, pero matizó que este tipo de planteamientos debían ser objeto "de consideración de todas las fuerzas políticas que integran Uruguay". Estas sugerencias "son temas que me trascienden", pero "hay que caminos que se pueden recorrer", deslizó el canciller. Al ser consultado por sus declaraciones, el ministro aclaró a este medio que Uruguay no se planteaba en ningún caso abandonar la unión aduanera. "De ninguna manera. A lo mejor se van otros países, porque si hay un país comprometido con el Mercosur, con el artículo fundacional, es Uruguay", sentenció. El ministro aprovechó para cuestionar el funcionamiento que ha tenido el Mercosur, que a su juicio, está "lejos de crear un mercado común". El canciller, en su cargo desde julio de 2020, aseguró que el Gobierno del presidente Luis Lacalle Pou no alimenta ninguna suspicacia con el bloque regional que integra su país junto con Argentina, Brasil y Paraguay. "No hay recelo ninguno, somos el país que más ha procurado movilizar, sincerar y flexibilizar el Mercosur" reivindicó.Acuerdo con la UERespecto al tratado de libre comercio alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) en 2019, el ministro uruguayo reconoció la existencia de trabas que impiden su puesta en práctica. En ese sentido, "Uruguay espera y anhela que concluyamos finalmente el acuerdo y lo presentemos finalmente en sociedad", apremió Bustillo después de reconocer que Brasil había manifestado su intención de reabrir el acuerdo y esbozar algunas objeciones. En "este compás de espera", el canciller aceptó como "válidas" las críticas formuladas por Argentina respecto a un anexo ambiental que la UE quiere incorporar al acuerdo alcanzado con el Mercosur. "[En términos generales] nosotros hablamos hoy de lo que es el Mercosur, de las diferencias que podemos tener, de las distintas visiones, y eso no obsta para que también la UE presente sus inconvenientes, que lo han hecho saber a propósito de la side letter", concluyó respecto a las exigencias ambientales del bloque comunitario. Este paquete regulatorio, aprobado en 2020 por el bloque comunitario, aspira a reducir de aquí a 2030 las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos 55% respecto a los niveles registrados en 1990. La cumbre del Mercosur que acoge el Parque Nacional Iguazú será testigo del primer encuentro presencial de todos los socios del bloque desde diciembre de 2019. Durante el cónclave, Argentina traspasará la presidencia pro témpore del Mercosur a Brasil, que liderará las iniciativas que adopte la unión aduanera durante el segundo semestre de este año.

