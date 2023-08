https://sputniknews.lat/20230817/no-quieren-perder-sus-beneficios-las-posibles-razones-del-complot-britanico-ucraniano-en-africa-1142719856.html

"No quieren perder sus beneficios": las posibles razones del complot británico-ucraniano en África

Una fuente militar y diplomática reveló a Sputnik que el servicio de inteligencia secreto británico, el MI6, ha preparado un escuadrón de sabotaje de 100... 17.08.2023, Sputnik Mundo

"Según información confirmada por varias fuentes, el MI6 ha formado y preparado para su despliegue en el continente austral un escuadrón de sabotaje y asesinato, compuesto por miembros de formaciones nacionalistas ucranianas y neonazis, en un intento de impedir la cooperación entre los países africanos y Rusia", dijo a Sputnik una fuente informada a primera hora de la mañana del 16 de agosto.Según la información de la fuente, el MI6 y la unidad de fuerzas especiales de élite del Servicio Aéreo Especial del Ejército británico ayudaron a elegir a dedo al escuadrón de 100 hombres entre combatientes con "importante experiencia de combate" contra Rusia. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) recibieron instrucciones de ayudarles, y el entrenamiento de los aspirantes a mercenarios se llevó a cabo en Grecia y Polonia.Al parecer, el escuadrón está dirigido por el teniente coronel Vitaliy Prashchuk, un veterano oficial del GUR con experiencia en "liquidaciones con éxito", incluida experiencia de combate en el Donbás desde 2014 y en misiones encubiertas del MI6 en Zimbabue.Además de las operaciones de sabotaje de las infraestructuras de los países africanos (una de las tácticas favoritas de las operaciones especiales occidentales en el continente durante la Guerra Fría), el trabajo de la unidad secreta ucraniana incluirá, al parecer, intentos de asesinar a líderes africanos que buscan estrechar lazos con Moscú.Se cree que un barco civil fletado que zarpa de la ciudad portuaria de Izmail, en el sur de Ucrania, ha llevado al escuadrón de camino a Sudán, y se espera que llegue a la ciudad de Omdurman, adyacente al Nilo, en algún momento "durante la segunda quincena de agosto".Delirios del MI6"Creo que últimamente el MI6 y sus dirigentes se sienten incómodos en la situación actual", dijo a Sputnik Sergei Goncharov, experto militar y veterano de la unidad de élite rusa de fuerzas especiales antiterroristas Alpha."Si recuerdan, hace apenas un mes, el jefe del MI6 emitió un discurso dirigido a los ciudadanos rusos en el que expresaba su disposición a reclutar gente", recordó el observador, señalando lo absurdo de tales declaraciones. "Creo que, para una persona seria que ejerce como jefe de una agencia de inteligencia, tales declaraciones suenan incluso alarmantes".En cuanto a los supuestos planes de desplegar saboteadores ucranianos en África, Goncharov cree que, aparte de un efecto propagandístico, es poco probable que tenga alguna repercusión en la región. En segundo lugar, señaló el especialista, es cuestionable dónde pudo haber encontrado Ucrania a estos aspirantes a operadores mercenarios, dadas las grandes pérdidas que han sufrido sus tropas en los últimos meses, incluidas las fuerzas entrenadas en Gran Bretaña.Descartando cualquier posible repercusión política o militar de las posibles operaciones de mercenarios ucranianos en África, Goncharov cree que el único efecto que podrían esperar conseguir se limitaría al ámbito de la propaganda, la cual, dijo, suele "causar más revuelo que las operaciones militares".Los intentos fracasarán"África fue una colonia de todos estos países occidentales. Rusia nunca ha sido un Estado colonial", aseguró Goncharov al ser preguntado por los intentos de Occidente de socavar la cooperación entre los países africanos y Moscú.En cuanto a los posibles esfuerzos occidentales por inmiscuirse en los asuntos africanos, los países de la región no necesitan una guerra regional y, en cambio, buscan activamente una mayor cooperación con Rusia. En consecuencia, "aunque ya se haya creado esta unidad [ucraniana], no resolverá ningún problema real" para Occidente, resumió el observador.El exjefe de estación de la CIA, columnista y asesor de seguridad Philip Giraldi secundó la opinión de Goncharov sobre los probables motivos del Reino Unido."Creo que estos informes son completamente plausibles. Gran Bretaña desea conservar sus relaciones especiales con una serie de naciones africanas que le dan acceso a materias primas de las que carece, así como apoyo político en foros como las Naciones Unidas. Utilizaría mercenarios ucranianos para llevar a cabo la interrupción porque eso le da una negación plausible por la que siempre puede fingir que no está involucrada de ninguna manera", dijo a Sputnik Giraldi, que ahora trabaja como director ejecutivo del Consejo para el Interés Nacional- "El rápido crecimiento de la influencia de Rusia y China en gran parte del Tercer Mundo aterroriza a los líderes políticos en Gran Bretaña y también en los Estados Unidos. Nótese, por ejemplo, el reciente viaje a África de la número dos del Departamento de Estado, Victoria Nuland, que es de la línea más dura posible y ha expresado con frecuencia su odio hacia Rusia. "Nótese también la reciente conferencia centrada en África organizada por el Gobierno ruso en San Petersburgo, que atrajo a representantes de 49 países, incluidos diecisiete jefes de Estado, lo que estoy seguro causó pánico en Washington, Londres y París", agregó. Londres y Kiev, un historial de cooperaciónLos sucesivos Gobiernos ucranianos posteriores a 1991 no han sido ajenos al apoyo a operaciones militares antirrusas y prooccidentales en el extranjero: nacionalistas radicalizados viajaron al Cáucaso ruso a mediados y finales de la década de 1990 para luchar contra las fuerzas rusas que participaban en misiones antiterroristas y contra el separatismo, y Kiev envió un contingente de 1.700 soldados a Irak durante la invasión liderada por Estados Unidos y el Reino Unido en 2003. En 2008, ultranacionalistas ucranianos habrían participado en la invasión de Georgia en la región separatista de Osetia del Sur, que desencadenó una intervención militar rusa tras la muerte de miembros de las fuerzas de paz.La cooperación militar y de inteligencia británico-ucraniana ha sido amplia desde el golpe de Euromaidán de 2014 en Kiev, con el Reino Unido entrenando a decenas de miles de tropas ucranianas, enviando más de 9.200 millones de libras (11.700 millones de dólares) en apoyo militar y económico a Kiev, y proporcionando material adicional y asistencia de entrenamiento para los ataques terroristas de pequeñas embarcaciones ucranianas contra la infraestructura civil rusa y los buques del Mar Negro. Como para acentuar el alcance de esta cooperación, las fuerzas rusas atacaron una base naval de construcción británica en Ochakov, región de Nikolaev, el primer día de la operación militar especial en Ucrania en febrero de 2022.También desde el punto de vista político, el Reino Unido ha desempeñado un papel decisivo en el sabotaje de las negociaciones de paz ruso-ucranianas, con el exprimer ministro Boris Johnson viajando a Kiev en abril de 2022 para convencer al presidente Volodímir Zelenski de que no aceptara un plan de paz que se había negociado en Bielorrusia y Turquía.Ahora, al parecer, el MI6 podría estar tratando de "internacionalizar" aún más las operaciones militares ucranianas en el extranjero, esta vez en África.

