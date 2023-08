https://sputniknews.lat/20230821/balotaje-en-ecuador-para-volver-al-poder-el-correismo-debera-vencer-a-un-candidato-sorpresa--1142896534.html

Balotaje en Ecuador: para volver al poder, el correísmo deberá vencer a un candidato "sorpresa"

Balotaje en Ecuador: para volver al poder, el correísmo deberá vencer a un candidato "sorpresa"

Luisa González (Revolución Ciudadana) o Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional) será el próximo mandatario del país, tras el balotaje de octubre. En otro orden, analizamos el triunfo de Bernardo Arévalo como nuevo presidente en Guatemala. Estas y otras noticias en 'En órbita'.

2023-08-21T22:00+0000

2023-08-21T22:00+0000

2023-08-21T22:00+0000

en órbita

bernardo arévalo

fernando villavicencio

ecuador

guatemala

movimiento revolución ciudadana (rc)

movimiento semilla

brics

sandra torres

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/15/1142900793_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_68c7a4ac385e615612203f63d80dc36b.jpg

Balotaje en Ecuador: para volver al poder, el correísmo deberá vencer a un candidato "sorpresa" Luisa González (Revolución Ciudadana) o Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional) será el próximo mandatario del país, tras el balotaje de octubre. En otro orden, analizamos el triunfo de Bernardo Arévalo como nuevo presidente en Guatemala. Estas y otras noticias en 'En órbita'.

En Ecuador, la presidenciable favorita, según encuestas previas, Luisa González, logró el 33% de los votos para el Movimiento Revolución Ciudadana (RC).El correísmo busca volver al poder, pero deberá enfrentar en segunda vuelta a Daniel Noboa, aspirante conservador de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), hijo de uno de los hombres más ricos del país, que sorprendió este domingo 20 al alcanzar el 24% de respaldo en las urnas.A criterio del experto, hay dos claves que explican el paso de Noboa al balotaje. "Primero, el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio; y segundo, su desempeño al estilo de outsider político en el último debate televisivo, con un estilo alejado de la confrontación correísmo/anticorreísmo"."En principio, González buscaba ganar en primera vuelta. Su fortaleza, de cara al balotaje, es el voto duro hacia su partido. En cambio, la fortaleza de Noboa es su forma de comunicarse políticamente con el electorado, con énfasis en el uso de las redes sociales y con un trabajo silente en el territorio", indicó Pérez.El periodista también se refirió hacia dónde pueden ir los votos de los electores de los partidos políticos que no accedieron a la segunda vuelta.La ciudadanía a su vez decidió en un plebiscito detener la explotación petrolera en el yacimiento Yasuní, ubicado en la Amazonía ecuatoriana.En diálogo con En órbita, Alejandra Santillana Ortiz, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y vocera del colectivo Yasunidos, se refirió a las implicancias de la victoria de la propuesta del colectivo ambientalista que impulsó la consulta popular.También abordamos —entre otros temas—el triunfo de Bernardo Arévalo (Movimiento Semilla) como presidente de Guatemala."La victoria de Arévalo representa un punto de inflexión en la política nacional. (...) Desató una ola de esperanza no vista desde hace más de 40 años, fue una fiesta cívica dentro de un contexto adverso", dijo a En órbita Luis Mack, profesor de la Universidad estatal USAC y columnista de Plaza Pública.En otro orden, Sudáfrica se prepara para ser sede de la XV cumbre del grupo BRICS. Sobre las expectativas y posibles anuncios del evento, Sputnik conversó con el analista internacional argentino Néstor Restivo.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

ecuador

guatemala

china

sudáfrica

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

adn, rafael correa, correísmo, elecciones en ecuador, ecuador, luisa gonzález, daniel noboa, brics, bernardo arévalo, elecciones en guatemala