El suicidio, un estigma que persigue a Uruguay desde hace demasiadas décadas

Pese a ser considerado uno de los países más felices de la región, Uruguay posee desde hace décadas una de las tasas de suicidio más elevadas. En diálogo con... 29.07.2023, Sputnik Mundo

Con solo 3,5 millones de habitantes, Uruguay es uno de los países con mayor cantidad de suicidios, al registrar 23 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa que supera el promedio de la región.El caso uruguayo no deja de extrañar al mundo, dado que se trata del país con el mayor Producto Bruto Interno (PIB) per cápita de América Latina y el segundo territorio latinoamericano en el World Happiness Report (Reporte Mundial de Felicidad), solo superado por Costa Rica.El país, además, va en contra de la tendencia mundial, que marca una disminución progresiva de los casos. En Uruguay, la cantidad de suicidios tiende a aumentar desde la década de 1990. Mientras que en 2010 la tasa de suicidio era de 16,2, en 2022 fue de 23,2, completando 823 fallecimientos en el año.El experto, docente de la estatal Universidad de la República e investigador del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida en Uruguay, aseguró que las cifras revelan que las acciones que se vienen realizando desde hace décadas para frenar esta problemática "no están teniendo efectos".Si bien el fenómeno es multifactorial y aún "no hay una evidencia determinante" que lo explique, Hein remarcó que ciertos aspectos presentes en la sociedad uruguaya pueden estar incidiendo en que los casos no paren de crecer.El académico remarcó el carácter histórico de la problemática y dijo que ya en la década de 1940 Uruguay tenía una alta tasa de suicidios comparada con la región. En esa época, sin embargo, la diferencia se atribuyó a los buenos sistemas de registro que tenía el país.El investigador apuntó que, sin causas claras que expliquen el fenómeno, algunos estudiosos han señalado que la laicidad de la sociedad uruguaya y la separación de la iglesia del Estado a inicios del siglo XX pudieron repercutir de forma negativa.No es un problema exclusivamente sanitarioHein lamentó que aún se realice un abordaje reducido de la problemática. "Estamos haciendo cosas que no corresponden: estamos centralizando mucho el tema en lo que es exclusivamente sanitario", apuntó Hein.Para el experto, además de la salud mental, en el fenómeno del suicidio intervienen otros factores, como el cansancio, la desesperanza, preocupación, individualismo o la incapacidad de pensar un futuro. Además, remarcó que hoy día se diluye la importancia de lo colectivo y se exalta la libertad individual."A través de la salud mental o del mirar este tema exclusivamente de forma sanitaria, la sociedad está dejando de lado otras comprensiones que tiene este fenómeno", explicó el sociólogo.A su vez, a los ojos de Hein, tienen que superarse estigmatizaciones que el país tiene con el tema del suicidio y su vinculación exclusivamente a un tema de salud mental, de drogas o asociado a la juventud.Del total de personas que se quitaron la vida en 2022, el 77,9% fueron hombres y el 22,1% mujeres, una relación que según las autoridades se ha mantenido en el tiempo. Si bien los suicidios se dan en todas las franjas etáreas —la tasa de suicidios es de 42,8 en mayores de 90 años— los datos centran la preocupación en las personas de entre 25 y 29 años, donde la tasa es de 31,6."Tenemos un problema en la juventud más tardía entre los 20 y 29 años, o 30 años, cuando ya se inserta al mundo. Ahí sí podemos ver cierta gráfica lineal hacia un ascenso. Son jóvenes adultos que están entrando a la vida adulta y se quieren consolidar y no pueden", sostuvo Hein.De los 19 departamentos del país, los que presentan mayores casos fueron Treinta y Tres (37,6), Lavalleja (36) y Soriano (33,5).Prevención, intervención y posvenciónHein está convencido de que hay que intentar evitar que los jóvenes entren a un centro de rehabilitación, dado que el trabajo debe ser previo porque las patologías aparecen antes. En este sentido, adelantó que la universidad estatal trabaja en un proyecto de salud mental focalizado en el suicidio, que tiene tres aristas centrales: prevención, intervención y posvención.El proyecto concibe la prevención como un trabajo de la comunidad en un sentido amplio, al tiempo que centraliza la intervención en la asistencia en hospitales y centros diurnos de internación. La posvención, en tanto, se concibe como un "seguimiento de la red de salud en general y de la red comunitaria de aquellos pacientes que tengan un intento de suicidio", independientemente si pertenece o no a un sistema público o privado.

