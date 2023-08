https://sputniknews.lat/20230821/es-una-buena-idea-invertir-en-oro-1142859166.html

¿Es una buena idea invertir en oro?

¿Es una buena idea invertir en oro?

¿Es el oro una reliquia del pasado? ¿O todavía ocupa un lugar crucial en las carteras de inversión modernas? Sputnik profundiza en el atractivo de invertir en... 21.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-21T03:24+0000

2023-08-21T03:24+0000

2023-08-21T03:24+0000

economía

oro

inflación

📈 mercados y finanzas

💶 divisas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/0d/1141529650_0:391:2945:2048_1920x0_80_0_0_a97fbf11b15bb2139fff9e029adf33a2.jpg

Los debates a menudo giran en torno a la noción de que el oro se ha convertido en un activo pasado de moda, que ya no conserva los atributos monetarios que alguna vez tuvo. Estos enofques suelen escucharse durante periodos de crisis económica inminente.En los escenarios económicos contemporáneos, los billetes de banco son la forma deseada de moneda de curso legal. Los críticos argumentan que la ventaja exclusiva del oro radica en su utilidad como materia prima para la elaboración de joyas o adornos. Por el contrario, una facción defiende que el metal constituye un activo repleto de distintas propiedades inherentes, lo que lo hace indispensable para su inclusión en las carteras de los inversores.A medida que nos aventuramos más allá del segundo semestre de 2023, la incertidumbre continúa impregnando las mentes de los expertos financieros e inversores con respecto a las condiciones económicas prevalecientes. La inflación, aunque se ha moderado alrededor del mundo desde los picos del año pasado, persiste como un factor preocupante, ejerciendo presión sobre los recursos financieros de los consumidores.En consecuencia, es posible que se busquen estrategias para salvaguardar el bienestar financiero en medio del panorama económico en constante evolución, lo que provocará una revaluación de carteras financieras y estrategias de inversión general en el mercado actual. Para algunas personas, el oro podría servir como una opción de inversión prudente en respuesta a la dinámica económica cambiante de este 2023.¿Qué es el oro?El oro es uno de los metales más adaptables, moldeables, exuberantes, no corrosivos, conductores, inmutables y estéticamente atractivos de la tierra. Esta variedad distintiva de rasgos lo ha convertido en un producto muy codiciado a lo largo de la historia humana en prácticamente todas las civilizaciones, que abarcan más de seis milenios.¿Cuánto vale una onza?El precio de este codiciado producto fluctúa con el tiempo. Sin embargo, los hallazgos de nuestro gráfico de precios del oro muestran que ha oscilado entre 1,826 dólares estadounidenses desde el 1 de enero de 2022 hasta 1,890 por onza en la segunda mitad de agosto. El valor también superó los 2.000 dólares varias veces este año.Cómo invertir en oro para principiantesA medida que los costos generales de los bienes continúan aumentando, también lo hace el valor del oro. Esta tendencia es impulsada, en parte, por la naturaleza finita de la disponibilidad del metal. Esta escasez empodera a los tenedores para preservar efectivamente su poder adquisitivo, usándolo en protegerse contra las duras realidades económicas que estamos presenciando actualmente en todo el mundo.En el ecosistema de inversión actual, existen diversos métodos para que los inversores aprovechen el potencial del oro. No todas estas estrategias implican la propiedad directa del metal preciado, y muchas no requieren compromisos de capitales iniciales significativos. Por lo tanto, esto plantea la pregunta: ¿cuáles son las diferentes formas de invertir en oro? Antes de hacer un movimiento, debe haber familiaridad con la dinámica del comercio y la valoración de metales preciosos.Comprar lingotes de oro es la ruta predominante para adquirir este preciado activo. En lingotes, oro físico, este metal es una muestra de calidad de inversión, generalmente disponible como barras de oro (en bloques grandes) o monedas (unidades monetarias legales planas en forma de moneda hechas de oro, con su peso y finura garantizados por un gobierno soberano) .Los expertos dicen que el oro que cumple con los criterios de grado de inversión mantiene un estándar de pureza de 99,5% (995) y 99,9%, el nivel más alto, y el precio del lingote está directamente relacionado con el valor del metal subyacente. Los lingotes de oro llevan la impresión de la etiqueta, la masa y la finura del productor. Por lo general, van desde 1/10 de onza troy (1 t oz. = 31,1 gramos) hasta 1 kilogramo.Se pueden adquirir monedas y lingotes de lingotes en varios tamaños, desde un solo gramo hasta 400 onzas. Por otro lado, las monedas de oro presentan una selección más extensa de formas y dimensiones. Sin embargo, vale la pena señalar que se puede incurrir en costos adicionales por elementos de diseño, como grabados o su atractivo coleccionable.Algunos bancos o corredores ofrecen la opción de comprar el metal físico. Asegúrese de elegir vendedores de confianza al realizar su compra. En la mayoría de los casos, es aconsejable adquirir lingotes de oro en puntos de venta locales de buena reputación.Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de oro o los fideicomisos de unidades de oro brindan un punto de entrada accesible para los principiantes que buscan invertir sin adquirir tenencias reales. Estos fondos consisten en una variedad de activos respaldados por oro. Ciertos ETF de oro siguen de cerca las fluctuaciones de precios del recurso físico, mientras que otros pueden incluir participaciones en empresas mineras o varios instrumentos financieros respaldados por el metal. El activo subyacente es la fuerza impulsora detrás del valor del ETF y, por lo tanto, determina su desempeño.Los fideicomisos de unidades de oro son una categoría adicional de fondos que incluyen activos y derivados relacionados con el recurso. Al igual que los ETF de oro, algunos fideicomisos de unidades del mismo invierten directamente en físico, mientras que otros se diversifican en acciones de empresas mineras del metal áureo, otros metales preciosos y materias primas. El principal contraste es que los fideicomisos unitarios suelen presentar una administración más activa, con gestores que supervisan la negociación de activos relacionados con el oro o derivados dentro del fondo.Verifique siempre la relación de gastos de los fondos o ETF que está considerando y, si no está seguro de cómo digerir el prospecto, busque la orientación de un asesor financiero certificado.Una forma alternativa de abordar la inversión en oro es a través de inversiones en moneda, como la adquisición del metal como componente de una inversión estructurada vinculada a productos básicos. En este método, colabora con un banco o corredor para determinar la duración de la inversión y elegir una moneda base. También se establecerá una tasa de conversión objetivo para convertir oro a la moneda base seleccionada, tratando el mismo como una moneda con el código XAU.¿Monedas o lingotes de oro?La decisión de adquirir monedas y lingotes de oro es, en última instancia, una preferencia individual. Sin embargo, a menudo es recomendable considerar una combinación de ambos, como sugieren muchos expertos, para lograr una cartera diversificada.Las opiniones de los expertos dicen que la flexibilidad de inversión a menudo se inclina a favor de las monedas de oro. Con sus denominaciones más pequeñas y su atractivo coleccionable, los inversores pueden adaptar rápidamente sus tenencias e introducir la diversificación explorando varias opciones de monedas. Por el contrario, a pesar de su rentabilidad y estabilidad, los lingotes de oro pueden ser menos complacientes debido a su mayor tamaño, lo que puede dificultar que los inversores realicen ajustes precisos y podrían generarse rendimientos relativamente más bajos.¿Cuándo tiene sentido invertir en oro?Según lo que Sputnik recopiló de los expertos del mercado del oro, cronometrarlo puede ser complicado y desafiante incluso para los comerciantes experimentados.Suponga que ha elegido invertir en oro en lugar de esperar el ritmo "ideal" para ingresar al mercado. En ese caso, aconseja un observador del ámbito, puede emplear el promedio del costo en dólares (el concepto de promedio del costo en dólares implica distribuir su inversión a lo largo del tiempo, a intervalos regulares, independientemente de la tendencia del mercado o de una inversión en particular). Esta estrategia consiste en invertir pequeñas cantidades a intervalos regulares durante un periodo específico para construir gradualmente una posición en oro.Cuando los mercados financieros y las economías enfrentan dificultades, una estrategia prudente es invertir en el metal como refugio. Además, durante las fases inflacionarias, el oro sirve como cobertura. Si la inflación comienza a superar las tasas de interés, reasignar su capital a inversiones más confiables se convierte en una opción viable.¿Es mejor invertir en oro o en plata?En cuanto a los planes de inversión a largo plazo, a menudo se prefiere el oro debido a su menor volatilidad y confiabilidad. Por otro lado, la mayor volatilidad de la plata puede convertirla en una opción más tentadora para los inversores a corto plazo, ya que ofrece la perspectiva de mejores rendimientos. Vale la pena señalar que el precio al contado del oro mantiene constantemente una ventaja significativa sobre la plata y está menos influido por las condiciones del mercado.¿Dónde se puede almacenar oro?Mantener oro físico implica gastos adicionales, siendo el almacenamiento seguro el más frecuente. Muchos inversionistas optan por asegurar sus lingotes de oro dentro de cajas de seguridad bancarias o bóvedas seguras en lugar de almacenarlo en sus hogares. Las formas más pequeñas y portátiles de oro físico, como las monedas, son especialmente susceptibles al robo.Además, es esencial consultar con un profesional de seguros o un experto en el mercado del oro sobre la forma más adecuada de asegurar sus inversiones en el metal. Las aseguradoras pueden tener requisitos previos relacionados con el almacenamiento de sus activos de oro antes de considerar emitir una póliza para usted.¿Es bueno invertir en oro para la jubilación?Si es una persona mayor que aspira a una jubilación segura y confiable, optar por una cuenta pensión que permite tener monedas de oro, lingotes u otros metales preciosos como inversiones puede ser una de las preferencias más prudentes para garantizar su estabilidad financiera durante sus años de jubilación.¿Cuánto tiempo se necesita tener oro para obtener ganancias?Como activo a largo plazo, el oro puede brindar seguridad financiera y una base para su riqueza futura. A la luz de esta perspectiva, el consenso entre los expertos financieros es que es prudente conservar sus inversiones durante al menos seis meses e idealmente durante mucho más tiempo, a menudo de tres a cinco años, o en muchos casos, décadas.¿Existe una fiebre del oro en los mercados internacionales?En 2022, los bancos centrales de todo el mundo hicieron un movimiento notable al agregar la asombrosa cantidad de 1.136 toneladas de oro a sus reservas, lo que equivale a aproximadamente 70.000 millones de dólares. Esta adquisición representa una cantidad sin precedentes de acumulación del recurso en un solo año, como informó el Consejo Mundial del Oro (WGC) el 7 de febrero de 2023.Este aumento en las adquisiciones de oro por parte de los países se puede atribuir a varios factores, como la búsqueda de un activo seguro para proteger sus reservas de divisas en respuesta a los llamados a la desdolarización, las preocupaciones relacionadas con el aumento de la inflación y las crecientes tensiones geopolíticas derivadas de las sanciones impuestas contra Rusia.

https://sputniknews.lat/20230807/estos-son-los-paises-con-las-mayores-reservas-de-oro-y-divisas-internacionales-1142334674.html

https://sputniknews.lat/20230729/por-que-espana-tiene-poco-oro-y-una-parte-lo-guarda-en-bancos-extranjeros-1142058164.html

https://sputniknews.lat/20230803/1142198674.html

https://sputniknews.lat/20230811/venezuela-mas-cerca-de-recuperar-su-oro-retenido-en-londres-tras-fallo-favorable-en-portugal-1142526206.html

https://sputniknews.lat/20230713/reservas-de-oro-de-mexico-donde-estan-y-por-que-son-tan-importantes-para-la-economia-1141530486.html

https://sputniknews.lat/20230712/las-sanciones-contra-rusia-empujan-a-los-inversores-a-repatriar-sus-reservas-de-oro-desde-occidente-1141463011.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

oro, inflación, 📈 mercados y finanzas, 💶 divisas