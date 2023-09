https://sputniknews.lat/20230918/zelenski-admite-que-la-contraofensiva-de-kiev-no-es-muy-rapida--1143834609.html

Zelenski admite que la contraofensiva de Kiev "no es muy rápida"

Zelenski admite que la contraofensiva de Kiev "no es muy rápida"

La contraofensiva del Ejército ucraniano avanza lentamente, admitió el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Desde Rusia declaran que Kiev ha sufrido... 18.09.2023, Sputnik Mundo

En sus palabras, el enfrentamiento en el campo de batalla se ha convertido en un duelo de artillería. Rusia y Ucrania "disparan 40.000 proyectiles cada día". Añadió que la contraofensiva continuará hasta "tras el fin de las condiciones meteorológicas favorables". A medida que el tiempo empeore y aparezca el barro, agregó, las FFAA tendrán que utilizar drones o aviones "si estos últimos son suministrados por Occidente".Poco antes, el fundador de SpaceX y empresario estadounidense Elon Musk escribió en la red social X que Ucrania perdió demasiada fuerza viva, pero no ha logrado avances significativos en el campo de batalla. El exmandatario de EEUU Donald Trump, también declaró que las autoridades ucranianas podrían evitar la crisis si hicieran concesiones territoriales.La contraofensiva de Ucrania comenzó el 4 de junio en las regiones del sur de Donetsk, Artiómovsk y Zaporozhie. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados por el Gobierno de Zelenski, ni por la OTAN. Como subrayó el presidente de Rusia, Vladímir Putin, los intentos de avance de las tropas ucranianas fracasaron debido a que los soldados rusos detuvieron e hicieron retrocederlas hasta sus posiciones iniciales. Desde el Ministerio de Defensa ruso declararon que Kiev no ha logrado sus objetivos en ninguna dirección.

