China revela un segundo caso de espionaje de la CIA en menos de dos semanas

China revela un segundo caso de espionaje de la CIA en menos de dos semanas

El Gobierno de China dio a conocer un caso de espionaje dirigido por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en... 23.08.2023, Sputnik Mundo

Según el espacio informativo, el acontecimiento involucra a un empleado del Gobierno chino que fue instigado por la rama japonesa de la agencia de inteligencia estadounidense. Lo anterior muestra que Pekín enfrenta una situación severa de "pelea en el frente de batalla oculto", a decir de los expertos consultados por Global Times. Esto porque las actividades de espionaje por parte del país norteamericano contra el asiático están estrechamente relacionadas con la estrategia actual de Washington para suprimir y contener a Pekín, que concibe como un rival. No obstante, abunda el el portal noticioso, la continua revelación de estos casos subraya las capacidades de China para defenderse de la infiltración e instigación extranjera. Asimismo, funcionan como un disparo de advertencia para los ciudadanos chinos, pues indican que las actividades extranjeras para robar inteligencia de China, infiltrarse y usar la información como trampolín y causar interrupciones van en aumento. Los dos casos revelados por las autoridades niponas comparten algunas similitudes, señala el Global Times, ya que ambos sospechosos habían sido impelidos por la CIA en terceros países cuando estudiaban en el extranjero. En ese sentido, menciona el diario, se trata de una advertencia de que los ciudadanos chinos deben permanecer alerta contras las actividades de espionaje no solo en China sino en otros países. Especialmente cuando estudian y trabajan en el extranjero durante mucho tiempo, señalaron los especialistas. ¿En qué consiste el caso de espionaje? De acuerdo con el Global Times, el Ministerio de Seguridad Nacional de China (MSS) reveló que un funcionario federal realizó actividades de espionaje en contra del Gobierno del presidente Xi Jinping. El caso aún está siendo investigado. Concretamente, el sospechoso, cuyo apellido es Hao, trabaja en un ministerio del Gobierno central y habría establecido una conexión con un oficial de la embajada de Estados Unidos en Japón, Ted, todo mientras procesaba su solicitud de visa estadounidense cuando estudiaba en Tokio. Gradualmente, el individuo desarrolló una relación cercana con el diplomático del país norteamericano, invitándolo a cenar y ofreciéndole regalos. Además, Ted solicitó ayuda a Hao para redactar documentos, proporcionando una "tarifa" a cambio, algo a lo que el ciudadano chino accedió. Antes de finalizar sus labores diplomáticas en la embajada norteamericana en Japón, Ted le presentó a Hao a su colega Li Jun y ambos continuaron cooperando. No obstante, antes de que Hao concluyera sus estudios en Japón, Jun reveló su identidad como miembro de la CIA en Tokio y reclutó a Hao como espía. Así, le solicitó a Hao que trabajara en una unidad importante en el ministerio chino a su regreso a ese país. Hao estuvo de acuerdo y firmó un acuerdo para ser entrenado por EEUU. De esa manera, tras regresar a China, Hao comenzó a trabajar en un ministerio a petición de la CIA y continuó reuniéndose en secreto con el personal de la agencia de inteligencia, proporcionando información confidencial del Gobierno a la nación norteamericana a la par que cobraba el pago de su agencia de inteligencia, según el MSS. Diez días antes, el Ministerio de Seguridad Nacional de China reveló otro caso de espionaje también perpetrado por la CIA. En octubre de 2022, Estados Unidos presentó su nueva estrategia de seguridad nacional, en la que considera a China como "el desafío geopolítico más grande" para el país norteamericano.

