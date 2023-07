https://sputniknews.lat/20230704/los-presidentes-del-mercosur-vuelven-a-encontrarse-cuatro-anos-despues-y-con-asuntos-pendientes-1141205458.html

Los presidentes del Mercosur vuelven a encontrarse cuatro años después y con asuntos pendientes

Los presidentes del Mercosur vuelven a encontrarse cuatro años después y con asuntos pendientes

La cumbre del Mercosur en Argentina vuelve a reunir a los cuatro presidentes del bloque en un mismo recinto, algo que no sucedía desde 2019. En diálogo con... 04.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-04T02:17+0000

2023-07-04T02:17+0000

2023-07-04T02:17+0000

américa latina

alberto fernández

jair bolsonaro

santiago peña

uruguay

argentina

china

mercosur

política

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/03/1141205273_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_85df20666bddacc1cf9a8e267945fbaa.jpg

La cumbre del Mercosur —que agrupa a Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina— convocada en la ciudad argentina de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, será la primera desde 2019 en reunir en el mismo recinto a los cuatro presidentes del bloque, luego de años de encuentros virtuales por la pandemia de COVID-19 y ausencias de Jair Bolsonaro en las citas de 2022.La convocatoria en Puerto Iguazú también marcará el retorno de Luiz Inacio Lula da Silva a las cumbres del bloque regional, así como las últimas presencias de los presidentes Alberto Fernández de Argentina y Mario Abdo Benítez de Paraguay, que culminan sus mandatos en 2023. De hecho, el mandatario paraguayo llegó a Misiones acompañado de su sucesor, Santiago Peña.La cumbre volverá a tener entre sus puntos centrales la búsqueda de un acuerdo con la Unión Europea, que sigue estancado tras décadas de negociaciones y un preacuerdo firmado en 2019 que no termina de conformar a ninguna de las partes.El especialista argentino en relaciones internacionales Gonzalo Fiore dijo a Sputnik que si el Mercosur quiere avanzar en el acuerdo, deberá "vencer las restricciones impuestas por la misma UE, más específicamente por el Parlamento Europeo respecto a la posición de los agricultores franceses".Avanzar en ese punto puede tampoco ser sencillo, teniendo en cuenta que, remarcó el experto, Francia "está hoy en un momento muy complejo, política y socialmente hablando, por lo que tiene otras prioridades".China y las disputas por la flexibilizaciónEn paralelo, el encuentro de presidentes volverá a ser una oportunidad para que el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, reitere el reclamo de una mayor flexibilidad del bloque, que permita que sus miembros avancen en acuerdos bilaterales sin el consenso de los otros socios.Si bien Montevideo insiste con la posibilidad de retirarse del Mercosur si no se le permite negociar de forma bilateral con China, Fiore consideró que "no es el momento" para que los presidentes tengan esa discusión.Para el analista, la llegada de Lula al Gobierno de Brasil "cambia un poco" la tensión entre Uruguay y los demás socios por la flexibilización. "No es lo mismo que lo pida Uruguay solo a que lo pida Uruguay con el apoyo de Brasil. Ahora con Lula en Planalto (sede del poder ejecutivo del gigante sudamericano) la situación cambió, así que no creo que se vaya a discutir ahora".Aun así, apuntó que "en algún momento se va a tener que discutir con más seriedad". En este punto, la principal piedra en el zapato podría ser Paraguay, que sigue sin reconocer a la República Popular China.Pero además, también existen diferentes intereses entre los socios que sí mantienen vínculo con China. "No es lo mismo firmar un acuerdo de libre comercio para Brasil que para Argentina o Uruguay", explicó el analista, señalando que los países deben estudiar las cuestiones de "conveniencia y compatibilidad productiva de las estructuras de potenciales socios".

https://sputniknews.lat/20230607/sigue-siendo-una-traba-la-cuestion-ambiental-para-el-acuerdo-ue-mercosur-1140285454.html

https://sputniknews.lat/20230608/que-esperar-de-la-politica-exterior-del-nuevo-presidente-de-paraguay-1140333129.html

https://sputniknews.lat/20230703/canciller-uruguayo-el-mercosur-solo-puede-aspirar-a-ser-una-zona-de-libre-comercio-1141198261.html

uruguay

argentina

china

brasil

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alberto fernández, jair bolsonaro, santiago peña, uruguay, argentina, china, mercosur, política, brasil, paraguay, luiz inacio lula da silva, mario abdo benítez, luis lacalle pou, 💬 opinión y análisis