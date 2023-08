https://sputniknews.lat/20230806/bolivia-cumple-198-de-independencia-con-la-esperanza-de-dar-un-gran-salto-industrial-1142326147.html

Bolivia cumple 198 de independencia con la esperanza de dar un gran salto industrial

Bolivia cumple 198 de independencia con la esperanza de dar un gran salto industrial

Este 6 de Agosto el Estado Plurinacional recuerda la gesta que llevó a declarar su independencia de la corona española en 1825. El presidente Luis Arce afirmó... 06.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-06T23:31+0000

2023-08-06T23:31+0000

2023-08-06T23:31+0000

américa latina

bolivia

luis arce

brics

movimiento al socialismo (mas)

david choquehuanca

aymara

litio

evo morales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/06/1142326805_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1c7b6e45f87a1b542342bc32b24bb7a5.jpg

El presidente Luis Arce, ministros, legisladores y autoridades de todo el país se reunieron en la ciudad de Sucre para celebrar 198 años de independencia de Bolivia. Las actividades empezaron al amanecer, con la realización de una ceremonia ancestral en la céntrica plaza 25 de Mayo. Luego la acción se trasladó a la Casa de la Libertad, donde en 1825 se firmó el acta que declaró al ahora Estado Plurinacional libre de la corona española, así como de la tutela de cualquier potencia extranjera.En el mismo salón donde casi dos siglos atrás se resolvió la independencia de Bolivia tuvo lugar una sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Allí el presidente Arce evaluó sus primeros 1.001 días de mandato.Pese a algunas dificultades, manifestadas en casos de corrupción, el presidente consideró que el rumbo del país es positivo. El impulso de varias industrias, como la del litio, abre un panorama esperanzador para este país de 11,5 millones de habitantes."Estamos avanzando a paso firme, por eso no debemos dejar de sentirnos orgullosos de lo que estamos logrando, así como de este maravilloso tejido diverso que llamamos Bolivia, cuyas naciones indígena originario campesinas nos brindan una riqueza como pocas en América Latina y el Caribe", dijo Arce en el salón repleto de legisladores."Estamos consolidando los pilares de esta nueva Bolivia, industrializada, con todos sus sectores económicos fortalecidos: una Bolivia con más y mejores oportunidades", graficó el presidente.Destacó que los avances registrados obedecen a una larga lucha iniciada años atrás por la población boliviana y sus organizaciones. En este sentido, el presidente convocó a sus compatriotas a levantar "el país que soñamos: un Estado Plurinacional orgulloso de las raíces, que genera riqueza, que crece redistribuyendo y gobierna priorizando a los sectores sociales más vulnerables, cerrando las brechas de la desigualdad y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos".El discurso del mandatario sudamericano estuvo atravesado por la cercanía de los 200 años de vida independiente, especialmente figurando el país que se desea tener en 2025."Tenemos que hacer un gran esfuerzo para involucrar al país entero en el bicentenario. Que no quede en un rincón de nuestra geografía, que se vincule a la celebración bicentenaria y que en ella participen todos nuestros héroes y heroínas actuales que, desde todos los rincones de nuestra patria, aportan con su trabajo honesto a nuestro crecimiento", dijo Arce en la sesión de honor, que fue transmitida en vivo a todo el país.Bolivia plurinacionalEn la celebración del 6 de agosto se procuró dejar en claro que Bolivia es un país incluyente, fundamentalmente con quienes pertenecen a alguna de las 36 naciones indígenas reconocidas en la constitución vigente desde 2009.Por ello, al amanecer varios amautas (sabios de la cultura andina) armaron en la plaza 25 de Mayo gigantescas q'oas, como se llama a las ofrendas destinadas a agradecer y obtener favores de la pachamama. Las wiphalas, banderas ancestrales de los indígenas andinos, flameaban a la par de la tradicional oriflama roja, amarilla y verde.En las q'oas ardieron sullus (fetos de llama), palosanto y otros objetos indispensables para comunicarse con la pachamama. Arce y el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, estuvieron acompañados de todo el gabinete de ministros, policías, militares, trabajadores de empresas públicas, representantes de organizaciones sociales, autoridades gubernamentales y municipales de todo el país.La autoridad originaria Reinaldo Colque, de la nación Chichas, departamento de Potosí, explicó a Sputnik: "Aquí estamos recordando 198 años de la firma del acta de independencia de Bolivia, lo cual fue posible gracias al apoyo de los patriotas de Argentina y otros países" de Sudamérica, que en la misma época también se rebelaron contra la corona española.Interrogado sobre las expectativas de los pueblos indígenas de cara al 2025, dijo que "estamos en este proceso de reconstitución (de sus territorios y gobiernos ancestrales). Gracias a la nueva constitución vamos a reconstituir los pueblos indígena originario campesinos. Espero que sea un proceso inclusivo y que sigamos la ruta que ha marcado nuestro hermano Evo Morales", presidente entre 2006 y 2019.Celebración y reflexiónEl presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, dijo a Sputnik: "Hoy tenemos que celebrar y también reflexionar qué podemos hacer cada uno para seguir aportando al crecimiento de nuestra patria, para seguir contribuyendo a que cada boliviano y boliviana viva bien".Y remarcó: "Queremos una Bolivia igualitaria, inclusiva. Una Bolivia donde todos puedan disfrutar a plenitud de los bienes materiales y espirituales que tiene nuestra patria, que son por cierto inmensos. Queremos una Bolivia donde todos tengamos oportunidades para desarrollar a plenitud nuestras potencialidades".El diputado Omar Yujra, del Movimiento Al Socialismo (MAS), también participó de la sesión en la Casa de la Libertad: "Nos dirigimos a cumplir 200 años de independencia con un país que avanza hacia la sustitución de importaciones. Nuestro PBI (Producto Bruto Interno) en 2022 fue de 44.315 millones de dólares. El PBI per cápita fue de 3.691 dólares", dijo a Sputnik, citando datos de un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).Yujra, quien también es economista, subrayó una cifra del mensaje del presidente Arce: "La pobreza extrema hemos disminuido al 11%. Estos datos revelan lo que estamos haciendo como país hacia el bicentenario".Bolivia y los BRICSEn su mensaje, Arce mencionó la invitación a participar de la próxima cumbre de BRICS, llamado así porque lo integran las economías emergentes de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, este último país sede del encuentro a realizarse del 22 al 24 de agosto."No es casual que día tras día se reciban solicitudes para formar parte de bloques comerciales como el BRICS o la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda: iniciativas a las cuales Bolivia accederá gracias al reconocimiento que ha logrado nuestro país en el mundo", sostuvo el presidente en su mensaje, que se extendió por una hora.Arce advirtió que se viene "un cambio de época. Surgen luchas de liberación en los cinco continentes, como parte del nuevo reacomodo geopolítico y económico mundial".Y agregó: "La crisis multidimensional del capitalismo se ha agudizado en este momento de post pandemia y de un conflicto militar en el Este de Europa. Estas no son más que expresiones de la transición hacia la configuración de un orden mundial distinto al que tenemos".En este sentido, evidenció que "ante la irreversible marcha hacia un mundo multipolar, es innegable la cada vez más fuerte influencia de nuevas iniciativas de integración económica y comercial. La emergencia de bloques comerciales como los BRICS permiten hoy día a las naciones acceder a mercados internacionales sin la necesidad de comprometer un ápice de su dignidad".Arce sostuvo que la determinación industrializadora de Bolivia es imparable: "Cuando asumimos nuestro Gobierno dijimos que somos el Gobierno de la industrialización, porque estamos avanzando como nunca en nuestra historia en la transformación soberana de nuestros recursos naturales", dijo en referencia fundamentalmente al litio.Con 23 millones de toneladas, Bolivia posee las mayores reservas mundiales de este metal, esencial para la elaboración de aparatos electrónicos, como celulares y automóviles.En junio pasado, la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó convenios con empresas de Rusia y China para construir cuatro plantas procesadoras del mineral estratégico en los salares de Uyuni, Pastos Grandes y Coipasa, en los departamentos de Potosí y Oruro."Cerramos estos acuerdos en condiciones distintas a las de antes, con nuestro modelo propio de desarrollo y con un incremento considerable de las inversiones nacionales y extranjeras", aseguró. "No queremos que su aprovechamiento sea para unos cuantos, como en el pasado".El presidente se dirigió a "ustedes, hermanas y hermanos bolivianos, quienes son los legítimos héroes y heroínas de nuestra segunda y definitiva independencia hacia la que avanzamos".

https://sputniknews.lat/20230720/luis-arce-afirma-que-bolivia-posee-las-mayores-reservas-de-litio-del-mundo-1141759839.html

https://sputniknews.lat/20211214/bolivia-y-venezuela-reafirman-lazos-diplomaticos-durante-vista-de-choquehuanca-1119286055.html

https://sputniknews.lat/20230710/bolivia-se-abre-a-firmar-acuerdos-con-argentina-y-chile-para-influir-en-precio-del-litio-1141411678.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, luis arce, brics, movimiento al socialismo (mas), david choquehuanca, aymara, litio, evo morales