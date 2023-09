https://sputniknews.lat/20230912/captan-en-video-otro-challenger-2-eliminado-entre-la-chatarra-de-equipos-ucranianos-destruidos-1143646422.html

Captan en video otro Challenger 2 eliminado entre la chatarra de equipos ucranianos destruidos

Los tanques Challenger 2, de fabricación británica, durante años se consideraban como unos de los más protegidos del mundo, especialmente en comparación con los anteriores carros de combate, entregados por los países de la OTAN a Kiev. Antes del inicio del conflicto ucraniano, el Challenger 2 no tenía en su cuenta ni una sola pérdida en combate, a excepción del accidente con el fuego amigo durante la Guerra de Irak a principios de la década de 2000.Sin embargo, los tanques 'más protegidos del mundo' nunca han sido desplegados en conflictos de tanta intensidad como el ucraniano contra una gran potencia con una larga historia militar y un Ejército altamente profesional como el de Rusia.Tras aparecer por primera vez en el campo de batalla en las filas del Ejército de Ucrania, los dos primeros carros de combate británicos resultaron derrotados por el poco costoso sistema portátil de misiles antitanque guiados de diseño soviético Kornet. En este video, el Challenger 2 aparece casi al final de la grabación.En total, el Reino Unido al marco de su paquete de ayuda militar entregó a Kiev 14 tanques Challenger 2. "Y dos de ellos salieron y fueron alcanzados por el Kornet. Ardió en llamas desde el primer impacto", comentó Evgueni Balitski la otra perdida del equipo británico. Después de la eliminación del primer vehículo, el nuevo ministro de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, desestimó la entrega de un carro de combate a Ucrania para sustituir el que fue pulverizado.Por su parte, el Kornet tras probar que el equipo militar británico en términos de blindaje "no brilla de ninguna manera", como lo señaló Balitski, y eliminar anteriormente casi todos los tanques principales occidentales, sigue esperando al último: el carro de combate francés Leclerc.De acuerdo con varias fuentes, los tanques de fabricación británica fueron entregados a la 82ª Brigada de fuerzas aerotransportadas de Ucrania, que inicialmente se encontraba en la reserva estratégica del mando ucraniano. Se afirma que Kiev ya los ha enviado a la batalla por el pueblo de Rabotino, en Zaporozhie.La contraofensiva ucraniana en las direcciones hacia el sur de Donetsk, Zaporozhie y Artiómovsk empezó el 4 de junio. Recientemente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que la contraofensiva de Ucrania no constituye un estancamiento, sino un fracaso. Según los últimos datos del ministro de Defensa del país, Serguéi Shoigú, las fuerzas ucranianas no tuvieron éxito en todas las líneas de operaciones durante los tres meses de sus intentos de avanzar.El 12 de septiembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la sesión plenaria del VIII Foro Económico Oriental, informó que la contraofensiva ucraniana no logró sus objetivos, pero sí se produjeron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos de su lado.

