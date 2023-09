https://sputniknews.lat/20230904/iran-se-lanza-a-la-compra-de-oro-mientras-se-acelera-la-tendencia-mundial-a-la-desdolarizacion-1143347581.html

Irán se lanza a la compra de oro mientras se acelera la tendencia mundial a la desdolarización

Irán se lanza a la compra de oro mientras se acelera la tendencia mundial a la desdolarización

Tras décadas de sanciones, Irán no está ajeno a los mecanismos financieros y comerciales que pueden eludir al dólar y las instituciones financieras dominadas... 04.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-04T17:26+0000

2023-09-04T17:26+0000

2023-09-04T17:26+0000

economía

irán

📈 mercados y finanzas

🌍 oriente medio

oro

desdolarización

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/109057/52/1090575276_0:556:2047:1707_1920x0_80_0_0_dfabf966e72710c0bfe04a4a70c40148.jpg

La República Islámica incrementó discretamente sus compras de oro en el extranjero, añadiendo más de 4,1 toneladas de lingotes de oro estándar a sus arcas en los cinco primeros meses del año persa (21 de marzo-22 de agosto), afirman los medios de comunicación iraníes citando datos de la Administración de Aduanas del país. El oro, valorado en más de 265.000 miles de dólares, representó al parecer más del 1% de todas las importaciones iraníes durante el período de cinco meses. El Consejo Mundial del Oro informó en mayo que la demanda del metal dorado por parte de los iraníes se había disparado drásticamente, con un aumento de la inversión de hasta 13 toneladas en los primeros meses de 2023, un 26% más que la media trimestral de 10 toneladas en cinco años, a medida que los ciudadanos buscaban valores sólidos en medio de la inflación y las presiones relacionadas con las sanciones. El jefe de la Organización para la Promoción del Comercio Iraní, Mehdi Zeighami, indicó que el aumento de las importaciones de oro estaba relacionado con la relajación de las regulaciones estatales a finales del año 2022 en relación con la devolución de los ingresos de las exportaciones, lo que ha llevado a las empresas dedicadas a la exportación a importar ese metal para pagar sus deudas en divisas con el Banco Central de Irán.Las medidas son una bendición para el Estado iraní, que ha trabajado cuidadosamente para acumular reservas de oro y ampliar las actividades nacionales de extracción. A finales de agosto, el Director General del Departamento de Asuntos de Exploración del Ministerio de Industria, Minas y Comercio, Ebrahim Ali Molabeigi, anunció que el país había descubierto unas 79 toneladas de reservas de oro sin explotar por un valor de 355 millones de dólares solo en 2022.Irán ha utilizado con éxito el oro para hacer frente a las sanciones, empleándolo en el comercio para evitar el uso de dólares o quedar atrapado en instituciones financieras occidentales sujetas a sanciones y restricciones secundarias estadounidenses y europeas. Se calcula que el país cuenta con 340 toneladas de reservas probadas del metal dorado, aunque se desconocen los datos exactos sobre el oro que posee el Banco Central.El atractivo de este metal como depósito de valor no ha dejado de aumentar a lo largo de las décadas, hasta rozar los 2.000 dólares la onza en las operaciones públicas hacia fines del verano de 2023, en medio de la inflación y la incertidumbre sobre el valor del dólar y otros papeles moneda, así como de la creciente popularidad del oro en las reservas internacionales de los países tras comprobar cómo las reservas mantenidas en divisas occidentales pueden congelarse o transformarse de instrumento financiero en arma.La especulación de que el bloque BRICS podría utilizar una moneda respaldada por oro ha avivado aún más el interés de inversores y gobiernos por el metal precioso.A principios del año 2023, funcionarios rusos revelaron que Moscú y Teherán estaban considerando el uso de una stablecoin "token del Golfo Pérsico" con garantía en oro. Expertos afirmaron que la idea, de llevarse a cabo, podría causar un potencial "cambio tectónico" en las finanzas internacionales, con serias implicaciones no solo para el dólar, sino para otras monedas fiduciarias de todo el mundo, ya que podrían servir como "una alternativa de refugio seguro muy atractiva que no puede ser utilizada como arma contra los propietarios y usuarios de dichos tokens."

https://sputniknews.lat/20230802/los-10-paises-con-las-mayores-reservas-de-oro-1142177732.html

https://sputniknews.lat/20230821/es-una-buena-idea-invertir-en-oro-1142859166.html

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, 📈 mercados y finanzas, 🌍 oriente medio, oro, desdolarización