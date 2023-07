https://sputniknews.lat/20230720/liberalizacion-cambiaria-o-contencion-las-vias-para-argentina-ante-la-crisis-por-falta-de-dolares-1141729252.html

¿Liberalización cambiaria o contención? Las vías para Argentina ante la crisis por falta de dólares

Salir del tembladeral económico que atraviesa Argentina —reflejado en la inflación récord del 115,6% interanual— constituye un eje central de la campaña electoral de cara a los comicios presidenciales.Mientras el oficialismo ata su destino a evitar una devaluación mayor, la coalición de Juntos por el Cambio se compromete a liberalizar la economía y, sobre todo, el acceso a dólares si llega al poder.El debate es de primera magnitud en un contexto en el que las reservas brutas de divisas en el Banco Central acumulan una caída del 40% en lo que va del 2023 —centralmente a raíz de la devastadora sequía que produjo pérdidas por unos 20.000 millones de dólares—, las reservas netas (no atadas a compromisos crediticios) ya son negativas por más de 5.000 millones de dólares.Mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para adelantar los desembolsos previstos para el resto del año —según figura en el acuerdo alcanzado en 2022 para reestructurar la deuda que contrajo en 2018 la Administración de Mauricio Macri (2015-2019)—, el Gobierno mantiene las restricciones al acceso de dólares, a los que cuida como agua en el desierto.El "cepo" —como se conoce a la medida— tiene efectos inmediatos. El primero, la brecha cambiaria: mientras que el dólar mayorista cotiza a 268 pesos argentinos, el paralelo ilegal (dólar blue) vale $520. Es decir, que la diferencia entre uno y otro ya supera el 90%.La consecuencia directa es que los exportadores retienen su liquidación a la espera de medidas que ofrezcan un mejor tipo de cambio —como las hubo en los últimos meses—, mientras que los importadores luchan por acceder a dólares a valor oficial, profundizando la sangría del Banco Central.En este marco, los referentes económicos de la oposición buscan eliminar directamente las trabas al acceso a los dólares, unificando el tipo de cambio. Pese a que la última vez que se impulsó la medida, durante la gestión de Macri, se desató un proceso de devaluación y caída de reservas tal que el propio mandatario debió restaurarlo a meses de entregar el bastón presidencial, desde Juntos por el Cambio entienden que es la única alternativa posible.La cruzada contra el cepo"Eliminar las restricciones es inevitable: hay que ir al esquema que tienen todos nuestros países vecinos, los europeos y los de Oceanía. No es una cosa rara, es simplemente poder operar como se opera en el resto del mundo", explica a Sputnik Ricardo López Murphy, diputado nacional opositor y exministro de Economía (2001).Según el economista, el control de cambios constituye una traba para la recepción de divisas genuinas vía inversiones. "El cepo ha actuado de una manera bloqueante para la entrada de dólares por la falta de previsibilidad, y generó que perdiéramos reservas. La libertad de cambio da mejores márgenes de acción", explica el legislador.Pese a la profunda interna que atraviesa la coalición de Juntos por el Cambio entre sus dos precandidatos presidenciales —el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich—, el capítulo de las restricciones cambiarias halla consenso en sus distintas trincheras.Consultado por Sputnik, Alejandro Cacace —también diputado de la alianza opositora— destaca que "el dólar tiene que estar en un precio de equilibrio de mercado, porque la pérdida de confianza en la moneda se hace interminable".Así como el Gobierno de Alberto Fernández buscó que los productores agropecuarios liquidaran su producción a un precio diferencial llamado dólar soja —superior al oficial—, esto se replicó en espejo para los demandantes de divisas: quienes realizan compras al exterior abonan el dólar turista, con 75% de recargo, mientras que quienes acuden a un recital de un artista del exterior acceden al dólar Coldplay (30% de recargo), y así se replican más de una decena de tipos de cambio simultáneos.Según Cacace, "tener múltiples tipos de cambio paralelos es ridículo y genera todo tipo de distorsiones. El Gobierno está enfrentando el problema de la peor forma posible, porque este esquema supone una devaluación encubierta".El costo socialDesde el oficialismo la iniciativa es rechazada de plano. Si la gestión de Fernández optó por mantener los controles cambiarios es porque consideran que la devaluación, que supondría llevar el tipo de cambio oficial a valores cercanos al del dólar paralelo, acarrearía una aceleración inflacionaria devastadora para unos salarios que ya son los segundos más bajos del continente."Liberar las restricciones quiere decir que el dólar pasa a niveles cercanos al blue: la oposición simplemente propone una enorme devaluación que se traslade inmediatamente a los precios de todos los productos de la economía", explica a Sputnik Carlos Heller, economista y diputado nacional del Frente de Todos.Hernán Letcher es el director del Centro de Economía Política Argentina y una de las voces de mayor consulta en el espectro oficialista. En una entrevista a Sputnik, considera que "todavía Argentina no logró recuperar el 20% de pérdida de poder adquisitivo que se produjo entre 2016 y 2019. Una devaluación no haría otra cosa más que profundizar esa caída: lo único que generarían estas propuestas es retraer aún más el nivel de vida de los argentinos".Por otro lado, el consultor considera que la sangría de divisas puede ser afrontada mediante acuerdos bilaterales como los establecidos con Pekín: "La falta de dólares en parte se combate con acuerdos como la ampliación del swap con China y, además, con las negociaciones para conseguir que se adelanten los desembolsos del FMI previstos para el futuro. Este es el camino".Frente a las críticas desde el Gobierno, López Murphy admite que su propuesta generaría consecuencias negativas, pero considera que —ante el 40% de pobreza informado en la última medición oficial— el costo se está pagando ahora: "Obviamente, la corrección de los desequilibrios va a tener trastornos, pero lo que tenemos hoy ya genera hoy muchos más"."Ante estas situaciones no hay salidas buenas: son todas costosas, pero me parece que la más costosa de todas es hacer perdurar ese desequilibrio. Claro que hasta ese momento va a haber dificultades, como las hay en todos los países del mundo hasta que se resuelve", asegura el diputado opositor.La liberalización del mercado de cambios no es la única propuesta concreta de la coalición opositora. Según Cacace, la medida debe ser complementada por un plan que tienda a erradicar el déficit fiscal de las cuentas públicas. "Necesitamos corregir el tipo de cambio, pero si esto no va acompañada por una reforma monetaria, el círculo vicioso no va a terminar nunca", sostiene el diputado.

