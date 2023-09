https://sputniknews.lat/20230912/eeuu-entreno-y-financio-a-los-terroristas-del-11-s-que-leccion-debe-haber-para-ucrania-1143618286.html

EEUU "entrenó y financió" a los terroristas del 11-S: ¿una lección para Ucrania?

Los eventos de conmemoración de este 11 de septiembre marcan el vigésimo segundo aniversario de los ataques terroristas en Nueva York. El presidente Joe Biden... 12.09.2023, Sputnik Mundo

Mientras Estados Unidos recuerda a las víctimas de los mortíferos ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 que sacudieron al país, vale la pena señalar que Washington tomó una "decisión deliberada" para "ayudar a crear" a los mismos extremistas que los planearon, dijo a Sputnik el profesor de Historia de la Universidad Americana, Peter Kuznick."Los estadounidenses ayudaron a entrenar, reclutar, armar y educar a los extremistas islámicos que luego atacarían a Estados Unidos el 11 de septiembre", dijo Kuznick.Estados Unidos creía que los ataques del 11 de septiembre fueron planeados por el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, quien en ese momento se encontraba en Afganistán bajo la protección de los talibanes, en el poder desde 1996. Es un hecho bien documentado que Washington financió a Maktab al-Khidamat, la organización paramilitar precursora de Al Qaeda, fundada, entre otros, por Osama Bin Laden y Ayman Zawahiri.Los insurgentes que Estados Unidos comenzó a financiar se oponían al gobierno "modernista" de Afganistán respaldado por la Unión Soviética, que estaba "apoyando la industrialización" y "educando a las mujeres", enfatizó el profesor de historia. Esos extremistas trabajaban principalmente en Pakistán, con el gobierno de Muhammad Zia-ul-Haq, y "entraban en las escuelas, aliados de Estados Unidos, y no solo amenazaban y mataban a los profesores, sino que incluso desollaban viva a la gente". "Esos son a quienes Estados Unidos apoyaba allí. Era el pueblo el que más se oponía a la educación de las mujeres. Comenzó en menor escala con Brzezinski. Pero la Administración de Ronald Reagan aumentó esto", añadió. Documentos desclasificados de la Casa Blanca dados a conocer en 2019 mostró que, en 1980, la CIA del entonces presidente Carter derrochó cerca de 100 millones de dólares en armas enviadas a los rebeldes en cuestión, y la Administración Reagan finalmente aumentó la apuesta a 700 millones de dólares al año. De acuerdo con los mismos documentos desclasificados, compartidos por medios de comunicación estadounidenses hace tres años, Brzezinski recibió una advertencia de un miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional, Thomas Thornton, quien dijo que los extremistas afganos a los que estaban armando eran "un grupo bastante feo. Me estremezco al pensar en los problemas de derechos humanos que enfrentaríamos si llegaran al poder". La CIA también puso sus miras en Gulbuddin Hekmatyar, quien recibiría más de 1.000 millones de dólares en armamento de Estados Unidos durante la próxima década."La principal persona a la que Estados Unidos enviaba ayuda era [Gulbuddin] Hekmatyar, según el director de estudios sobre terrorismo en West Point, James Sparks. Dijo que Gulbuddin Hekmatyar era 'conocido por patrullar los bazares de Kabul con frascos de ácido, que arrojaba a la cara de cualquier mujer que se atreviera a caminar al aire libre sin burka completo que cubriera su rostro'", a decir de Peter Kuznick.El experto citó a Cheryl Benard, esposa de Zalmay Khalilzad, el embajador de Estados Unidos en Afganistán, diciendo que Estados Unidos había tomado en ese momento una "elección deliberada" de "lanzar a los peores locos" contra el gobierno secular de Afganistán, independientemente de la "daños colaterales"."Sabíamos exactamente quiénes eran estas personas y cómo eran sus organizaciones. No nos importó que les permitimos simplemente asesinar a todos los líderes moderados".En abril de 1992, grupos rebeldes irrumpieron en la asediada capital de Kabul, derrocando al entonces presidente Mohammad Najibullah, estalló la guerra civil y los talibanes lograron tomar el poder. Osama Bin Laden regresó a Afganistán con las fuerzas de Al Qaeda en 1996, dijo Kuznick. Tras los atentados del 11-S, Al Qaeda, con base en Afganistán, controlada en aquel momento por los talibanes y liderada por Osama Bin Laden, asumió la responsabilidad. Calificó los descarados ataques como una venganza por el apoyo de Estados Unidos a Israel y su intromisión en los asuntos de los países musulmanes. Cuando Kabul se negó a extraditar a Bin Laden, en noviembre de 2001, Washington y sus aliados invadieron Afganistán y luego se vieron atrapados en una larga insurgencia contra los talibanes. Estados Unidos capturó o asesinó a las personas clave consideradas responsables de orquestar los ataques del 11 de septiembre, como fue el caso del asesinato de Bin Laden, el 2 de mayo de 2011.La guerra de Estados Unidos en Afganistán duró casi 20 años y se cobró la vida de más de 65.000 miembros del personal de las fuerzas de seguridad afganas, más de 3.500 soldados de la coalición, casi 4.000 mercenarios occidentales, entre 67.000 y 72.000 combatientes talibanes y más de 38.000 civiles. Después de que los talibanes tomaron el poder en Afganistán, en agosto de 2021, desencadenaron el colapso del gobierno liderado por el presidente Ashraf Ghani, respaldado por Estados Unidos, y aceleraron la retirada de las tropas estadounidenses. El 31 de agosto de 2021, las fuerzas estadounidenses completaron su retirada del país, poniendo fin a 20 años de presencia militar allí.Si analizamos en retrospectiva cómo Estados Unidos apoyaba a los fanáticos islamistas más extremistas en Afganistán y cómo les estalló en la cara, uno invariablemente establece paralelismos con el actual conflicto en Ucrania.Con amplias pruebas de que el neonazismo impregna a Kiev y el Ejército ucraniano, uno se pregunta si Estados Unidos está "arando con el mismo rastrillo" al canalizar miles de millones de dólares en apoyo militar para alimentar allí el conflicto encabezado por la OTAN contra Rusia. El mes pasado, documentos de la embajada danesa en Kiev a los que Sputnik tuvo acceso revelaron que instructores militares de la OTAN habían entrenado a soldados ucranianos en una base del batallón nacionalista Azov*, a pesar de la exclusión de este último de la financiación militar estadounidense por su radicalismo. En agosto de 2022, el Tribunal Supremo ruso designó a Azov* como organización terrorista. La Fiscalía General de Rusia dijo que los militantes de dicho batallón utilizan medios y métodos de guerra prohibidos y son cómplices de la tortura de civiles y el asesinato de niños.Washington ha prometido apoyar al Gobierno de Ucrania —que abiertamente cuenta con batallones neonazis y ha asesinado a periodistas rusos— hasta el último ucraniano*Al Qaeda es una organización terrorista prohibida en Rusia.*El Batallón Azov es una organización terrorista prohibida en Rusia.

