Zelenski confirmó la llegada de misiles SCALP-EG provenientes de Francia

Zelenski confirmó la llegada de misiles SCALP-EG provenientes de Francia

07.08.2023

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/07/1142329506_191:0:1675:835_1920x0_80_0_0_a76c839e4ecb875528bb570f0f2bb8cb.jpg

El video, compartido este domingo 6 de agosto, exhibe la participación del mandatario ucraniano en la ceremonia de condecoración de aviadores realizada a propósito del Día de la Fuerza Aérea de Ucrania.Los misiles SCALP (por sus siglas en francés de Système de Croisière Conventionnel Autonome à Longue Portée) son la versión francesa de los Storm Shadow, que el Reino Unido ya venía entregando a Ucrania desde hacía meses, sin que el suministro haya logrado revertir el ineficaz desempeño del Ejército ucraniano en el campo de batalla.El presidente francés Emmanuel Macron anunció el 11 de julio, a su llegada a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que se realizó en Vilna, la capital de Lituana, que estarían enviando pronto este equipamiento militar para ayudar a Kiev con su contraofensiva, cuyos magros resultados han sido admitidos por los propios funcionarios de Estados Unidos, otro de los principales proveedores de material bélico a Ucrania.Si bien no precisó qué cantidad de misiles enviaría su país a Ucrania, Macron se plegó explícitamente a la escalada bélica de Kiev, asegurando que los misiles SCALP podrán "bombardear en profundidad".La decisión del presidente francés fue criticada firmemente por Moscú. El portavoz del Kremlin Dmitri Peskov dijo que la decisión se trataba de un error que "tendrá consecuencias para la parte ucraniana".Además, diversas figuras del arco político francés cuestionaron duramente el envío de misiles SCALP de largo alcance a Kiev anunciado por el mandatario.La principal dirigente de la oposición en Francia, Marine LePen, a su vez dijo que se trataba de una medida "irresponsable".La política dijo además que enviar armas capaces de golpear a un tercer país "podría provocar una tercera guerra mundial. No sabemos qué tipo de reacción podría tener un tercer país al que afectaran las armas suministradas por Francia".En tanto, el diputado Nicolas Dupont-Aignan, exalcalde de Yerres, al sur de París, dijo que Macron al entregar misiles SCALP a Ucrania, "se arriesga a una guerra directa con Rusia", y afirmó que el mandatario actuó de manera inconstitucional al no pedir la autorización del Parlamento.

