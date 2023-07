https://sputniknews.lat/20230725/diputada-de-izquierda-argentina-queremos-ser-alternativa-de-poder-y-no-solo-parte-del-paisaje-1141912203.html

Diputada de izquierda argentina: "Queremos ser alternativa de poder y no solo parte del paisaje"

Diputada de izquierda argentina: "Queremos ser alternativa de poder y no solo parte del paisaje"

La izquierda busca jugar un rol importante en la discusión del manejo de la crisis y posicionarse como una alternativa que represente a los trabajadores. En... 25.07.2023, Sputnik Mundo

2023-07-25T22:05+0000

2023-07-25T22:05+0000

2023-07-25T22:05+0000

cara o ceca

argentina

elecciones generales en argentina (2023)

israel

📰 protestas en israel contra la reforma judicial de netanyahu

protestas

izquierda

romina del plá

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/19/1141912352_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0922a227537a6dce2973660554b0cf8.png

Diputada de izquierda argentina: “Queremos ser alternativa de poder y no solo parte del paisaje” Diputada de izquierda argentina: “Queremos ser alternativa de poder y no solo parte del paisaje”

"El ajuste es tremendo. Una trabajadora de casa particular cobra menos que el valor de un kilo de pan. Es el peronismo el que está llevando adelante medidas al servicio del FMI", dijo a Cara o Ceca Romina del Pla, candidata del Frente de Izquierda-Unidad y actual diputada nacional."Se trata de instalar que el kirchnerismo es de izquierda, pero no puede estar más alejado de eso. Ellos son capitalistas a fondo: han sostenido a la burguesía nacional y los negocios de la política. Nosotros queremos que ningún funcionario gane más que cuatro salarios mínimos. No puede haber un abismo entre la vida de los funcionarios y los de los trabajadores", subrayó.Se refirió además a la interna del peronismo, donde Juan Grabois se muestra como una opción más progresista frente al candidato Sergio Massa, ministro de Economía.Por último, dijo que las salidas por derecha como la del candidato Javier Milei no son una opción verdadera porque fracasan todas.“Siempre las soluciones mágicas aparecen como más factibles y después salen mal. Por eso, queremos ser una alternativa de poder y no solo parte del paisaje”.Protestas en Israel contra la reforma judicialEl parlamento israelí avanzó en la reforma judicial que limitará el rol de la Corte Suprema para pronunciarse sobre la toma de decisiones del gobierno. Para el primer ministro, Benjamin Netanyahu, esta iniciativa es clave, pero muy resistida por parte de la población.“Algunos en Israel entienden que si se aprueba este paquete, se pierde la democracia liberal, porque amplía las facultades del Ejecutivo para tomar decisiones. Esto abre la puerta para transformaciones que no tienen vuelta atrás”, dijo en Cara o Ceca el sociólogo especializado en medio oriente, Kevin Ary Levin.“El tema palestino dejó de ser prioridad en la agenda pública y, por lo tanto, saltan estas tensiones internas que antes estaban contenidas por una amenaza mayor”, agregó.

argentina

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, elecciones generales en argentina (2023), israel, 📰 protestas en israel contra la reforma judicial de netanyahu, protestas, izquierda, romina del plá, аудио