Viceministro de Ambiente argentino: “preocupan las tendencias” ante suba de temperatura promedio

La temperatura promedio del planeta batió récords y genera preocupación. En otro orden Argentina postergó el pago de vencimientos con el FMI

Los peligros del cambio climático a nivel mundial son bien conocidos, pero cada vez los datos son más temibles. Esta semana se superó dos veces el récord de registro de temperatura promedio. Según los Centros Nacionales de Predicción Ambiental, que dependen de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estado Unidos, escaló a 17, 18 °C.En Cara o Ceca, el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, dijo que "lo más preocupante son las tendencias, que muestran que estamos todo el tiempo batiendo los peores récords y que el cambio climático no es algo que está por venir, sino que está operando en la actualidad".Federovisky dijo que hay que cambiar la manera en la que se trata la basura en el país, tras recibir un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para invertir en esta materia. "Argentina trata la basura como en el medioevo y ese es el principal problema ambiental que tenemos. Tenemos 5000 basurales a cielo abierto y esto no tiene ninguna justificación, porque podemos tratar los residuos de otra manera".Argentina posterga pagos mientras negocia con el FMIArgentina postergó la cancelación de compromisos que vencen este viernes 7 de julio ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.200 millones de dólares para finales de julio. En rigor, se agruparán los tres pagos de capital de este mes, por un total de 2.600 millones de dólares y se abonarán todos juntos más adelante.Santiago Manoukian, economista y jefe de Research en la consultora Ecolatina, afirmó en Cara o Ceca que "las negociaciones con el FMI se han ido postergando y son tensas. Estamos esperando desembolso pendiente del organismo para repagar el crédito" señaló.Se puede decir que Argentina cumplió oficialmente el año pasado las metas, "pero no en términos de su espíritu. Pero este año se incumplió con la meta del déficit fiscal primario y con la acumulación de reservas, pero por un amplio margen”, agregó. Para Manoukian, es difícil que el Gobierno devalúe, porque estamos en periodo electoral. "Probablemente siga con el este crawling peg [devaluación progresiva y controlada de la moneda por el Banco Central] de acá a diciembre, maximice el uso del swap con China, que se viene acelerando fuertemente, y se active el crédito comercial con importadores, es decir, que retrasen los pagos", agregó el economista.YPF, la primera empresa en producir baterías de litio en ArgentinaLa empresa Y-TEC, de YPF, de mayoría estatal, llegó a un acuerdo con la compañía Livent e impulsará una fábrica de baterías de litio, llamada Unilib, en la ciudad de La Plata, que producirá alrededor de 15 MWh al año a partir de su inauguración en septiembre. Además, se espera el desarrollo de otra planta en la provincia de Santiago del Estero, donde se espera producir 75 MWh en el mismo período."Los 100 MWh por año le permitirían al país atender su demanada en almacenamiento eólico y solar, y la incipiente demanda de baterías para motos eléctricas y city cars", afirmó a Cara o Ceca el presidente del directorio de la compañía, Roberto Salvarezza.Salvarezza, sostuvo que es importante que YPF sea quien lidere el proceso de explotación e industrialización del mineral. “Todo proceso que tiene minería debe tener licencia social y la garantía del cuidado del ambiente. YPF tiene 100 años lleva sus desarrollos sin entrar en conflicto con las comunidades. Por eso, puede ser una llave importante para avanzar en una explotación del litio que sea ambientalmente sostenible”.

