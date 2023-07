El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia tilda de innecesario el acuerdo de granos

"No se ha hecho nada para liberalizar el suministro de nuestro grano a los mercados extranjeros. Me refiero a fletes, me refiero a seguros, me refiero a pagos, me refiero a conectar nuestro Rosselkhozbank al SWIFT, había varias condiciones que los occidentales tenían que cumplir bajo la dirección de las Naciones Unidas", declaró el presidente ruso durante un encuentro con corresponsales militares. Indicó que Rusia prorrogó, sin embargo, varias veces estos acuerdos en interés de países amigos.