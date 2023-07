https://sputniknews.lat/20230704/la-otan-extiende-el-mandato-de-stoltenberg-para-evitar-diferencias-internas-1141239872.html

La OTAN extiende el mandato de Stoltenberg "para evitar diferencias internas"

La OTAN extiende el mandato de Stoltenberg "para evitar diferencias internas"

El secretario general de la alianza militar atlántica, Jens Stoltenberg, seguirá en el cargo hasta el 1 de octubre de 2024. En otro orden, en Guatemala comenzó la revisión de votos de las elecciones del 25 de junio. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2023-07-04T22:00+0000

2023-07-04T22:00+0000

2023-07-04T22:00+0000

otan

📰 ampliación de la otan

relaciones rusia-otan

jens stoltenberg

jorge elbaum

ucrania

uruguay

guatemala

gobierno de uruguay

luis lacalle pou

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/04/1141241778_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_0dc03f7bd87cfcb6add6e8a802548d4f.jpg

La OTAN extiende el mandato de Stoltenberg "para evitar diferencias internas" La OTAN extiende el mandato de Stoltenberg "para evitar diferencias internas"

El dirigente noruego expresó vía Twitter sentirse "honrado" frente a la decisión de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de prorrogar su mandato como secretario general.El jefe de la alianza militar atlántica había declarado en reiteradas ocasiones que "no planeaba" seguir en ese cargo, que ocupa desde 2014.Su mandato ya fue prorrogado en tres ocasiones. El 30 de septiembre de 2022, cuando finalizó el último período, los líderes del bloque militar acordaron extenderlo por un año más debido al conflicto en Ucrania."La decisión de una nueva prórroga del cargo de Stoltenberg responde a debates internos de la alianza, vinculados a discrepancias en relación con el conflicto con Rusia", dijo a En órbita el sociólogo argentino y doctor en Ciencias Económicas, Jorge Elbaum.Elbaum afirmó que las perspectivas al interior de la alianza "son negativas y sus representantes lo vienen transmitiendo"."La realidad objetiva es que la OTAN per se en un momento mundial actual tiene poco sentido [de existencia], sobre todo en el marco de los conflictos internos de Europa, a raíz del encarecimiento de la energía, y a una situación como la actual de Francia [graves disturbios a raíz de la muerte de un menor de edad por parte de un policía], marcada por décadas de colonialismo y de incorporación de migrantes sometiéndolos bajo discriminación", declaró Elbaum.A criterio del experto argentino, hoy el bloque bélico occidental "está unido en relación con la necesidad de vencer a Rusia y para desarticular el eje que supone este país con China”."Creo que, a mediano plazo, la OTAN hará mayores inversiones, sobre todo defensivas, en relación con el inevitable triunfo militar que tendrá Rusia en Ucrania. Las contradicciones en la alianza se profundizarán cuando este conflicto termine seguramente en una mesa de negociaciones", señaló Elbaum.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el agravamiento de la crisis hídrica en Uruguay. El mandatario Luis Lacalle Pou estima que en 10 días la capital, Montevideo, se quedará sin agua potable.Conversamos con Federico Kreimerman, presidente de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (OSE), empresa estatal suministradora del agua.Lacalle Pou se refirió a la crítica situación en rueda de prensa en la previa a la cumbre de presidentes del Mercosur, en la que su país no acompañó la declaración final. En otro orden, en Guatemala comenzó la revisión de votos de las elecciones del 25 de junio, en las que Sandra Torres y Bernardo Arévalo pasaron al balotaje del 20 de agosto.Este miércoles 5 de julio, autoridades de pueblos indígenas presentarán un amparo exigiendo el cumplimiento del proceso electoral.Las organizaciones sociales, campesinas e indígenas, prevén movilizarse en caso de que no se confirmen los resultados de las urnas.Conversamos con Pedro Camajá, director de la Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

ucrania

uruguay

guatemala

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

guatemala, elecciones en guatemala, sandra torres, bernardo arévalo, ose, crisis hídrica en uruguay, uruguay, luis lacalle pou, otan, jens stoltenberg, rusia, ucrania, jorge elbaum