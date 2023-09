https://sputniknews.lat/20230907/se-tiene-que-trabajar-de-manera-conjunta-para-proteger-a-los-mexicanos-en-el-extranjero-1143403895.html

"Se tiene que trabajar de manera conjunta para proteger a los mexicanos en el extranjero"

"Se tiene que trabajar de manera conjunta para proteger a los mexicanos en el extranjero"

07.09.2023

A finales de julio, la joven mexicana de 24 años María Fernanda, que se encontraba de intercambio académico en Berlín, Alemania, fue reportada como desaparecida. El 5 de agosto, la policía local encontró su cuerpo sin vida.Cinco días más tarde, las autoridades alemanas concluyeron mediante una autopsia que la estudiante no presentaba signos de violencia, aunque hasta el momento se desconoce la causa y las circunstancias del deceso.También a finales de julio, en los Campos de Marte, París, una turista mexicana de 27 años declaró haber sido víctima de violación por parte de cinco sujetos.Poco después de los hechos, dos hombres fueron detenidos y puestos bajo custodia policial. No obstante, fueron liberados sin ser procesados presuntamente porque, en un primer momento, la víctima no quiso presentar una denuncia.Con todo, la turista denunció formalmente unos días después, lo que permitió que se abriera una investigación judicial por el cargo de violación en grupo.Nadie está exento de la violenciaPara entender por qué los mexicanos que viajan a otros países se encuentran en una situación tan susceptible, Sputnik conversó con la doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana de Tijuana, Mariana Trejo, quien detalló que los connacionales que viven en el extranjero son vulnerables por diversas razones. Destacan el idioma, la discriminación, su condición migratoria y el poco acercamiento que tienen con las autoridades de las embajadas o consulados del país de América del Norte.La académica mencionó que la violencia y la inseguridad existen en todo el mundo, en mayor o menor proporción, según el país del que se trate. Sin embargo, precisó que en el caso de Alemania, se trata de un país con cifras de seguridad muy favorables.Por lo anterior, consideró que el contexto del país europeo lleva a poner en perspectiva el papel de las autoridades mexicanas a la hora de informar sobre el tipo de apoyo que brindan a los connacionales. En el caso de María Fernanda, por ejemplo, los resultados de la autopsia no permiten concluir que la estudiante fue víctima de alguna situación de violencia.Entonces, "esto justamente nos lleva a replantearnos por qué estas personas se vuelven vulnerables estando en el extranjero", mencionó Trejo Sánchez. "Tiene mucho que ver esta cuestión de qué tanto conocemos del contexto del mismo país, qué tantas redes tenemos fortalecidas también en el lugar de destino, qué tanto acercamiento tenemos con las autoridades mexicanas, qué tanto trabajo hacen las autoridades mexicanas para difundir información y hacerle saber a sus connacionales acerca de qué tipo de apoyo se les puede ofrecer".Violencia de géneroSobre la turista mexicana que denunció haber sufrido una violación grupal frente a la Torre Eiffel, el diario francés Le Parisien reportó, citando a una fuente cercana al caso, que la violencia sexual contra las extranjeras es frecuente en la zona.Al respecto, la académica detalló a este medio que la violencia de género hacia las mujeres también existe en todas partes del mundo, no es propia de México o América Latina, aunque sea más visible en la región gracias a los movimientos sociales como el feminismo.No obstante, comentó que la violencia sexual contra mexicanas y latinas en general se puede explicar a partir de la exotización que los europeos hacen de estas mujeres, a las que, en muchas ocasiones, enamoran, ya sea en Europa o en México, a donde viajan para casarse con ellas y, una vez que regresan a sus países de origen, ejercen violencia doméstica contra ellas.Además, a la hora de buscar datos estadísticos sobre la problemática, es muy complicado obtenerlos, precisamente porque es una situación silenciada.Por otro lado, a diferencia de Alemania, Francia es un país más inseguro, "está en el puesto 65 de entre los 163 países que se analizaron [en el Índice de Paz Global] y, aunque ha ido bajando sus índices, hay niveles de criminalidad, hay un aumento de crímenes en los últimos años, hay robos, existe esa posibilidad de ser insultado, agredido físicamente, también por tu color de piel, origen étnico".Racismo y xenofobiaCuestionada sobre el papel que el racismo y la xenofobia juegan en la violencia que padecen los mexicanos en el exterior, la experta consideró que es algo que está muy presente en la actualidad, lo mismo en la sociedad que en las instituciones, aun cuando los países llevan a cabo diversas acciones para erradicar la discriminación por motivos raciales.Por ejemplo, en Alemania, el primer informe anual del Gobierno sobre racismo, presentado el 1 de enero de 2023 por la oficina de Reem Alabali-Radovan, indica que 90% de los encuestados considera que el racismo es un problema en el país europeo. Mientras que cerca del 22% informó haber sido víctima de racismo.Para realizar el trabajo, la oficina recopiló estudios representativos realizados por otras organizaciones, incluido el Monitor Nacional de Discriminación y Racismo (NaDiRa), que hizo 5.000 entrevistas telefónicas sobre el tema. Actualmente, Alemania no cuenta con una definición legal estándar de racismo.En cuanto a Francia, la experta señaló que, según estudios de 2019 y 2020, más de un tercio (35%) de los franceses se asumen como racistas, lo que "hace vulnerables a todos nuestros connacionales", mencionó.La experta también señaló los abusos contra los mexicanos por parte de las autoridades extranjeras, algo ocurre frecuentemente en Estados Unidos, en donde hay más de 11 millones de mexicanos de primera generación. "Esto lo podemos ver en los datos oficiales si revisamos —principalmente en Estados Unidos— el tipo de atención que se ha dado, ha sido sobre todo por abusos graves de autoridades, [mexicanos] muertos por autoridades de esos países y de ahí que se tengan esos datos", declaró.Se necesita fortalecer la confianza en las autoridadesCon todo, Trejo Sánchez recordó que México cuenta con 80 embajadas, 67 consulados, siete misiones permanentes y tres oficinas de enlace. Dicho de otra manera, el país latinoamericano cuenta con una representación diplomática muy fuerte que, entre otras cosas, brinda asistencia y, en algunos casos, asistencia psicológica.Además, la experta apuntó que existen organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que brindan apoyo y orientación a los mexicanos en el exterior."Hay muchas redes, sobre todo con las plataformas de Instagram*, Facebook* y demás redes (...) hay organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, tenemos los organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que protege los derechos humanos, y las iglesias", detalló la doctora Trejo.Sin embargo, precisó que es necesario "fortalecer la confianza en las autoridades consulares y los vínculos con los organismos no gubernamentales", "no verlos como algo ajeno, el gobierno tiene que entender que es un fenómeno que se tiene que abordar con todos los actores (...) se tiene que trabajar de manera conjunta (...) para proteger los derechos humanos de los mexicanos que residen en el extranjero".*Prohibida en Rusia por extremista.

