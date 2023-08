https://sputniknews.lat/20230816/el-cancer-invade-a-la-juventud-de-eeuu-y-las-mujeres-son-las-mas-afectadas-1142716262.html

El cáncer invade a la juventud de EEUU y las mujeres son las más afectadas

Si bien los casos han disminuido entre los adultos mayores, la investigación —publicada este 16 de agosto en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA, por sus siglas en inglés)— da cuenta del incremento de casos de la enfermedad entre las personas de 30 a 39 años. Por ahora, no hay una explicación clara de por qué el cáncer está incrementando entre las personas más jóvenes. Sin embargo, los científicos argumentan que podría haber varias razones posibles, como el aumento de las tasas de obesidad y factores del estilo de vida, como beber alcohol, fumar, dormir mal y ser sedentario. Asimismo, influyen los factores ambientales, incluida la exposición a contaminantes y sustancias químicas cancerígenas podrían desempeñar un papel, según el estudio. A decir del director del Programa de Oncología Médica Gastrointestinal de la Universidad de Nueva York (NYU), Paul Oberstein, consultado por el diario estadounidense The Washington Post, la población joven no ha sido muy estudiada en la investigación sobre el cáncer, pese a que su número es cada vez mayor. ¿En qué consiste el estudio? Los científicos analizaron los datos de más de 560.000 pacientes que fueron diagnosticados con cáncer de aparición temprana (que afectó a personas menores de 50 años) entre 2010 y 2019. De esa manera, descubrieron que los diagnósticos tempranos de la enfermedad en la que células anómalas se dividen sin control y destruyen los tejidos corporales incrementaron casi 1% durante el periodo de estudio. Además, la tendencia sobresalió en el grupo etario de 30 a 39 años, en donde el aumento de casos fue de cerca del 19%. En concreto, hubo aumentos significativos en cáncer de mama, que fue el que representó la mayor cantidad de casos en personas jóvenes, mientras que mostró un aumento del 8% durante los 10 años que duró la investigación, de acuerdo con el autor principal del estudio, Daniel Huang. Paralelamente, los cánceres gastrointestinales, incluidos los del colon, apéndice y vías biliares, aunque fueron menos numerosos, aumentaron cerca del 15% en el periodo de estudio. En ese sentido, se trata del tipo de cáncer que mostró el crecimiento más rápido entre las personas más jóvenes, dijo el médico. Diferencias entre hombres y mujeres Otro dato significativo es el que atañe a las diferencias entre hombres y mujeres. Y es que el número de cánceres de aparición temprana en ellas aumentó un 4,4% durante las investigaciones. En contraste, los casos disminuyeron 5% en el caso de ellos. Según el estudio, lo anterior podría explicarse debido al incremento de casos de cáncer de mama y útero. La investigación también arrojó información desglosada por raza. Así, aunque las cifras totales fueron pequeñas, el mayor número de casos entre los jóvenes según su ascendencia se observaron en los asiáticos o isleños del Pacífico (32%), así como en los pacientes hispanos (28%).En tanto, los casos entre los pacientes afroamericanos disminuyeron levemente, con una caída de alrededor del 5%. No obstante, no está claro si la baja es significativa o, en realidad, los casps están infradiagnosticados. Los aumentos son preocupantes Si bien el número de casos de cáncer temprano continúa siendo relativamente bajo, los científicos consideran que los aumentos son preocupantes. Por lo anterior, consideraron que estudios como el de JAMA deben de ser la puerta para realizar nuevos estudios que permitan identificar los factores de riesgo que sirvan para explicar estas tendencias.

