En la antesala de un nuevo acuerdo con el FMI, anuncian medidas económicas en Argentina

En la antesala de un nuevo acuerdo con el FMI, anuncian medidas económicas en Argentina

Sergio Massa implementará medidas cambiarias dirigidas principalmente a sectores exportadores y a la recaudación del Estado en pesos, para destrabar la renegociación en curso con el Fondo Monetario Internacional.

En un día en que el dólar paralelo superó los 550 pesos, y en medio de la expectativa por el vencimiento de 2.600 millones de dólares con el FMI a fines de julio, el ministro de Economía Sergio Massa adelantó que “a más tardar este jueves” habrá novedades con respecto al nuevo acuerdo con la entidad.Para allanar el camino, Massa anunció medidas económicas, entre las cuales está la creación de una nueva cotización diferenciada del dólar para los exportadores agropecuarios -también conocido como “dólar agro”, a un valor de 340 pesos, cuando el precio oficial es 270 pesos, además de un impuesto a las importaciones que equivale a una 'devaluación impositiva'.“Nada hace pensar que este acuerdo contribuya a bajar la inflación”, dijo a Cara o Ceca Sergio Arelovich, economista y miembro del Mirador de la Actualidad del Trabajo y Economía (MATE).“Cualquier política para bajarla no es avalada por el FMI, porque solo pretende una baja del gasto, achicar las posibilidades del Estado y mantener el nivel de reservas del Banco Central”, agregó.En referencia a las medidas anunciadas, explicó que su objetivo es “aumentar la recaudación en pesos, encarecer ciertas importaciones y ajustar el valor del dólar ahorro”.Además, sostuvo que el nuevo “dólar agro” implica un desembolso del Banco Central, financiado por letras que emitirá el Tesoro Nacional, con lo cual “se incrementará la deuda pública”.Arelovich, a su vez, rechazó la naturalización del mercado paralelo de dólares y pidió que se accione en su contra. “Se normalizó que se publique libremente su cotización y este Gobierno no hizo nada contra ello, y no creo que comience ahora. Este mercado tiene una dimensión pequeña en términos de su cuantía, pero grande en el impacto que genera”.El PSOE celebra los resultados electoralesLas elecciones del 23J contradijeron los pálpitos previos y el Partido Popular (PP) no logró las 150 bancas esperadas para formar gobierno propio, mas solo obtuvo 136.A pesar de la buena elección de Alberto Níñez Feijóo, es el actual presidente del gobierno, Pedro Sanchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien tiene la posibilidad de mantenerse en el cargo, con sus 122 escaños, si se alía con fuerzas políticas de las autonomías.Para analizar estos acontecimientos, conversamos en Cara o Ceca con Aníbal Garzón, sociólogo español. “El PP tiene más votos, pero también está más aislado; solo tiene contacto con Vox. Creo que Sánchez va a seguir cuatro años más, pero con una mayoría simple, lo cual hará que gobernar sea complejo”.“Deberá negociar con las autonomías, pero será un desafío acordar con Catalunia, porque quiere un referéndum y no creo que el PSOE lo vaya a aceptar”, agregó.

