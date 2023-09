https://sputniknews.lat/20230919/biden-quiere-salvar-la-hegemonia-estadounidense-reformando-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-1143855691.html

Biden quiere salvar la hegemonía estadounidense reformando el Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente estadounidense, Joe Biden, instará a la ONU a ampliar el Consejo de Seguridad (CSNU) para diluir la influencia de Rusia y China en el organismo... 19.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-19T03:19+0000

2023-09-19T03:19+0000

2023-09-19T03:19+0000

internacional

joe biden

china

brasil

washington

onu

consejo de seguridad de la onu

Joe Biden "echará un vistazo a la arquitectura del Consejo de Seguridad", anunció el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, antes de la reunión de la Asamblea General de la ONU.Aun así, los medios británicos suponen que el presidente estadounidense abogará por añadir nuevos miembros al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para debilitar el papel de Rusia y China. Según se informa, Biden quiere agregar a India, Brasil, Alemania, Sudáfrica y Japón al organismo internacional.Actualmente, el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros: cinco de ellos son "permanentes" (P5) y gozan de poder de veto (Rusia, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos); y 10 son "no permanentes", de los que cinco son elegidos cada año por la Asamblea General para un período de dos años."Es una postura vacía porque Biden sabe que el Consejo sólo puede ampliarse mediante una enmienda a la Carta, y cualquiera de los P5 puede vetarlo", dijo a Sputnik el profesor, experto independiente y exconsultor de la ONU, Alfred de Zayas.Biden no es de ninguna manera un innovador: en la XV Cumbre de los BRICS, que se celebró en agosto en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, las naciones centrales del grupo (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) aseguraron en su declaración final que están a favor de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y ampliar la representación de los países en desarrollo. La declaración de los BRICS nombró a Brasil, India y Sudáfrica como posibles nuevos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.Por lo tanto, el presidente de Estados Unidos quiere de facto añadir a la lista a dos de los ardientes aliados de Washington: Alemania y Japón. Ambos no se agregaron a la composición original del CSNU (que se formó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial), ya que fueron los dos principales agresores del conflicto militar que se desarrolló entre 1939 y 1945. Además, el Equipo Biden, según parece, quiere ganar favores con las principales potencias del Sur Global, en un aparente intento de arrastrarlas al lado de Washington.A decir de Parry, "las razones que rodean el momento de este intento de proponer cambios no podrían ser más claras, con Washington atacando prácticamente en todas partes los escenarios de conflicto y esferas de influencia"."La hegemonía estadounidense se está reduciendo a medida que más y más países en todo el sur global se alejan de Occidente hacia los campos de Moscú y Pekín, y el conflicto en Ucrania ha sido otro desastre de política exterior que ha resultado contraproducente geoestratégicamente", dijo el periodista.Según Parry, el repentino interés de Washington en reformar el organismo parece peculiar, pues en muchas ocasiones las administraciones estadounidenses han desairado y abusado del derecho internacional al lanzar invasiones unilaterales y organizar cambios ilegales de régimen en todo el mundo.Por su parte, Alfred de Zayas considera que es válida la crítica de que la composición del Consejo de Seguridad es obsoleta y ya no refleja la "realidad sobre el terreno". Sin embargo, agregar simplemente a los aliados subordinados de alguien (como Alemania y Japón) no contribuirá a la idea de hacer que el organismo sea más representativo, sugirió."La cuestión es cómo garantizar que los nuevos miembros permanentes no sean títeres de los miembros permanentes más antiguos", destacó de Zayas. "La mejor manera de garantizar la paz en nuestro planeta es mediante un acuerdo verdaderamente multipolar y la práctica diaria del multilateralismo".En cuanto al uso del poder de veto, hay que recordar que se trata de "una herramienta importante para evitar la escalada y el uso de la fuerza, permitiendo que avancen la mediación y las iniciativas de paz", señaló. De Zayas recordó cómo Washington manipuló las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU para lanzar su intervención en Libia, que ha desestabilizado el norte de África durante las décadas, y cómo Estados Unidos utilizó selectivamente el poder de veto para proteger a sus aliados.Teniendo en cuenta todo lo anterior, la nueva iniciativa de la Administración Biden parece muy sospechosa y la comunidad internacional debería tomarla con cautela, según los interlocutores de Sputnik.

china

brasil

washington

