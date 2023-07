https://sputniknews.lat/20230711/las-agencias-noticiosas-occidentales-tienen-una-campana-hipocrita-contra-el-salvador-1141450396.html

Los medios de comunicación occidentales "tienen una campaña hipócrita contra El Salvador"

Los medios de comunicación occidentales "tienen una campaña hipócrita contra El Salvador"

Opiniones como las vertidas por la agencia estadounidense de noticias 'Associated Press (AP)' contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su... 11.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-11T20:45+0000

2023-07-11T20:45+0000

2023-07-11T21:05+0000

américa latina

nayib bukele

el salvador

💬 opinión y análisis

benito mussolini

george soros

eeuu

associated press (ap)

sociedad

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0b/1141446233_0:116:2400:1466_1920x0_80_0_0_a18f274d53d168304818b057f2f85dbc.jpg

Esto es en relación al artículo publicado por AP el 6 de julio, donde se critica al mandatario latinoamericano por organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, entre el 23 de junio y el 8 de julio, en medio de los señalamientos contra su Gobierno por supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas a partir de la aplicación de un severo plan seguridad contra las pandillas de su país.De acuerdo con la agencia noticiosa, "el uso del deporte como herramienta política se remonta a la década de 1930, cuando la Italia de Mussolini fue anfitriona de la Copa Mundial de futbol y los Juegos Olímpicos se llevaron a cabo en la Alemania nazi" (la Copa Mundial de Futbol de Italia 1934 y los Juegos Olímpicos de Alemania en 1936)."A nivel internacional, [este tipo de publicaciones] podrían crear dudas, sobre todo con personas que no conocen la realidad de El Salvador. Sin embargo, aquí eso no tiene impacto porque la población sabe que, por primera vez, hay respeto a los derechos humanos y vivimos en democracia", dice el experto.Esta misma situación ocurrió con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales durante los gobiernos previos a la llegada de Bukele a la presidencia, en junio de 2019.Sin embargo, "El Salvador se convierte en un ejemplo para todos aquellos países que están dominados por la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción, los intereses de organismos financieros y comerciales mundiales, así como intereses imperialistas", puntualiza Martínez Peñate."Ya no hay injerencia extranjera"El experto en temas internacionales es enfático en que, pese a la campaña de medios extranjeros, primordialmente originarios de EEUU, ya no hay injerencia ni de Washington ni de países europeos en la nación centroamericana."El Salvador goza de soberanía y autodeterminación. Aquí ya no se reciben órdenes de Estados Unidos ni de la Unión Europea, por más presión que hagan para que condenemos el conflicto (en Ucrania), por ejemplo. Nosotros no vamos a formar parte de ese concierto belicista; al contrario, estamos a favor de una salida pacífica. El hecho de no intervenir es, para nosotros, no hacer caso de esas [intimidaciones] diplomáticas", menciona.Pese a las críticas de diversas naciones contra el Gobierno de Bukele, el actual presidente salvadoreño buscará la reelección en 2024 de la mano de su partido Nuevas Ideas (NI). Ante ello, Martínez Peñate destaca que el proceso no tendrá afectaciones derivadas de intereses extranjeros.Nuevos retosEl especialista augura que Bukele obtendrá el triunfo en los siguientes comicios presidenciales, lo que asegura la continuidad de su proyecto para mejorar la vida de los salvadoreños. No obstante, reflexiona, en los siguientes años el reto no serán los planes de seguridad, sino impulsar con mayores bríos la economía salvadoreña."El reto fundamental es reactivar de mejor manera la actividad económica nacional, lo cual ya se viene dando a través de regulaciones administrativas [para eliminar] trabas a la inversión y creando mejores condiciones para ella, siempre y cuando se respete el ordenamiento jurídico interno del país", apunta.La segunda tarea fundamental "es convertirnos, así como lo hemos hecho en seguridad, en referentes en materia económica".Para Martínez Peñate, una manera de lograr esas metas es, en parte, buscarlo de la mano del turismo."Visiten El Salvador, conversen con la gente común y corriente para que constaten que realmente tenemos democracia y seguridad. [En este último punto], es la mejor no solo de América Latina, sino de Estados Unidos y Canadá. A pesar de las campañas negativas en contra del Gobierno y del presidente nacidas de las fuerzas oscuras que van contra el progreso, hay varios organismos internacionales que nos muestran dentro de los destinos más seguros y bellos del mundo", concluye.

https://sputniknews.lat/20230709/partido-oficialista-de-el-salvador-celebra-primarias-para-elecciones-de-2024-1141387088.html

https://sputniknews.lat/20230412/el-salvador-recupero-su-soberania-y-no-recibe-ordenes-ni-de-eeuu-ni-de-europa-1138003905.html

https://sputniknews.lat/20230629/se-necesita-una-estrategia-regional-honduras-y-el-salvador-ponen-mano-dura-contra-las-pandillas-1141055662.html

el salvador

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nayib bukele, el salvador, 💬 opinión y análisis, benito mussolini, george soros, eeuu, associated press (ap), sociedad, seguridad