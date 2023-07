https://sputniknews.lat/20230726/robert-f-kennedy-jr-occidente-torpedeo-la-paz-en-ucrania-porque-queremos-la-guerra-con-rusia-1141941972.html

Robert F. Kennedy Jr: Occidente "torpedeó" la paz en Ucrania "porque queremos la guerra con Rusia"

Robert F. Kennedy Jr: Occidente "torpedeó" la paz en Ucrania "porque queremos la guerra con Rusia"

No hay ninguna posibilidad de que Rusia pierda la guerra por poderes con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ucrania, Occidente fomentó...

El exabogado, escritor y activista medioambiental sigue subiendo en las encuestas para la nominación demócrata a la presidencia de Estados Unidos, y un análisis estadístico reciente, de Harris, le da un 16% de apoyo frente al actual presidente, Joe Biden, que goza del pleno respaldo del establishment del Partido Demócrata."Vean lo que hizo Rusia en Stalingrado para preservar su integridad territorial. Rusia ha sido invadida tres veces a través de Ucrania. La última vez, (Adolf) Hitler mató a uno de cada siete rusos", enfatizó. "Están a 400 millas [aproximadamente 643 kilómetros] de Moscú. Ya tenemos sistemas de misiles Aegis a 12 minutos de Moscú. No toleraríamos que los rusos lo hicieran [como] en 1962, cuando los pusieron en Cuba", añadió el candidato, en referencia a la crisis de los misiles de Cuba, durante la cual era presidente de Estados Unidos su difunto tío, John F. Kennedy.EEUU saboteó la paz"Lo más preocupante", expresó Kennedy, "es que en dos ocasiones los rusos intentaron firmar un acuerdo de paz con [el presidente ucraniano Volodímir] Zelenski", y en ambas ocasiones Occidente lo saboteó.El candidato señaló los Acuerdos de Minsk de 2015, por los que Zelenski expresó su interés antes de que Estados Unidos lo convenciera de que no lo hiciera en 2019, y el proyecto de acuerdo de paz de 2022 alcanzado tras sostener conversaciones en Bielorrusia y Turquía."Entonces", en febrero de 2022, señaló el demócrata, Rusia envió "40.000 soldados. Eso no es suficiente para conquistar el país. Claramente, [el presidente ruso, Vladímir Putin] quería que alguien viniera a la mesa de negociaciones". Los negociadores rusos y ucranianos se reunieron en Estambul y elaboraron un proyecto de acuerdo de paz. Después de eso, "Putin, de buena fe, empezó a retirar las tropas de Ucrania". Camino a la perdiciónEl político demócrata también señaló que la crisis actual tiene su origen en el final de la Guerra Fría."Lo prometimos en 1992, los dirigentes rusos dijeron: 'Vamos a retirar 400.000 soldados de Alemania Oriental y les vamos a permitir reunificar Alemania bajo la OTAN', que es un Ejército hostil. Esa es una gran concesión para ellos. 'Un compromiso que queremos', es lo que dijeron los rusos, 'es que no moveréis la OTAN hacia el este'", recordó Kennedy junior. "James Baker, entonces Secretario de Estado de [George H.W.] Bush, prometió: 'No moveremos la OTAN ni un milímetro hacia el este'. Pues bien, desde entonces la hemos desplazado 1.000 millas (poco más de 1.600 kilómetros) y 14 países. Cuando pusimos en marcha ese plan en 1997, Bill Perry, que fue Secretario de Defensa durante la Administración Clinton, dijo: 'Si desplazan la OTAN hacia el este, dimito porque están forzando a los rusos a entrar en guerra con nosotros'. George Kennan, que es el diplomático más importante de la historia estadounidense, el arquitecto de la política de contención [tras] la Segunda Guerra Mundial, dijo lo mismo. No es necesario convertir a Rusia en un enemigo", ponderó el aspirante al gobierno federal estadounidense.Desde que anunció su candidatura a la presidencia en abril, Robert F. Kennedy Jr. ha sido el principal crítico de la confrontación entre Rusia y la OTAN en Ucrania dentro del Partido Demócrata y, al igual que el expresidente republicano Donald Trump, ha prometido poner fin al conflicto si es elegido presidente.El candidato de 69 años, que actualmente cuenta con un 16% de aprobación en las encuestas, es un veterano abogado ecologista e hijo del asesinado exfiscal general de Estados Unidos y candidato presidencial Robert F. Kennedy. Este aspirante ha disfrutado de una oleada de apoyo entre demócratas, republicanos e independientes por su negativa a jugar a la política partidista, pero ha sido calumniado por los medios de comunicación y en gran medida ignorado por el establishment demócrata como activista antivacunas y "teórico de la conspiración". Kennedy ha rechazado estas afirmaciones y ha acusado al establishment de intentar silenciarlo.

