No solo es el peso: la obesidad infantil en México es un grave problema de salud pública

La obesidad infantil en México es un problema cada vez más grave. Prueba de ello es el análisis realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia... 26.08.2023

2023-08-26T18:12+0000

2023-08-26T18:12+0000

2023-08-26T18:12+0000

méxico

obesidad infantil

enfermedades cardiovasculares

sociedad

diabetes

américa latina

Al ingresar a la educación primaria, es decir, alrededor de los 6 años, esto se dispara hasta un 38%. En la adolescencia, la cifra es de 47%. Esto es relevante debido a que en México existen alrededor de cuatro millones de menores de edad con esta condición.En sus palabras, no es un tema fácil de abordar porque cuenta con múltiples factores que lo provocan y con el paso del tiempo agravan.Las causas de este problema de saludLa experta señala dos causas como las más relevantes: la falta de actividad física y una mala alimentación. "El fácil acceso que se tiene a los alimentos de bajo valor nutricional como las bebidas azucaradas, frituras, dulces, son parte importante de que se tenga un consumo regular en estos productos. Incluso, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2021, aproximadamente 87% de los niños de 1 a 4 años consume regularmente bebidas endulzadas, y más de 50% come botanas", especifica.Pero un punto de inflexión es el ingreso a la escuela primaria. La experta, tomando como referencia el mismo análisis, observa que más de 90% de los niños en edad escolar toman bebidas azucaradas y alrededor de 50% frecuentemente se alimenta con botanas, dulces y alimentos procesados."Por el contrario, el consumo de alimentos saludables como frutas, verduras y lácteos es menor en comparación con los productos industrializados", agrega la integrante de la UNAM.Esto va en línea con los datos más recientes revelados por Unicef y las organizaciones El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).En una conferencia de prensa realizada el 22 de agosto pasado, el director del Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, expuso que al menos 9.381 escuelas en México han sido denunciadas por ofrecer bebidas azucaradas y comida chatarra a los alumnos.Según el análisis presentado por las agrupaciones, esas instituciones educativas carecen de instalaciones y productos que pueden ayudar a mantener una buena salud para los niños.Efectos en la saludLas repercusiones de la obesidad infantil son graves. Salgado destaca que hay padecimientos crónicos que desde temprana edad pueden generarse, por ejemplo, la hipertensión arterial, hipercolesterolemia, que es tener el colesterol alto, o el incremento de los triglicéridos que es conocido como hipertrigliceridemia.Además, puede provocar "intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2 y problemas respiratorios como asma y apnea del sueño", expone.Esto tiene efectos en la vida adulta, a tal grado que podría mermar su desarrollo en todos los ámbitos."En la etapa profesional, esto podría ocasionar ausencias laborales, por lo que la atención en salud se verá afectada, así como los costos en salud que implica el control de estas enfermedades metabólicas", precisa la experta.Secuelas a nivel económicoDe acuerdo con un análisis realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el golpe económico para México por los altos niveles de obesidad en personas de todas las edades es de 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19, esto subió a 6,2%. En la presentación del informe de REDIM y El Poder del Consumidor, el jefe de nutrición en UNICEF México, Mauro Brero, afirmó que de continuar la tendencia al alza, el presupuesto que se deberá destinar para atender los padecimientos que tengan las personas obesas en el país latinoamericano ascenderá alrededor de los 42 billones de pesos en los próximos 65 años.En la actualidad, tan solo por el tratamiento de la obesidad infantil, se deben destinar más de 650.000 millones de pesos al año.Prevención y cuidadosA pesar de este panorama de salud pública, la obesidad infantil puede prevenirse. De acuerdo con la experta en nutrición, hay algunos pasos que se pueden seguir en los hogares mexicanos para contar con una mejor salud desde temprana edad.Se requiere fomentar "el consumo poco frecuente o nulo de productos procesados. También el proporcionar al niño comida casera, colaciones saludables, ofrecer frutas y verduras frescas desde la infancia es primordial para crear buenos hábitos de alimentación en la etapa de adolescencia y la vida adulta", explica.Un punto más es el ejercicio y alentar los juegos que representen moverse, como aquellos donde saltan y corren, ya que impacta de manera positiva en su salud física y mental.En caso de que las familias noten que sus hijos suben de peso repentinamente, lo ideal es acudir cuanto antes con un médico con el fin de determinar qué factores pueden causarlo, ya que posiblemente sean aquellos relacionados con los hábitos alimenticios y de vida de los niños. Para quienes ya tienen seres queridos con obesidad infantil, no todo está perdido. Salgado sugiere visitar a un especialista en nutrición con el fin de que les "brinde la información y educación nutricional necesaria para la prevención de esta enfermedad a largo plazo y estrategias para mejorar los hábitos en el hogar. La mayoría de las veces, esta condición se observa en todo el núcleo familiar", concluye.

