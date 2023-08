https://sputniknews.lat/20230809/eeuu-tiene-interes-en-las-elecciones-argentinas-para-recuperar-el-terreno-perdido-1142388186.html

EEUU tiene interés en las elecciones argentinas para "recuperar el terreno perdido"

Marc Stanley, embajador de EEUU en Argentina, ha buscado reunirse con todos los precandidatos a presidente de las principales fuerzas políticas. El politólogo... 09.08.2023, Sputnik Mundo

Con su visita a la sede de campaña de Juan Grabois, uno de los precandidatos a presidente de Argentina por la coalición oficialista Unión por la Patria, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Marc Stanley, logró uno de sus objetivos: poder tomarse una fotografía con todos los precandidatos de las fuerzas políticas principales.La reunión con Grabois, un precandidato surgido de los movimientos sociales y con una marcada agenda antiimperialista, representó un desafío para el perfil de Stanley. El dirigente argentino rechazó la invitación para concurrir a la embajada estadounidense, por lo que el diplomático norteamericano debió asistir a las oficinas del precandidato, adornadas con fotografías de Fidel Castro, Evo Morales, Lula y Hugo Chávez.A pesar de que Grabois enrostró al diplomático la responsabilidad de Washington en el préstamo del FMI a Argentina de 2018 o las amenazas de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, en torno a los recursos naturales argentinos, el politólogo argentino Yair Cybel dijo a Sputnik que el encuentro puede ser interpretado "como un triunfo de ambos", dado que Stanley se retiró con el premio de "conseguir la foto con todos los candidatos, incluso con el que a priori parecía más complejo".En efecto, para Cybel el altísimo perfil cultivado por Stanley desde su arribo a Argentina, en enero de 2022, no es casual, sino que responde a una política clara por parte del Departamento de Estado del Gobierno de Joe Biden.Desde su llegada, Stanley no solo ha tenido encuentros con los candidatos sino también con figuras relevantes del Gobierno argentino, como la vicepresidenta y expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Además, busca consolidar un perfil amistoso en redes sociales, probando comidas y bebidas típicas argentinas o adorando a la figura de Lionel Messi, entre otras muestras de supuesto afecto.Para el experto, Stanley se diferencia de embajadores estadounidenses anteriores en su "intento de construir un tono más amable con los distintos actores de la sociedad", inclusive con sectores del peronismo, una fuerza política tradicionalmente antagónica a los intereses de EEUU.Aún así, Stanley también tuvo sus aristas nada simpáticas. Antes de asumir, había definido a Argentina como "un hermoso bus turístico al que no le andan las ruedas". En sus primeras semanas en el cargo, llegó a reunirse con la colectividad ucraniana en Argentina para azuzar los sentimientos antirrusos.Cybel consideró que, más allá de los intentos de Stanley por mostrarse amigable, su objetivo de fondo es "recuperar un terreno que EEUU ha perdido ante la intervención de China, que hoy es el principal socio comercial de la abrumadora mayoría de los países de América Latina".De acuerdo al experto, el Gobierno estadounidense no solo está preocupado por la participación de empresas chinas en la explotación de recursos naturales en Argentina sino que está poniendo énfasis en contrapesar especialmente "la vinculación financiera" entre el país sudamericano y el gigante asiático. Que el Gobierno argentino haya apelado a yuanes chinos para hacer parte de sus pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) solo ha aumentado la inquietud estadounidense, señaló el politólogo.Para el analista argentino, tanto el Gobierno de Joe Biden como el Partido Demócrata estadounidense apuestan por "el triunfo de los candidatos más moderados" en las elecciones primarias argentinas. Así, las esperanzas estadounidenses estarían en una victoria del actual jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en la interna de la oposición y un triunfo del ministro de Economía, Sergio Massa, en la interna oficialista.Para Cybel, EEUU se muestra más desconfiado del crecimiento de otros candidatos como la exministra de Seguridad Patricia Bullrich o el economista y líder del movimiento libertario Javier Milei, quienes "podrían afiliarse más fácilmente con posiciones de Donald Trump".En ese marco, el analista consideró que a Stanley y al Gobierno de EEUU no le disgutaría que el peronismo se mantenga en el poder con Sergio Massa al frente, ya que el actual ministro expresaría "cierta continuidad del programa económico y un peronismo que administre el statu quo pero sin rediscutir las correlaciones de fuerzas o la redistribución del ingreso".

