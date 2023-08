https://sputniknews.lat/20230818/llegan-las-elecciones-en-ecuador-entre-el-terror-y-la-apatia-ciudadana-1142809285.html

Llegan las elecciones en Ecuador, entre el "terror" y la "apatía" ciudadana

El domingo 20 los ecuatorianos votan nuevo presidente. En otro orden, abordamos la crisis hídrica en Uruguay y las repercusiones de las inundaciones en Buenos Aires. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a elegir en las urnas a su próximo jefe de Estado, entre ocho binomios presidenciales. Además, se definirán los 137 legisladores de la Asamblea Nacional.Los aspirantes a suceder a Guillermo Lasso cerraron sus actos de campaña con homenajes al candidato asesinado por sicarios, Fernando Villavicencio. A su vez, Pedro Briones, dirigente del Movimiento Revolución Ciudadana, fue otra reciente víctima fatal de la violencia rampante en el país sudamericano.El periodista Christian Zurita, sucesor de Villavicencio (Movimiento Construye), encabezó los homenajes en Quito luciendo un chaleco antibalas y casco.En paralelo, en la localidad de Durán, al suroeste del país, el candidato de derecha Daniel Noboa denunció un atentado con balacera contra su caravana."El tema de la seguridad ha sido complejo, con la situación en las cárceles y en las calles. Para el país ir a unas elecciones en estas circunstancias es un suceso inédito", dijo a En órbita el periodista Santiago Aguilar Morán, director de la emisora Radio La Calle.De acuerdo con el entrevistado, "ni la Policía, ni los militares, ni las municipalidades, más allá de que no sea su total responsabilidad, pueden asegurar una jornada electoral sin violencia y sin sangre", agregó Aguilar Morán.Entre los presidenciables, la candidata opositora por el "correísmo", Luisa González (Movimiento Revolución Ciudadana), aparece como la favorita en la mayoría de las encuestas.Aguilar explicó que el candidato de la Alianza por un País sin Miedo, el conservador Jan Topic, se perfila como su contendiente en un posible balotaje."El debate del domingo 13 de agosto aseguró, de cierta forma, una segunda vuelta presidencial. (...) Sondeos apuntan a Topic, un aspirante con perfil de mano dura contra la violencia y las mafias, como posible rival de González. ", indicó el periodista.Para Aguilar Morán, "en un escenario de miedo y terror, es probable que los ecuatorianos ni siquiera salgan a votar. Otra vez, el miedo opera en favor de un candidato. En este caso, Topic".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— los efectos de las intensas lluvias en Uruguay y en Argentina.En el caso de Uruguay, afectado por una crisis hídrica, estas lluvias "solucionarán en el corto plazo el déficit hídrico, pero el problema persiste a mediano y largo plazo", dijo a En órbita la doctora Ofelia Gutiérrez, doctorada en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua con maestría en Ciencias Ambientales.La también Licenciada en Geografía por la Universidad de la República en Uruguay indicó su preocupación con el hecho de que en el país "no se tomaran medidas para prepararse ante los cambios en el clima".En tanto, del otro lado del Río de la Plata, la provincia de Buenos Aires, Argentina, sufrió los embates del temporal de lluvias y viento.Varias zonas se inundaron, y unas 1.300 personas tuvieron que ser evacuadas en el Área Metropolitana bonaerense.La entrevistada explicó el impacto que la forestación y el cultivo de soja han tenido en los suelos de Argentina y Uruguay, propiciando inundaciones.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

