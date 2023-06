https://sputniknews.lat/20230629/alberto-fernandez-entra-en-la-recta-final-de-su-mandato-como-un-defensor-del-mercosur-1141055170.html

Alberto Fernández entra en la recta final de su mandato como un defensor del Mercosur

29.06.2023

A más de 1.200 kilómetros al norte de Buenos Aires, en la ciudad de Puerto Iguazú de la provincia de Misiones, se llevará a cabo la última cumbre del Mercosur que tendrá a Alberto Fernández como presidente argentino, ya que el próximo Gobierno asumirá el 10 de diciembre de 2023.Fernández finaliza su participación en un bloque regional marcado por "un escenario de salida de la pandemia y con múltiples adversidades en el escenario internacional" vinculados al conflicto en Ucrania. Zelicovich, quien también es magíster en Relaciones Comerciales Internacionales, aseguró que el presidente de Argentina impuso en el último tiempo una fuerte agenda política en la región, no solo en el Mercosur, sino también en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).Se logró "una importante agenda internacional" que abordó temas de "seguridad alimentaria, infraestructura, agenda digital, transición energética", dijo. Pese a los avances, la experta consideró que el Mercosur "sigue teniendo múltiples trabas: la zona de libre comercio y la unión aduanera no funcionan adecuadamente y eso se conjuga con un fuerte pragmatismo que nutre la integración regional desde otras agendas".El rol de Fernández con el MercosurAl momento del inicio de su mandato, el Mercosur atravesaba mayores tensiones internas. La Administración de Jair Bolsonaro (2018-2022) impuso una mayor distancia de sus relaciones con la región, exigiendo una modernización del bloque. Uruguay, al mismo tiempo, pidió una mayor flexibilización para poder concretar acuerdos bilaterales fuera del grupo.Zelicovich aseguró que, en ese contexto, "Argentina fue la defensora del Mercosur" dado que "al Gobierno de Fernández le tocó atravesar intensas fuerzas centrífugas, motivadas principalmente por transformaciones en la economía internacional donde países miembros del Mercosur fortalecieron sus vínculos con socios extrarregionales, particularmente con China".Otro de los desafíos que Fernández tuvo que enfrentar fueron las divergencias ideológicas entre los Gobiernos de turno. Ante esto, el mandatario adoptó "un rol de preservar el Mercosur ante otras lecturas que buscaban desarticular o quitarle densidad" al bloque.A los ojos de Zelicovich, el Gobierno de Fernández tuvo un "rol de statu quo" dado que aceptó algunos cambios, como la iniciativa brasileña de reducir el arancel externo común, así como aceptar una revisión de la escritura institucional del organismo y el aggiornamento de algunas normas técnicas. Sin embargo, dijo, también preservó ese espíritu del Mercosur que se mantiene desde el Tratado de Asunción, acordado en marzo de 1991.La culminación del mandato de Fernández se enmarca en otro contexto del Mercosur. La asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil dotó a la región de un escenario más favorable para las convergencias.Sin embargo, la especialista se cuestionó cuánto durará esa convergencia y si ésta continuará luego de los comicios en Argentina. Para Zelicovich, el Mercosur es "altamente presidencialista y las divergencias entre los poderes ejecutivos van a tener fuerte impacto en la capacidad del bloque de moverse hacia adelante".Pese a estar en otro momento distinto, en un escenario de "mejor sintonía política", persisten "elementos de continuidad" como los bloqueos a la zona de libre comercio y la unión aduanera.El futuro del Mercosur La experta consideró como un elemento "muy importante" que ninguno de los candidatos para las elecciones argentinas ponga en duda la pertenencia al Mercosur.Pese a ello, advirtió que sí pueden surgir en Argentina otras lecturas referentes al objetivo del bloque y que los reclamos de Uruguay hacia una flexibilización de la agenda externa podrían tener "mayor eco" en algunos candidatos.De todas formas, observó que el próximo Gobierno de Argentina deberá trabajar sobre la zona de libre comercio, "en la que no hay una libre circulación de bienes y hay múltiples trabas al comercio" y la agenda del arancel externo común, "que va a requerir un proceso mucho más largo de adecuación y la viabilidad económica para poder concretarlo va a requerir más de una presidencia".

