https://sputniknews.lat/20230902/alquileres-disparados-en-argentina-asimetria-de-poder-y-drastica-caida-en-la-oferta-de-viviendas-1143294018.html

Alquileres disparados en Argentina: "asimetría de poder" y drástica caída en la oferta de viviendas

Alquileres disparados en Argentina: "asimetría de poder" y drástica caída en la oferta de viviendas

Mientras el precio del arrendamiento aumentó hasta un 170% en el último año producto de la inflación y de la virtual desaparición de la oferta, miles de... 02.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-02T06:00+0000

2023-09-02T06:00+0000

2023-09-02T06:00+0000

economía

📈 mercados y finanzas

argentina

alquileres

ley de vivienda

precio de la vivienda

💬 opinión y análisis

inflación

índice de precios al consumo (ipc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/07/10/1114185186_403:0:3631:1816_1920x0_80_0_0_377c4928c7bb3c5bdee2513f5c5f969b.jpg

Gonzalo tiene 48 años y vive en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en un departamento que no es suyo y al cual destina la mitad de su salario en concepto de alquiler. Sabe que cuando finalice el contrato, en diciembre, junto con su pareja deberá buscar nuevo techo o afrontar incrementos superiores al 150%, que no podría pagar. "Nuestra situación es desesperante", resume en diálogo con Sputnik.El caso de Gonzalo no es excepcional. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el 20,7% de la población habita en una vivienda alquilada. La sensación del entrevistado se inscribe en un escenario de incertidumbre por el súbito desplome en la oferta de residencias ante la especulación por la probable reforma de la Ley de Alquileres, que obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados y que ya ingresó al Senado.En el proyecto impulsado por la coalición opositora de Juntos por el Cambio resaltan dos puntos sustanciales: el acortamiento en el plazo mínimo de duración del contrato, que pasaría de tres a dos años; y en el período de actualización del precio, que pasaría de ser anual a un "intervalo no inferior a los cuatro meses", siguiendo indicadores como la inflación minorista o el índice salarial o "una combinación de dichos índices, según las partes acuerden".La ley 27.551 —sancionada en 2019 y vigente desde mediados de 2020— establece que el incremento anual en el valor del arrendamiento queda establecido por el Índice de Contratos de Locación, una cifra que arroja periódicamente el Banco Central y que parte de la combinación de la inflación y la evolución de los salarios formales.De este modo, para quienes alquilan bajo la normativa, el incremento del alquiler en septiembre de 2023 es del 113% por ley, apenas por debajo de la inflación interanual (113,4%). El punto clave consiste en que se trata del único aumento del año, y este es el eje del cambio que introduce la reforma impulsada por la oposición, que alude que supone una pérdida de la rentabilidad para los propietarios."Hoy hay una clara retracción de la oferta producto de la ley vigente. Haber fijado la indexación a un ritmo anual año en un escenario de 10% de inflación mensual genera que los dueños pierdan contra el aumento promedio de precios, y por eso retiran su vivienda del mercado", indica a Sputnik Alejandro Cacace, diputado nacional de Juntos por el Cambio y autor del proyecto de reforma de la ley.Según el autor del proyecto, al permitir incrementos más frecuentes —a convenir entre las partes, con un plazo mínimo de cuatro meses—, se generará un incentivo para que haya más viviendas volcadas al mercado: "Lo que enmienda la reforma es que, al desincentivo que implica la actualización anual y el plazo de tres años, se lo modifica acortando el plazo a los dos años, y permitiendo que se acuerde la actualización del pago".Desde las agrupaciones de inquilinos el rechazo es tajante. Gonzalo considera que "la ley que proponen perjudica directamente a la mayoría. Los que alquilamos ahora quedamos a merced de los propietarios, que van a aumentar más seguido porque hay una clara asimetría de poder. No hay sueldo que se actualice cada cuatro meses".La asimetría de poder a la que se refiere el entrevistado —dado que una de las partes es la dueña de la vivienda que la otra necesita— no es identificada por los representantes de los propietarios. Consultado por Sputnik, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, considera que "las partes son soberanas como para poder acordar. Lo importante es que lo acepten las dos partes, y sobre todo el propietario, para que vuelque las propiedades al mercado".Desde el oficialismo, la mirada tiende a coincidir con la posición de los inquilinos. Según Ana María Ianni, senadora nacional de Unión por la Patria, "la actualización cuatrimestral propuesta, en un contexto donde no hay un índice definido, me parece que puede ser perjudicial para aquel que vaya a alquilar. Los sueldos no aumentan a ese ritmo".La legisladora remarca que la reducción en la duración del contrato de tres a dos años genera un perjuicio, dado que "da mayor previsibilidad tanto para el propietario como para el inquilino, que puede planificar su vida por más tiempo".Gonzalo atestigua el diagnóstico de la senadora: "Que el contrato sea a dos años significa que nunca terminás de instalarte en un hogar con tu familia porque al poco tiempo ya tenes que irte. Es desesperante vivir los últimos tres meses buscando nuevo departamento".A uno y otro lado del espectro político —y del mostrador—, las voces consultadas por Sputnik coinciden en el fracaso de la ley vigente. Ianni reconoce que "evidentemente la ley actual no fue buena para ninguna parte. Por eso hoy los senadores estamos sentados tratando de pensar una ley superadora y escuchando a todos los que nos puedan marcar cuál es el mejor camino".El problema subyacente no es otro que el de la inflación, que en términos internuales es récord en más de 30 años, que afecta a todos los sectores, incluido el de la vivienda. "El problema central es la inflación. Si no se resuelve esto un cambio en la ley de alquileres no va a incidir mucho. Puede ser la mejor ley del mundo, pero si tenés inflación como la actual, los precios van a seguir subiendo", sostiene Cacace.

https://sputniknews.lat/20230301/alquilar-una-vivienda-la-nueva-mision-imposible-en-argentina-1136311348.html

https://sputniknews.lat/20230817/ya-no-hay-precios-ni-referencias-la-devaluacion-dispara-la-inflacion-en-argentina-1142730753.html

https://sputniknews.lat/20230513/muros-que-separan-realidades-opuestas-por-que-crecen-los-barrios-cerrados-en-argentina-1139413285.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

📈 mercados y finanzas, argentina, alquileres, ley de vivienda, precio de la vivienda, 💬 opinión y análisis, inflación, índice de precios al consumo (ipc)