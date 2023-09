https://sputniknews.lat/20230911/plasma-sanguineo-en-espana-escasea-y-sus-indicaciones-terapeuticas-incluyen-el-alzheimer-1143556268.html

En España escasea el plasma sanguíneo y sus indicaciones terapéuticas incluyen el alzhéimer

El país necesita unos 600.000 litros de plasma para la fabricación de medicamentos y también de cara a su uso terapéutico con pacientes como el recambio... 11.09.2023, Sputnik Mundo

El plasma sanguíneo es un insumo básico para las farmacias de los hospitales. En España es vital para atender las necesidades terapéuticas de unos 30.000 pacientes, así como para la confección de muchos medicamentos. El país es autosuficiente en componentes sanguíneos (hematíes, plasma y plaquetas), pero no en los productos medicinales procedentes del fraccionamiento industrial de plasma humano.El plasma contiene proteínas muy valiosas, vitales para muchos enfermos, y difíciles de sintetizar de otra forma. Son proteínas como la albúmina (con la que se trata a pacientes que han sufrido quemaduras, shocks hemorrágicos o trasplantes hepáticos) y las inmunoglobulinas (necesarias para las terapias contra enfermedades autoinmunes, neurológicas, hematológicas y hasta infecciosas). También se utilizan para tratar problemas de coagulación, como la hemofilia."De lo que estamos más necesitados es de las inmunoglobulinas. Cada vez tenemos más indicaciones de tratamientos con ellas que pueden ser útiles, pero no tenemos suficiente cantidad", detalla a Sputnik Ramón Salinas, presidente del Grupo Español de Aféresis (GEA) de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Este hematólogo señala que el problema de "ser deficitarios" en plasma radica en la cantidad con la que se pueden obtener sus distintos productos.Las necesidades de España se cifran en unos 600.000 litros, pero solo cuenta con algo más de 400.000, diferencia que compra a otros países como EEUU. Y el precio es muy caro. Además, para fabricar un solo vial de hemoderivados, se necesitan muchos litros de plasma. Pero su carencia no es un problema exclusivo español, buena parte de la UE se enfrenta a una situación semejante, por lo que Bruselas urgió a los países miembros a reponer las existencias.Así, en noviembre, el Ministerio de Sanidad adjudicó dos millones de euros a las comunidades autónomas para estimular la obtención de plasma a través de plasmaféresis (técnica mediante la que se extrae la sangre y se filtra el plasma, que queda desprovisto de las grandes moléculas) en el marco de la Estrategia Nacional para la Autosuficiencia en Plasma 2022. En su argumentación para justificar la partida presupuestaria, el Ministerio de Sanidad recordó que "el plasma humano se ha convertido en elemento estratégico para el Sistema Nacional de Salud, como materia prima para la fabricación de hemoderivados". El objetivo es llegar a los 100.000 donantes.El riesgo de la dependenciaDepender del plasma que llega desde el exterior, "genera una situación de riesgo de insuficiencia cuyas consecuencias ya padecimos en el 2021 debido a varios factores, entre los que cabe destacar la baja recolección en el 2020 provocada por el COVID-19 y el aumento progresivo del consumo de inmunoglobulinas", subrayó Cristina Arbona, responsable del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, durante unas jornadas de divulgación organizadas a finales de junio por la SEHH en las que cifró las necesidades españolas de plasma "en 600.000 litros".Otra de las razones para insistir en la importancia de tener la capacidad de producir fármacos hemoderivados con plasma autóctono, radica en los agentes patógenos, pues estos no son los mismos en todos los entornos. Por ejemplo, para producir inmunoglobulinas (anticuerpos que luchan contra las infecciones) que puedan defender a pacientes de agentes infecciosos que circulan en su entorno habitual, "es preferible que sea con plasma de donantes de mi área porque combatirán mejor contra esos gérmenes", explica Luisa M. Barea, gerente del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.Esta hematóloga también recuerda la conveniencia de donar plasma mediante aféresis antes que mediante la donación de sangre normal. "De cada donación de sangre normal de 450 ml se pueden sacar hasta 200 ml de plasma. Sin embargo, de cada donación de plasma por aféresis se obtienen hasta 600 ml", apuntó al diario El Mundo.¿Quién vende plasma?La UE obtiene de EEUU hasta el 40% del plasma que necesita para fabricar medicamentos hemoderivados. España, que también sufre un déficit acusado, lo adquiere principalmente del país norteamericano y de cuatro europeos: Alemania, Austria, República Checa y Hungría.Estos cinco estados compensan con dinero a sus donantes. Estados Unidos, a razón de entre 50 y 60 dólares por donación. En Alemania la tarifa es fija y se paga a 25 euros. En el caso español, el espíritu de las donaciones es altruista y no hay remuneración alguna. Únicamente, en fechas y campañas señaladas caben obsequios en forma de algún refrigerio o actividad.Así sucedió, por ejemplo, en el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid a finales de diciembre de 2022 durante unas jornadas de puertas abiertas para combatir la tradicional caída de las donaciones en el periodo navideño. A los donantes se les invitó con posterioridad chocolate con churros y se les regaló una planta, así como el libre acceso, también para sus acompañantes, a talleres de reanimación cardiopulmonar.La caída durante la pandemiaLa pandemia global de COVID-19 provocó un descenso importante en las donaciones de plasma. Hasta un 25% en el caso del gran abastecedor mundial, EEUU. Es así que España empezó a experimentar una escasez de inmunoglobulina.Esta escasez terminó por poner de relieve las opiniones favorables a la mercantilización del plasma también en España, donde impera el esquema del Ministerio de Sanidad, de donaciones puramente desinteresadas.El Institut Ostrom de Catalunya, un centro de pensamiento barcelonés de índole liberal, aboga en uno de sus informes por la opción remunerada y ejemplifica con el caso de la República Checa, que en 2016 se abasteció del doble de volumen de plasma (613.000 litros) que España (273.276). O lo que es lo mismo, los checos produjeron entonces 58 litros por cada 1.000 habitantes y los españoles únicamente 8 litros. Y la población checa es cuatro veces menor que la española.Contra el alzhéimerLa aféresis terapéutica es un procedimiento novedoso por el que se extraen del plasma los componentes responsables de una enfermedad o se reemplazan factores deficitarios, y se sustituyen por otros "sanos".Las indicaciones son "cada vez son más importantes", asegura el Dr. Salinas. "Algunas enfermedades inmunológicas que ahora se tratan con inmunoglobulinas, podrían tratarse con el mismo costo y el mismo resultado [así lo refleja la bibliografía] con el recambio plasmático", afirma.¿Y qué es el recambio plasmático? La plasmaféresis se refiere a la donación de plasma a cargo de un donante, pero su variante terapéutica, el recambio plasmático, es reponer en el plasma de un paciente los productos defectuosos previamente filtrados por otros en buen estado. "El recambio plasmático es quitarle a una persona su plasma enfermo y sustituirlo por uno bueno", resume R. Salinas.Pues bien, el recambio plasmático está dando buenos resultados en personas afectadas de dolencias neurodegenerativas, como la enfermedad de alzhéimer, a tenor los resultados consignados por el Estudio AMBAR (Alzheimer Management by Albumin Replacement), una investigación internacional sobre la materia."En estados incipientes de la enfermedad, se mejoran parámetros biológicos, los tests de imagen y los tests cognitivos", explica R. Salinas al resaltar la participación española en el estudio a través de la Fundación ACE de Barcelona y su neuróloga Mercé Boada. "Los resultados son muy prometedores y se han publicado en las revistas científicas", concluye.

2023

